Столтенберг о членстве Украины в НАТО: Согласия всех 32 союзников пока нет

По состоянию на сегодняшний день, не все члены НАТО согласны пригласить Украину присоединиться к Альянсу.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что все союзники по Альянсу заявили, что Украина станет членом НАТО.

"И нам нужно продвигаться к этой цели. Много работать для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, соответствовали всем натовским стандартам. Чтобы когда придет политическое решение, вы могли это сделать", - добавил Столтенберг.

По его словам, сейчас проблема заключается в том, что когда есть приглашение государства стать членом договора, необходимо не просто большинство из 32 союзников, а чтобы все союзники согласились на данное решение.

"И, на данный момент, мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность", - пояснил он.

Когда Украину пригласят в НАТО?

Накануне Столтенберг заявлял, что место Украины по праву в НАТО. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО возможно только после победы.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли наибольшего уровня отношений за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Также Цензор.НЕТ информировал, что Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины в €100 миллиардов.