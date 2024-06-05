США висунули вимогу Євросоюзу для виділення кредиту Україні на $50 мільярдів, – FT

США вимагають від ЄС гарантій збереження санкцій проти Росії для реалізації механізму надання кредиту Україні на $50 мільярдів, на обслуговування якого можуть спрямувати доходи від заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times із посиланням на документ, який міністри фінансів країн ЄС обговорюватимуть на зустрічі у середу.

Згідно із документом, США готові надати Україні кредит у розмірі $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе на невизначений термін продовжити санкції проти Москви. Наразі вони продовжуються кожні шість місяців, для цього потрібна одностайна згода усіх країн ЄС.

Вашингтон наполягає, щоб ЄС продовжив санкції щодо заморожених російських державних активів до кінця війни в Україні, щоб гарантувати, що США не змушені будуть погашати кредити самостійно.

Однак таке рішення також потребуватиме одностайної згоди усіх лідерів країн ЄС, у тому числі угорського лідера Віктора Орбана, який неодноразово блокував розширення санкцій проти Росії, зауважує видання.

Вашингтон наполягає, що домовленості потрібно досягти до саміту лідерів країн G7, який відбудеться в Італії наступного тижня. Очікується, що механізм фінансування для України, підкріплений прибутками від заморожених активів, буде однією з основних його тем.

Наразі обговорюється план США надати Україні кредит на суму до $50 млрд, забезпечений доходами від використання сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії.

Деталі такого кредиту, включаючи термін погашення, процентну ставку, чи буде він наданий безпосередньо чи через посередника, такого як Світовий банк, ще належить визначити.

Але Вашингтон розглядає будь-яку таку позику як "обумовлену" передачею ЄС прибутків від заморожених активів РФ та гарантією того, що "активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться знерухомленими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні", йдеться у документі.

Така застава має вирішальне значення, оскільки основна частина російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що приносить приблизно 3 мільярди євро прибутку на рік.

Якщо прибуток буде меншим за необхідні виплати або якщо ЄС не погодиться на продовження санкцій, США потенційно будуть змушені нести відповідальність за кредитом.

Водночас деякі уряди ЄС побоюються потенційних фінансових наслідків таких рішень.

"Американцям, ймовірно, доведеться визнати, що ЄС не може дати залізну гарантію", – сказав співрозмовник видання, проінформований про переговори.

Інший варіант, який розглядається, передбачає фактичне надання ЄС – разом з іншими країнами G7 – двосторонніх кредитів Україні, забезпечених прибутками від російських активів, заморожених у їхній власній юрисдикції.

Це потенційно вимагатиме від ЄС використання коштів зі свого спільного бюджету, що також вимагатиме одностайної згоди всіх країн.

"Час, необхідний для впровадження таких гарантій, разом із правовими та операційними обмеженнями, не сприятиме швидкому впровадженню цього варіанту", – підсумовується в документі.

"Те, що ви отримаєте завтра, — це позиція від міністрів ЄС щодо того, чи готові вони працювати для цього... Люди обдумують усі деталі, але ми підходимо до моменту, коли люди готові сказати: "Добре, це має сенс", – додав співрозмовник видання, який залучений до переговорів.

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Як повідомлялося, раніше Франція та Німеччина погодились розглянути пропозицію США щодо використання заморожених російських активів, що підвищує шанси досягти попередньої домовленості про виділення великого пакету допомоги для України обсягом до $50 мільярдів на зустрічі лідерів країн "Великої сімки" 13-15 червня. Цю пропозицію активно підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина раніше ставилася до неї скептично.

Водночас Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.