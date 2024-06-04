Исландия внесет еще более 660 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины
Правительство Исландии решило сделать второй взнос в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тысяч евро.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметили в министерстве, ранее Исландия перечислила в Фонд, который поддерживает украинскую энергетическую систему, более 2 миллионов евро. Теперь Рейкьявик планирует перечислить еще 667 тысяч евро, что увеличит вклад этого государства до 2,72 миллиона евро.
"Мы благодарим партнеров из Исландии за помощь украинской энергетике в эти сложные времена. Фонд поддержки энергетики - это эффективный инструмент, который позволяет закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками", - говорится в заявлении министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в Фонде поддержки энергетики Украины на сегодня уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.
О фонде
Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Фонд дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.
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подяка країні вулканів….