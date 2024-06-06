Война в Украине связана с рядом других конфликтов в мире, если ее не остановить, то придется решать проблему глобальной войны, - Волкер

Если войну в Украине не остановить, есть риск разрастания других войн в мире - тогда придется решать проблему глобальной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", который проходит в Вашингтоне и соорганизатором которого стала Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

"Украинская борьба за свободу является чрезвычайно важной, и Украина должна выиграть в этой войне. Эта борьба не должна происходить изолированно", - подчеркнул он, отметив, что российско-украинская война связана с войной Ирана против Запада, с желаниями Китая перевернуть глобальный мировой порядок, а также с агрессивными действиями режимов Кубы, Венесуэлы, Никарагуа.

"Эти страны работают вместе: иранские дроны используются россиянами для убийства гражданского населения Украины. Эти иранские дроны используются для атак в Израиле, артиллерийские снаряды Северной Кореи передаются России для войны. Российские ракеты сейчас предоставляются Северной Корее, чтобы представлять угрозу в Тихоокеанском регионе. Китай продает товары в Россию, заменяя подсанкционные товары", - добавил Волкер.

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По словам дипломата, если войну в Украине не остановить, то упомянутые войны разрастутся и станут более взаимосвязанными, поэтому придется решать проблему глобальной войны.

Волкер отметил, что пока не все лидеры в США и Европе понимают масштабы проблемы.

"Я продолжаю чувствовать, что наши лидеры в США, а также, думаю, в Европе, до конца не понимают проблематику. Они думают, что эту проблему можно решить, что нужно что-то делать, но не до конца, что нам нужно быть осторожными, чтобы не зайти слишком далеко, что им нужно подумать о последствиях, если Россия проиграет или будет фрагментирована", - подытожил он, подчеркнув, что риск больше, если Россия выиграет.

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