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енергетика (2484) підтримка (530) Денис Шмигаль (4398)

Фонд підтримки енергетики України вже сягнув майже €500 млн, - Шмигаль

Фонд підтримки енергетики

У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих і анонсованих внесків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція. Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт", - розповів Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.

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Топ коментарі
+9
Для чого тарифи тоді підвищили?
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04.06.2024 14:04
+8
Оце Ахметка зі Шмигалем накрадуться - до несхочу.
І зеленому лайну немало дістанеться.
А українцям - трифи та свічки...
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04.06.2024 14:06
+6
Шмигальня зелена вже пиляє
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04.06.2024 14:05
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Для чого тарифи тоді підвищили?
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04.06.2024 14:04 Відповісти
тарифи - це ще так, ладно. Все-одно так чи інакше доведеться платити по ринковим європейським цінам. Рано чи пізно. Краще вже одразу...
А от чого досі позаграфікові відімкнення електроенергії? Те, що чинна влада не вберегла від нападу касапів наші електростанції - це одна проблема; ну, наголосували так в 2019-му. Але чого графіки вимкнення споживачів від балди?
Чого я вчора не зміг подивитися футбол збірної України?
І чи подивлюсь я вутбол на Євро-24?
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04.06.2024 14:28 Відповісти
100% готовий платити по європейським тарифам але ? Зарплату і пенсію теж по європейськи хоча би як в Румунії...а тому і тормозить ця проклята влада любим шляхом вступ в ЄС бо тоді треба жити по стандартам ЄС.
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04.06.2024 14:33 Відповісти
Ну, так вже зараз можна принаймі пенсії на рівні тої ж Румунії, чи Польщі! Тому що їх забезпечують західні донори, наші союзники!
Але ж крадуть...
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04.06.2024 14:59 Відповісти
73% так хочуть жити ...Не життя а цирк і клоуни...
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04.06.2024 14:40 Відповісти
Так чому ви вчора почали кричати , що 4.30 це мало, а треба вже 7.50 ?
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04.06.2024 14:04 Відповісти
Им мало!
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04.06.2024 16:08 Відповісти
Шмигальня зелена вже пиляє
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04.06.2024 14:05 Відповісти
Оце Ахметка зі Шмигалем накрадуться - до несхочу.
І зеленому лайну немало дістанеться.
А українцям - трифи та свічки...
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04.06.2024 14:06 Відповісти
І все традиційно віддається в фонд "Енергоатому". Де вони витрачаються на що завгоднно. Від мільйонів на корм рибок для захопленої "ЗАЕС", до посуду по фантастичним цінам, і т.д. Бо там ефективно витрачають ресурси поставлені риго-опешниками люди Деркача.
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04.06.2024 14:07 Відповісти
Добре що фонди і офшори у них ростуть.
Погано що світла у нас все менше.
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04.06.2024 14:07 Відповісти
Це ж скільки Ламборджині вони на ці гроші накуплять?!
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04.06.2024 14:09 Відповісти
Ото вже зелені та різні ''ахметки'' піднімуться. А з громади останню сорочку знімуть.. **** ненажерливі!
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04.06.2024 14:11 Відповісти
Фонд підтримки енергетики України вже сягнув майже €500 млн, - Шмигаль.
Чим більше фонд підтримки енергетики України, тим меньше електроенергії в Україні для споживачів.
Така залежність обумовлена мародерством нинішньої влади.
Шмигаль - злодій та мародер.
Де дів гроші, виділені на захист енергетичних об'єктів?
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04.06.2024 14:12 Відповісти
Однак так і не стало зрозуміло, навіщо фізично переміщувати до України та ставити під удар "цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт"?
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04.06.2024 14:21 Відповісти
Нарід а інтересно чого оазіс Конча-Заспа не під ударами ракет і електрика цілодобово.....?
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04.06.2024 14:29 Відповісти
https://t.me/oleg_leusenko/27219 Олег Леусенко

Увечері немає світла, вночі немає, з ранку також - ані світла, ані інтернету з ТБ орієнтовно до 13.
Енерготерор ЗЕрежиму триває.
Між тим, електроенергія на окуповані території безкоштовно від нас подається.
А ще барижать з іншими країнами.
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04.06.2024 14:31 Відповісти
Все просто.Ахметов викуповує електрику по 1 грвні за кВт/год в АЕС і перепродує її на Захід а саме в Угорщину за евро а нам пхає свою з СЕС по повній ціні ....Маржа ділиться з ОП .Всі в долі.
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04.06.2024 14:37 Відповісти
Як може Україна тримати усю єнергетику в брудних руках олігарха монополіста Азметова?!

Чому ця рижа курва ще на свободі за те що вона підпалили разом з Януковичем Донбас та почала цю війну?!

Ні Кучма, ні Порошенко, ні Зеленський його не приборкали.

Це ганьба для України. І це е величезна проблема.

Борижно- олігархічна система в Україні повинна бути зруйнована. Крапка.
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04.06.2024 15:36 Відповісти
А хто такий "шмиґаль"? Я серйозно...
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04.06.2024 15:20 Відповісти
А зеУроды тарифы поднимают.
Куда вы деваете все виды Западной помощи?
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04.06.2024 16:06 Відповісти
 
 