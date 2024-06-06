Байден може оголосити новий пакет допомоги Україні на $225 млн уже цього тижня, - Reuters

США найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Цього разу сума фінансування може скласти 225 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters із посиланням на неназвані джерела.

Проте жодних деталей наразі немає. Агентство припускає, що оголошення про новий пакет допомоги буде відбутися 6 чи 7 червня.

Інформація про нову партію зброї та техніки з'явилася перед зустріччю президентів США й України Байдена та Зеленського. Переговори мають відбутися в четвер, 6 червня, під час заходів, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

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Нагадаємо, Уряд Ісландії вирішив зробити другий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума цього внеску становитиме 667 тисяч євро.