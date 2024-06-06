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Новини Допомога Україні Війна
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Трампісти та конспірологи: ЗМІ проаналізували, хто у США вимагає припинити підтримку України. ІНФОГРАФІКА

Хто у США виступає проти допомоги Україні

Низка американських політиків, медійників, аналітиків, експертів та організацій активно виступають проти надання військової допомоги Україні. ЗМІ встановили 392 особи та 77 організацій, які це роблять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Texty.org.ua.

За даними видання, понад половина фігурантів цього списку належить до руху правих сил. Це переважно політики трампівського крила Республіканської партії.

Водночас майже кожен 8-й - представник руху лівих сил, це зокрема антивоєнні активісти та партії лівого спрямування

Решта не асоціюють себе з певними ідеологічними платформами. Це переважно представники медіа та аналітичних центрів, які виступають проти втручання США у справи інших країн.

Читайте: Байден відвідає саміт G7, де обговорять непохитну підтримку України, - Білий дім

Хто в США проти допомоги Україні
Синій колір - особи, а червоний - організації

Більшість із них не мають прямих доведених зв'язків із російським урядом чи пропагандистами. Проте вони повторюють ключові меседжі російської пропаганди, закликаючи владу США відсторонитися від України

Журналісти зазначають, що лише 50 фігурантів цієї бази продовжують після 24 лютого 2024-го співпрацювати з російськими медіа та проєктами, що фінансуються російською владою.

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Хто в США проти допомоги Україні

Хто об'єднує навколо себе противників допомоги Україні

Дональд Трамп - 45-й президент США, кандидат у президенти США від Республіканської партії на виборах у 2024 році. Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення Трамп особисто не висловлювався проти України, він залишається ключовим центром тяжіння для тих, хто послідовно виступає проти підтримки України.

Хто в США проти допомоги Україні

Такер Карлсон - американський телеведучий і політичний оглядач, відомий ультраконсервативними поглядами. Найбільшу популярність здобув як ведучий політичного ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News. Активний трампіст, просуває російську пропаганду щодо України. На початку 2024-го взяв інтерв’ю у Путіна, у якому російський диктатор дві години розповідав світові вигадану історію про те, чому України не існує.

Хто в США проти допомоги Україні

Codepink — ліва правозахисна група, яка заснована у 2002-му Джоді Еванс і Медеєю Бенджамін для протистояння війні в Іраку. Отримує фінансування від грантових організацій, пов’язаних із Комуністичною партією Китаю (КПК). На словах засуджує дії РФ, але причину війни вбачає в розширенні НАТО. Вважає, що Україна також винна в агресії Росії. Вимагає скасувати санкції проти "простих росіян" і враховувати інтереси РФ.

Читайте: Фінансування українського ВПК, імпорт технології із США та обслуговування американської техніки - теми "Саміту Свободи" у Вашингтоні

Хто в США проти допомоги Україні

Russia Today (RT) - державне російське медіа, яке транслює антиукраїнські наративи на міжнародну аудиторію. За даними сайту SimilarWeb, кількість відвідувань сайту в березні 2024-го становила понад 93 млн. З них 8% були користувачами зі США (близько 7,5 млн), а 3% - з Канади.

Після того, як RT America закрили, а YouTube-канал RT заблокували, канал "переїхав" на відеохостингову платформу Rumble, що має репутацію прихистку консерваторів і прихильників теорій змови.

На RT досі працює багато американських журналістів. Десятки фігурантів дослідження працювали, працюють або є частими гостями ефірів на RT.

Хто в США проти допомоги Україні

Також читайте: Спікер Палати представників Джонсон виступає за зняття обмежень для України щодо використання американської зброї у війні з РФ

Консервативні аналітичні центри — організації, що адвокатують невтручання США у зовнішню політику. Серед цих центрів найбільшими та найвпливовішими є Інститут відповідального державного управління Квінсі (Quincy Institute for Responsible Statecraft) та Фундація "Спадщина" (Heritage Foundation).

Хто в США проти допомоги Україні

Infowars — американський ультраправий сайт, що спеціалізується на поширенні фейкових новин та конспірологічних теорій. Головний редактор цього сайту Алекс Джонс (у 2022-му суд визнав його винним у поширенні дезінформації про вбивство в школі) часто гостює на ефірах у Такера Карлсона, який представляє його як "забороненого пророка" та "носія прихованих істин".

Хто в США проти допомоги Україні

Автори розслідування зазначили, що це не повний перелік публічних осіб, які виступають за відмову від допомоги Україні.

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Автор: 

США (22861) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+5
короче инфо шалавы или просто упоротые имбецилы....такие были всегда,главное чтоб в процентном соотношении менее 10-15 процентов таких было.
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06.06.2024 11:47
+4
А навіщо вони їх розділили на підгрупи? Це ж одні й ті самі люди, в них земля пласка та шахрай сторіччя за героя
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06.06.2024 11:45
+4
що ще раз доводить, шо насправді між уль тра-правими і ультра-лівими різниці майже немає. це лише декорації до єдиного злочинного політичного режиму - авторитаризму.
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06.06.2024 12:04
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А навіщо вони їх розділили на підгрупи? Це ж одні й ті самі люди, в них земля пласка та шахрай сторіччя за героя
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06.06.2024 11:45 Відповісти
Знову Риго-ОПешна бикодипломатія? Цитата "Спікер Палати представників Джонсон виступає за зняття обмежень для України щодо використання американської зброї у війні з РФ"
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06.06.2024 11:45 Відповісти
Рашен пропаганда тупа й розрахована на примітивні мізки. Біда що власників таких мізків в деяких країнах до 73%...
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06.06.2024 11:46 Відповісти
короче инфо шалавы или просто упоротые имбецилы....такие были всегда,главное чтоб в процентном соотношении менее 10-15 процентов таких было.
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06.06.2024 11:47 Відповісти
На хріна я це прочитала? Це хіба не є поширення російських наративів?
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06.06.2024 11:54 Відповісти
Чим Трамп відрізняється від політики Байдена неескалації... обидва старі діди із стертими моральними принципами... Два роки Байден затримував допомогу ... злив у урну лендліз... заборонив на початку передачу польских мігів коли вони були конче потрібні... не використав 6 млрд.. з перешої допомоги розказуючи що немає якоїсь там процедури в результаті більше 6 місяців нічого в Україну не надходило.... А всі його тепершні дії це передвиборча х...ня тому що його тикають носом в лайно із затримкою допомоги та відсутності стратегії на перемогу тому він і почав щось робити

Той же Трамп колись ввів мита щодо китайських товарів а Байден одразу по приході зняв їх.. що дало Китаю велику економічну вигоду від теперішньої війни... через купівлю у орків дешевих ресурсів і за юані.. які він може друкувати в любому розмірі... а потім орки можуть тратити їх тільки на купівлю китайської продукції... тому що нікому більше вони нах... не треба

По друге витягнули тезами а в оригіналі дослідження є Серед політичних активістів та рухів переважають ліві - здебільшого це пацифісти. До них також належить політичні об'єднання демократів
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06.06.2024 12:45 Відповісти
перший проявився...
Ну, зрозуміло, що https://censor.net/user/179977 - типовий 73/43%зебіл. В нього всі винуваті, окрім бубочки...
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06.06.2024 13:11 Відповісти
Бот безмозглий якщо ти не замітив то я просто описав всі його дії... і процитував статтю на яку тут посилаються... де пише що ліве крило демів до яких до речі відносить і дід з Обамою робить те саме що і трампісти....
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06.06.2024 20:21 Відповісти
що ще раз доводить, шо насправді між уль тра-правими і ультра-лівими різниці майже немає. це лише декорації до єдиного злочинного політичного режиму - авторитаризму.
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06.06.2024 12:04 Відповісти
Раковая опухоль под микроскопом.
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06.06.2024 12:07 Відповісти
"понад половина фігурантів списку тих, хто у США вимагає припинити підтримку України - належить до руху правих сил. Це переважно політики трампівського крила Республіканської партії" (с)

магашисти/трампісти та , які ще сьогодні срали на гілці "..."; а також та , які так само срали на інфі "" - ще не отримали інструкцій, як "спростовувати" цю інфу...
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06.06.2024 13:06 Відповісти
А "трампісти" як я розумію це евфемізм до слова "*******"?
О врємєна, о нрави!
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06.06.2024 13:13 Відповісти
Трамписты и конспирологи=********.
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06.06.2024 15:30 Відповісти
Это выдуманная ипсо.
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17.06.2024 02:29 Відповісти
 
 