Трампісти та конспірологи: ЗМІ проаналізували, хто у США вимагає припинити підтримку України. ІНФОГРАФІКА

Низка американських політиків, медійників, аналітиків, експертів та організацій активно виступають проти надання військової допомоги Україні. ЗМІ встановили 392 особи та 77 організацій, які це роблять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Texty.org.ua.

За даними видання, понад половина фігурантів цього списку належить до руху правих сил. Це переважно політики трампівського крила Республіканської партії.

Водночас майже кожен 8-й - представник руху лівих сил, це зокрема антивоєнні активісти та партії лівого спрямування

Решта не асоціюють себе з певними ідеологічними платформами. Це переважно представники медіа та аналітичних центрів, які виступають проти втручання США у справи інших країн.

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Синій колір - особи, а червоний - організації

Більшість із них не мають прямих доведених зв'язків із російським урядом чи пропагандистами. Проте вони повторюють ключові меседжі російської пропаганди, закликаючи владу США відсторонитися від України

Журналісти зазначають, що лише 50 фігурантів цієї бази продовжують після 24 лютого 2024-го співпрацювати з російськими медіа та проєктами, що фінансуються російською владою.

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Хто об'єднує навколо себе противників допомоги Україні

Дональд Трамп - 45-й президент США, кандидат у президенти США від Республіканської партії на виборах у 2024 році. Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення Трамп особисто не висловлювався проти України, він залишається ключовим центром тяжіння для тих, хто послідовно виступає проти підтримки України.

Такер Карлсон - американський телеведучий і політичний оглядач, відомий ультраконсервативними поглядами. Найбільшу популярність здобув як ведучий політичного ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News. Активний трампіст, просуває російську пропаганду щодо України. На початку 2024-го взяв інтерв’ю у Путіна, у якому російський диктатор дві години розповідав світові вигадану історію про те, чому України не існує.

Codepink — ліва правозахисна група, яка заснована у 2002-му Джоді Еванс і Медеєю Бенджамін для протистояння війні в Іраку. Отримує фінансування від грантових організацій, пов’язаних із Комуністичною партією Китаю (КПК). На словах засуджує дії РФ, але причину війни вбачає в розширенні НАТО. Вважає, що Україна також винна в агресії Росії. Вимагає скасувати санкції проти "простих росіян" і враховувати інтереси РФ.

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Russia Today (RT) - державне російське медіа, яке транслює антиукраїнські наративи на міжнародну аудиторію. За даними сайту SimilarWeb, кількість відвідувань сайту в березні 2024-го становила понад 93 млн. З них 8% були користувачами зі США (близько 7,5 млн), а 3% - з Канади.

Після того, як RT America закрили, а YouTube-канал RT заблокували, канал "переїхав" на відеохостингову платформу Rumble, що має репутацію прихистку консерваторів і прихильників теорій змови.

На RT досі працює багато американських журналістів. Десятки фігурантів дослідження працювали, працюють або є частими гостями ефірів на RT.

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Консервативні аналітичні центри — організації, що адвокатують невтручання США у зовнішню політику. Серед цих центрів найбільшими та найвпливовішими є Інститут відповідального державного управління Квінсі (Quincy Institute for Responsible Statecraft) та Фундація "Спадщина" (Heritage Foundation).

Infowars — американський ультраправий сайт, що спеціалізується на поширенні фейкових новин та конспірологічних теорій. Головний редактор цього сайту Алекс Джонс (у 2022-му суд визнав його винним у поширенні дезінформації про вбивство в школі) часто гостює на ефірах у Такера Карлсона, який представляє його як "забороненого пророка" та "носія прихованих істин".

Автори розслідування зазначили, що це не повний перелік публічних осіб, які виступають за відмову від допомоги Україні.

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