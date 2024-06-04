Фонд підтримки енергетики України вже сягнув майже €500 млн, - Шмигаль
У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих і анонсованих внесків.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція. Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт", - розповів Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.
Топ коментарі
+9 Оксана Фесенко 468f2fc5
показати весь коментар04.06.2024 14:04
+8 Пересічний українець 3af2245a
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+6 Ярослав Викторович
показати весь коментар04.06.2024 14:05
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Будь ласка, зачекайте...
А от чого досі позаграфікові відімкнення електроенергії? Те, що чинна влада не вберегла від нападу касапів наші електростанції - це одна проблема; ну, наголосували так в 2019-му. Але чого графіки вимкнення споживачів від балди?
Чого я вчора не зміг подивитися футбол збірної України?
І чи подивлюсь я вутбол на Євро-24?
Але ж крадуть...
І зеленому лайну немало дістанеться.
А українцям - трифи та свічки...
Погано що світла у нас все менше.
Чим більше фонд підтримки енергетики України, тим меньше електроенергії в Україні для споживачів.
Така залежність обумовлена мародерством нинішньої влади.
Шмигаль - злодій та мародер.
Де дів гроші, виділені на захист енергетичних об'єктів?
Увечері немає світла, вночі немає, з ранку також - ані світла, ані інтернету з ТБ орієнтовно до 13.
Енерготерор ЗЕрежиму триває.
Між тим, електроенергія на окуповані території безкоштовно від нас подається.
А ще барижать з іншими країнами.
Чому ця рижа курва ще на свободі за те що вона підпалили разом з Януковичем Донбас та почала цю війну?!
Ні Кучма, ні Порошенко, ні Зеленський його не приборкали.
Це ганьба для України. І це е величезна проблема.
Борижно- олігархічна система в Україні повинна бути зруйнована. Крапка.
Куда вы деваете все виды Западной помощи?