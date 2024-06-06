Війна в Україні пов’язана із низкою інших конфліктів у світі, якщо її не зупинити, то доведеться розв’язувати проблему глобальної війни, - Волкер
Якщо війну в Україні не зупинити, то є ризик розростання інших війн у світі, тоді доведеться розв'язувати проблему глобальної війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні і співорганізатором якого стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).
"Українська боротьба за свободу є надзвичайно важливою, і Україна має виграти у цій війні. Ця боротьба не повинна відбуватися ізольовано", - наголосив він, зазначивши, що російсько-українська війна пов’язана з війною Ірану проти Заходу, з бажаннями Китаю перевернути глобальний світовий порядок, а також з агресивними діями режимів Куби, Венесуели, Нікарагуа.
"Ці країни працюють разом: іранські дрони використовуються росіянами для вбивства цивільного населення України. Ці іранські дрони використовуються для атак в Ізраїлі, артилерійські снаряди Північної Кореї передаються Росії для війни. Російські ракети зараз надаються Північній Кореї, щоб становити загрозу в Тихоокеанському регіоні. Китай продає товари в Росію, замінюючи підсанкційні товари", - додав Волкер.
За словами дипломата, якщо війну в Україні не зупинити, то згадані війни розростуться і стануть більш взаємопов’язаними, відтак доведеться розв'язувати проблему глобальної війни.
Волкер зазначив, що наразі не всі лідери у США та Європі розуміють масштаби проблеми.
"Я продовжую відчувати, що наші лідери в США, а також, думаю, в Європі до кінця не розуміють проблематику. Вони думають, що цю проблему можна вирішити, що потрібно щось робити, але не до кінця, що нам потрібно бути обережними, щоб не зайти занадто далеко, що їм потрібно подумати про наслідки, якщо Росія програє або буде фрагментована", - підсумував він, наголосивши, що ризик є більшим, якщо Росія виграє.
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стосовно ж доповіді Волкера : я думаю "еліти" Заходу все розуміють, але просто тягнуть час, це як insider trading, коли той хто знає які акції зростуть - вкладає в них гроші, в той час як "решта не-по-інформованих" сумніваються і вагаються, так воно завжди було