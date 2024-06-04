Наслідки атак на енергетику довгострокові. Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, - Шмигаль
Наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - сказав Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що ключовий пріоритет - зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.
Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації.
"Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", - додав він.
За словами Шмигаля, урядова стратегія включає такі пункти: посилення ППО; ремонти пошкодженого обладнання та подальший розвиток захисту від дронів; децентралізація енергосистеми; міжнародна підтримка та співпраця; енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.
Як зазначалося, станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.
Будь ласка, зачекайте...
Мародери.
навіщо нам лампа як ЗЄля нам світить,
навіщо той струм, коли ЗЄля пітаєт....
Щодо тих хто виїхав, ну любий вчинок людини має під собою певні причини чому так вчинили.... Тож можу вас запитати, вас від злоби так коробить?
Скоро этому зелёному убожеству кранты. Вот они и высыраются по 10раз на день страшилками.
Доноворняк з пуйлом в Омані.
Амінь.
И для всех - если ещё остались лампы накаливания - меняйте на диодные
Інші пункти не працюють
наприклад з початку року ППО передали тільки 2шт Skynex від Німеччини
Коли США в 2022 пропонували лендліз, то офіційні ЛОМи - "а за чем.. на шару дают. а лендлиз прийдется отдать уцелевшее"
віддати згідно закона про лендліз на той час, це віддати в 2072 році
зараз ніхто майже не передає, та навіть не продає ППО
6 установок NASAMS по USAI плануються тільки під кінець 2025 року - зато на "шару"
а поки оплатіть, те що зруйновано, тому що чекали "шару"
то може все таки краще був лендліз, з поверненням в 2072 році, та можливою оплатою, котру могли би списати через 50 років...
І була права. Українці в принципі не проти, готові потерпіти.
Ахметка зубами вчепився у свої прибутки, то ж українцям доведеться скнипіти при свічках і платити втридорога, доки Ахметка буде набивати кишені і обдирати Україну й надалі.
Ну то нічого, головне щоб вам було комфортно.
Ви сидіть по 12 годин без світла і платіть наче воно було всю добу.
«Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють»
Хто ж це казав?
Про це https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-planuie-zniattia-mytnykh-ta-biurokratychnykh-barieriv-dlia-vvezennia-v-ukrainu-heneratoriv-soniachnykh-panelei-invertoriv-ta-inshoho-obladnannia-premier-ministr повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль."
Тобто поки "планують"...
тому що більше критичної інфраструктури,
тому для людей залишається значно менше,
ніж в інших місцях
до критичної інфраструктури відносится також Уряд, включно з Шмигалем
Про це https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko?locale=ru_RU повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко
"Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють"
Тобто, були задіяни "планові" відключення,
а зараз вже потрібні "екстренні" відключення
якщо не відключали "критичну" інфраструктуру, то виходить, що вона збільшила витрати, та Київ вийшов за ліміти.
хоть паржом
лішь би нє Порошенко
$4000 вчителям - нє вАпрос
єслі нє справлюсь, нарушу закон - уйду сам
іду на Адін срок, на пять лєт
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