Ми не вважаємо, що дозвіл бити по цілях у Росії підвищить рівень ескалації, - Держдеп

Дозвіл бити американською зброєю по військових цілях на території РФ не підвищить поточний рівень ескалації.

Про це заявив у середу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не вважаємо так", - відповів Міллер на запитання, чи не вважають у Вашингтоні дозвіл на застосування американської зброї по цілях в РФ підвищенням ескалації.

Він запевнив, що Сполучені Штати "продовжать вживати відповідних заходів у відповідь на те, що зробив президент Путін, щоби дати можливість Україні захистити себе".

Крім того речник, наголосив, що агресором у війні в Україні є РФ, і саме президент Путін постійно підвищує рівень ескалації.

"Росія стягує свою військову техніку аж до кордону та застосовує її для обстрілу цивільних цілей, і ми вважаємо доцільним, щоб Україна могла захиститися", - резюмував Міллер.

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Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

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