Ісландія внесе ще понад 660 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України
Уряд Ісландії вирішив зробити другий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума цього внеску становитиме 667 тисяч євро.
Про це повідомило Міністерство енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначили у міністерстві, раніше Ісландія перерахувала до Фонду, який підтримує українську енергетичну систему, понад 2 мільйони євро. Тепер Рейк'явік планує перерахувати ще 667 тисяч євро, що збільшить внесок цієї держави до 2,72 мільйона євро.
"Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики - це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками", - йдеться у заяві міністра енергетики України Германа Галущенко.
Раніше очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль повідомляв, що у Фонді підтримки енергетики України на сьогодні вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.
Про фонд
Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.
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