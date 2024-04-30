Столтенберг о членстве Украины в НАТО: Согласия всех 32 союзников пока нет
По состоянию на сегодняшний день, не все члены НАТО согласны пригласить Украину присоединиться к Альянсу.
Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что все союзники по Альянсу заявили, что Украина станет членом НАТО.
"И нам нужно продвигаться к этой цели. Много работать для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, соответствовали всем натовским стандартам. Чтобы когда придет политическое решение, вы могли это сделать", - добавил Столтенберг.
По его словам, сейчас проблема заключается в том, что когда есть приглашение государства стать членом договора, необходимо не просто большинство из 32 союзников, а чтобы все союзники согласились на данное решение.
"И, на данный момент, мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность", - пояснил он.
Когда Украину пригласят в НАТО?
Накануне Столтенберг заявлял, что место Украины по праву в НАТО. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО возможно только после победы.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли наибольшего уровня отношений за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Также Цензор.НЕТ информировал, что Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины в €100 миллиардов.
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Це "фідесівці" проти.
По-перше-Це приниження України, коли вона « е піхотою НАТО «, а не рівноправним членом НАТО.
По друге, це дуже вразлива позиція для НАТО та Західу. Бо коливання заохочують ху&ла до агресії.
«еліта», яку ви вибрали?
за вашу кров несе відповідальність хло і рфϟϟ..
щоб було зрозуміло..
Хто заважав? Та, власне, ніхто. Але якщо у тебе є гарантії провідних країн світу, то навіщо потрібна потужна армія? Це ж економічно недоцільно. Приклади? Країни НАТО. Вони, маючи такого потужного гаранта їхньої безпеки як США, роками скорочували чисельність своїх збройних сил та закривали підприємства оборонного сектору. Що ми зараз у нихспостерігаємо? Повну неготовність до війни.
Так хто їм доктор?
І так - забігаючи наперед - під ці "папірці туалетні" нас роззброїли. Отже тоді для нас вони діяли. Інша справа, що західні "партнери" виявилися нікчемами і не змогли виконати своїх обіцянок.
Останнім часом події розгортаються таким чином, що жодні гарантії не працюють. А не працюють через те, що вони ВСІ є символічними. Особливо символічними вони є по відношенню до країн, які колись входили до срср, а також до країн Східної Європи. Та й з усіма іншими теж не все так добре. Все ж тримається на сша. А якщо воно так легко відмовляється від своїх обіцянок/гарантій, то зараз вже ніхто не може почуватися у безпеці...
Якщо ***** зазіхнув на всю Україну, то він точно знав, що йому ніхто заважати не буде. І членство України в НАТО тут би не відіграло жодної ролі.
Ми вже все перевірили. Гарантій НЕ ІСНУЄ. Єдина гарантія - це зброя у великій кількості. І не просто зброя, а високотехнологічна. Ось і все.
А Ви живіть і далі у своїї ілюзяіх про гарантії...
як голосувати, так і боронити Україну, не маю права..
українську вивчив, бо вболіваю за український нарід, який не хоче в московське рабство..
і згідний з вами, що країни заходу проспали все, що могли..
в Європі, США дуже багато корисних ідіотів хла,
і в Чехії їх багато..
проблема України, що вона межує з рф,
а також, що не вступила в НАТО разом з Чехією, Польщою.. і тд.
зараз Україна показала Заходові, що вона не губернія рф, не якийсь там етнос приблуда, але нарід, що воює за свою незалежність, волю..
і Захід почав просинатись..
що нато нас не захистить, хло нападе атом.бомбою.. і т.д , тому треба тремтіти та потім здаватись.. все це московська пропаганда..
Для боягузів найліпший протокол прийняття рішення - консенсуальність.
Стара лукава формула: "Хочемо, але у нас зв'язані руки!"
Стара курва Європа. Завжди намагалася відсидітися в своєму будуарі, тільки що б не прийти сусіду на допомогу.
А потім до папи з Риму для прощення...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.