Байден может объявить новый пакет помощи Украине на $225 млн уже на этой неделе, - Reuters
США в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. На этот раз сумма финансирования может составить 225 миллионов долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Однако никаких деталей пока нет. Агентство предполагает, что объявление о новом пакете помощи состоится 6 или 7 июня.
Информация о новой партии оружия и техники появилась перед встречей президентов США и Украины Байдена и Зеленского. Переговоры должны состояться в четверг, 6 июня, во время мероприятий, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.
Напомним, Правительство Исландии решило сделать второй взнос в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тысяч евро.
Пожалуйста, подождите...
Саме в 2010 році , а не в 2014 почалося ползуче захоплення України .
ЗЕ може й хвойда , але меньше зло за донецьких людожерів .
Вона по суті та ж сама як й Тарасик Чорновіл , який був 2-м номером після птеродактеля вітька . Але ж Тарасик визнав свою провину , а Оксана так себе поводить нібито вона не причетна до лиха , яке привела в тому числі й вона на Банкову .
"Президент Джо Байден вже є найстарішим керівником у Білому домі і має намір залишитися там на другий термін.
Але, за словами деяких людей, які зустрічалися з ним на закритих нарадах останніми місяцями, президент часом поводився дивно - «вішав» довгі паузи, по-різному представляв аргументи, відчував складнощі з викладом своєї позиції."
Як зазначається, на цю тему репортери The Wall Street Journal протягом кількох місяців поговорила з більш ніж 45 людьми.
Тож, зважаючи на такі обставини, надважливим видається рішення команди Байдена щодо особи, яка буде претендувати нв посаду віце-президента на виборах у листопаді цього року.
Я щось не так рахую чи як ?! Півторюється історія ейфорії з т.з. "ленд-лізом" з якого жодного цента нам не виділили .
Допомогу надають виключно , щоб не можно було проводити наступ а тільки сидіти в глухому куті оборони .
По програмі Пентагона до 2022.02.24 тіж самі "Атакамси" восени 2023 року повинні були бути списані з розрахунку й зняйті з озброєння . Їх у США до 7 тисяч одиниць .
Якщо б ЗСУ отримала під час контрнаступу хоча б 1 тисячу усю ту б "лінію суравікіна" можно було б зтерти в пил . Але ж дідусь Байден виключно ***** спробує лякати . Але ж ***** звір й воно бздить тільки коли отрумеє пізюлєй . А так -- на слова не реагує . Воно у своїй капсулі перебуває .
Але ж дідус Джосеф тех кота тягне за хвіст .
2. Ізраїль не є над-державою .
3. Ізраїль на відміну від усіх союзників України сам перебуває вже 70 років у стані війни й його кожен день обстрілюют усі ці більш пів століття . Й він сам воює з дикими ордами дикунів : вбивць , гвалтівників и людожерів . Тобто на відміну від країн НАТО витрачає на військові потреби не 2-4% , а більше 10% бюджету . Тобто , додаткових фінансів не має . Можливе передача Меркава-3 (що не ******* модель але в рази крайща за Т-72 які передають ЗСУ союзники) не через Ізраїль , а через незгоду США й Германії (комплектуючи звітти -- той же дизель) .
4. Снарядів 155мм пів мілійона .
5. Польові гошпіталі .
6. Політика МЗС України з часів софка не сильно змінилася в Україні . Ти ж самі дипломати й така ж софкоїдна хибна "школа" . Й саме через це ЗЕхвойда дорівняла терористів з Хамасу до уряду Ізраїля . Ніколи Ізраїль не визнавав "уряди" лугандонії , чи анексію Криму . Прямі рейси з Бен-Гуріону до Сімферополя скасованні йще в 2014 році . А ось Туретчина член НАТО але літають до окупованного крима й торгівельни суда ходять .
7. Й все одно допомога Ізраїля Україні не меньша ніж Румунії чи Болгарії .
8. На відміну від тієї ж Германії промАцковськи хвойди в Ізраїлі не вирішують вішати "аква-фреш" , а жовто-блакинті прапори вивішують на балконах , на автомайстренях , на вікнах автівок й проукраїнські мітинги збирають десятки тисяч в центрі Тель-Авиві , а промацьковськи (організовані посольством) збирають до 20-50 калік-маразматиків у парках ... подалі від людських очей .
9. На ізраїльских форумах навіть україномовні пости збирають по десяткам лайків , а прокремлівськи -- виключно дизлайки ...