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енергетика (2484) електроенергія (6016) Денис Шмигаль (4398)

Наслідки атак на енергетику довгострокові. Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, - Шмигаль

енергетика,електроенергія

Наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що ключовий пріоритет - зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації.

"Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", - додав він.

Також читайте: Україна втратила 9,2 ГВт генерації через російські обстріли, - посол ЄС Матернова

За словами Шмигаля, урядова стратегія включає такі пункти: посилення ППО; ремонти пошкодженого обладнання та подальший розвиток захисту від дронів; децентралізація енергосистеми; міжнародна підтримка та співпраця; енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.

Як зазначалося, станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.

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Топ коментарі
+14
З цією зеленою шоблою буде і гірше. Хоча кожний раз здається, що гірше вже нема куди. Але ніт!!! Ці виродки мають на мені знищити Україну повністю!!!
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04.06.2024 13:23
+11
Головне, що зарплати керівників Укренерго та спостережної ради Укренерго офіційно будуть лишатися на рівні 2 млн. грн.
Мародери.
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04.06.2024 13:40
+10
Економія електроенергії, чи її відсутність буде з нами довгі роки?
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04.06.2024 13:20
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Економія електроенергії, чи її відсутність буде з нами довгі роки?
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04.06.2024 13:20 Відповісти
Довгі довгі роки
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04.06.2024 13:25 Відповісти
зеленые бездельники и тупые казнокрады
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04.06.2024 14:04 Відповісти
Головне, що зарплати керівників Укренерго та спостережної ради Укренерго офіційно будуть лишатися на рівні 2 млн. грн.
Мародери.
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04.06.2024 13:40 Відповісти
Та щас, після попереднього підвищення вона виросла, думаю після цього таке ж буде.
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04.06.2024 14:15 Відповісти
"и в дальний путь на долгие года" ....у повній пітьмі, дорогі українці

навіщо нам лампа як ЗЄля нам світить,
навіщо той струм, коли ЗЄля пітаєт....

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04.06.2024 14:29 Відповісти
Переходим в режим економії, всі вимикаєм телемарафон.
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04.06.2024 14:53 Відповісти
"нашого"? Це ти, падло кого конкретно маєш на увазі? Невже боневтіка? Він ще від мівіги не оговтався!!
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04.06.2024 13:22 Відповісти
ну коли вже й вашого, то можно уявити, що стане частиною життя решти наріда в наступні десятиліття )
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04.06.2024 13:23 Відповісти
нарід, це ті, хто наголосували за зєбіла, а як припікло - втікли за кордон, як криси. А ті хто залишився - це народ, зсу, порохоботи. 😉
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04.06.2024 13:32 Відповісти
ви ж розумієте, що помиляєтесь?
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04.06.2024 13:33 Відповісти
більшість з тих, хто виїхав - голосували за зе. це факт.
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04.06.2024 13:34 Відповісти
не знаю, я й ярих порохоботів знаю, які зараз в Германії жопу гріють.... Я не виню тих хто втік з цього "кровавого цирку", тому на відміну від вас не веду ні статистику ні не тримаю злоби
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04.06.2024 13:41 Відповісти
у вас з головою все в порядку? яка злоба? я факт написав.
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04.06.2024 14:48 Відповісти
Та ні, не помиляюсь. Ці манкурти розуміли, що втечуть з країни, тому і наголосували "хоть паржем".
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04.06.2024 13:47 Відповісти
Може хватить ярлики від злоби вішати на людей? Ніхто не голосував щоб потім втекти чи емігрувати, ну помилились люди тож тепер вигрібаємо усі!!!
Щодо тих хто виїхав, ну любий вчинок людини має під собою певні причини чому так вчинили.... Тож можу вас запитати, вас від злоби так коробить?
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04.06.2024 14:09 Відповісти
З цією зеленою шоблою буде і гірше. Хоча кожний раз здається, що гірше вже нема куди. Але ніт!!! Ці виродки мають на мені знищити Україну повністю!!!
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04.06.2024 13:23 Відповісти
На меті *
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04.06.2024 13:28 Відповісти
першій раз прикольніше було)
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04.06.2024 13:37 Відповісти
спасіба зєлєні за ета...
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04.06.2024 13:26 Відповісти
Толкаешь на переговоры и сдачу чурка ахметовская.
Скоро этому зелёному убожеству кранты. Вот они и высыраются по 10раз на день страшилками.
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04.06.2024 13:27 Відповісти
в тебе галюнчики, здачі нічим не допоможуть з електроенергією
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04.06.2024 13:33 Відповісти
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04.06.2024 13:27 Відповісти
не по темі, бо без західного імпорту електрики нам був би вже повний гоплик
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04.06.2024 14:14 Відповісти
Шмаркаль? Ти же не дебіл? Як розвалював бутес?
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04.06.2024 13:32 Відповісти
Як казав прагнувший поржати 5 років тому електорат "Хуже не будет"
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04.06.2024 13:34 Відповісти
"Хуже не, будет"
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04.06.2024 14:49 Відповісти
я згоден жити навіть при свічках, тільки виженить ***** москалів.
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04.06.2024 13:36 Відповісти
Зеля робить все, щоб ніколи не вигнати москальських окупантів з України.
Доноворняк з пуйлом в Омані.
Амінь.
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04.06.2024 13:43 Відповісти
ну а інші не згодні жити при свічках, і що тепер?
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04.06.2024 13:43 Відповісти
не живи
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04.06.2024 14:49 Відповісти
чимадан - расея
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04.06.2024 17:44 Відповісти
маючи ЗЄльонського і при свічках будемо жити, і при москалях....
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04.06.2024 14:16 Відповісти
У кого есть возможность - ставьте солнечные панели.
И для всех - если ещё остались лампы накаливания - меняйте на диодные
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04.06.2024 13:36 Відповісти
З урядової стратегії запрацював тільки останній пункт "енергоефективність" - через відключення енергії.

Інші пункти не працюють
наприклад з початку року ППО передали тільки 2шт Skynex від Німеччини

Коли США в 2022 пропонували лендліз, то офіційні ЛОМи - "а за чем.. на шару дают. а лендлиз прийдется отдать уцелевшее"
віддати згідно закона про лендліз на той час, це віддати в 2072 році

зараз ніхто майже не передає, та навіть не продає ППО
6 установок NASAMS по USAI плануються тільки під кінець 2025 року - зато на "шару"

а поки оплатіть, те що зруйновано, тому що чекали "шару"

то може все таки краще був лендліз, з поверненням в 2072 році, та можливою оплатою, котру могли би списати через 50 років...
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04.06.2024 13:39 Відповісти
Єлєна Блазеньска ж сказала, що українці готові жити без електроенергії роками.
І була права. Українці в принципі не проти, готові потерпіти.
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04.06.2024 13:40 Відповісти
В мене враження, що ці терпіли будуть любу діч терпіти
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04.06.2024 13:44 Відповісти
у Єлєни Скумбрійовни Блазеньскої світло мабуть таки не гасне
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04.06.2024 14:19 Відповісти
Звісно !

Ахметка зубами вчепився у свої прибутки, то ж українцям доведеться скнипіти при свічках і платити втридорога, доки Ахметка буде набивати кишені і обдирати Україну й надалі.
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04.06.2024 13:41 Відповісти
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04.06.2024 13:45 Відповісти
Что радует, что там этих членов не так уж и много
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04.06.2024 13:48 Відповісти
Економія електроенергії буде частиною вашого життя в наступні роки, - Шмигаль.
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04.06.2024 13:42 Відповісти
Ой, лишенько! А я кондьор включив. Та так себе кляну....
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04.06.2024 13:44 Відповісти
А я не вмикаю. Закінчується вже четверта година, як працюємо на генераторі.
Ну то нічого, головне щоб вам було комфортно.
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04.06.2024 14:07 Відповісти
Вже п'ята година майже скінчилася. Слухайте, вимикайте вже свій кондиціонер!
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04.06.2024 15:09 Відповісти
але ж і споживання зменшилось суттєво через ту саму причину - міста зруйновані, промисловість на сході не працює
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04.06.2024 13:45 Відповісти
Шмигаль,ДТЕК ,Ахметов,Зеленський-Єрмак ви є головна причина всіх бід в Україні.Валіть вже ГЕТЬ і все буде добре ....
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04.06.2024 13:47 Відповісти
Чим скоріше Україна позбавиться зеленого лайна, тим швидше буде і перемога, і свілто і свобода слова
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04.06.2024 13:49 Відповісти
Шмигай це гнида від = ко-зел
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04.06.2024 13:50 Відповісти
Причому економія за подвійним тарифом.

Ви сидіть по 12 годин без світла і платіть наче воно було всю добу.
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04.06.2024 13:50 Відповісти
Іншими словами, Шмигаль чесно попередив, що нормального життя для простих людей в Україні не буде у найближчі роки, бо влада і далі буде займатись мародерством.
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04.06.2024 13:51 Відповісти
А всім Володя Херпіду Нетряпкович обіцяв кінець епохи бідності і звичайно світло за копійки,то виходить брехав? Не буде ні світла за копійки, а точніше і світла не буде не тільки при ньому, а і після нього, бо руйнувати не будувти.Як там зелені війвці "Ротердм +"? Здається його немає, то хто ж тоді так сильно збагачується?Звичйно винні у цьому кацапи, які руйнують, але не менше вини і на прорабі асфальтних доріг, бо воно змарнувало час і замість ракет, танків, дронів, РЕП, всі зароблені гроші платників податків зарило в асфальт.
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04.06.2024 13:51 Відповісти
«Потрібно просто перестати стріляти»
«Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють»
Хто ж це казав?
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04.06.2024 14:13 Відповісти
Просто Шмигаля потрібно судити....
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04.06.2024 14:12 Відповісти
Що створили в енергетиці зелені злодії за п'ять років?
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04.06.2024 14:13 Відповісти
Ну... Будемо чесними самі з собою. Мабуть те ж саме, що й всі попередники за 30+ років.
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04.06.2024 14:16 Відповісти
до 2010 року все було нормально з тепловою генерацією. Після того, як яника обрали дуже розумні люди, а він подарував ахметці декілька ТЕС, то стало трохи гірше (майже *******). Кацапи знищили ракетами набагато менше енергоблоків, ніж ахметкині ефективні менеджери.
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04.06.2024 14:53 Відповісти
"Уряд планує зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.
Про це https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-planuie-zniattia-mytnykh-ta-biurokratychnykh-barieriv-dlia-vvezennia-v-ukrainu-heneratoriv-soniachnykh-panelei-invertoriv-ta-inshoho-obladnannia-premier-ministr повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль."

Тобто поки "планують"...
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04.06.2024 14:19 Відповісти
поки думають, планувати будуть згодом, ближче до Різдва
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04.06.2024 14:22 Відповісти
але, якщо у кожного буде по генератору, то навіщо українському наріду шмиоркаль, та й ЗЄльонський ?
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04.06.2024 14:23 Відповісти
Стратегия на годы... ну подонки, убивают нашу страну и с помощью войны и даже таких нелепых заявлений. Электроэнергия это рынок... и должен быть вообще то внутренний - пусти туда участников, и будет профицит через пол года. Но ведь с неё кормятся Ахметовы и прочая нечисть... нельзя туда никого пускать... а один монополист будет годами востанавливать разрушенное... вместо 3-4 месяцев... при рынке
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04.06.2024 14:27 Відповісти
Впевнений на сто відсотків, що в робочому кабінеті Шмигаля (і вдома теж) працюють на повну кондиціонери і те саме в кабінетах чиновників починаючи від уряду, закінчуючи директорами навчальних закладів. І жоден з них і близько не переймається економним і відповідальним споживанням. Так само не маю сумнівів, що Шмигаль і Ко. ні години не сиділи без світла і в майбутньому не збираються - у них все гаразд, життя триває, бабло тече нескінченною рікою. А простим смертним затягування поясів на роки та мобілізація, бо в країні війна, а як не буде війни то затягувати пояси доведеться вже через відбудову, поки не вигадають щось нове.
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04.06.2024 14:28 Відповісти
Так "єксперти" пояснили, що в Києві відключення будуть більш тривалими,
тому що більше критичної інфраструктури,
тому для людей залишається значно менше,
ніж в інших місцях

до критичної інфраструктури відносится також Уряд, включно з Шмигалем
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04.06.2024 14:53 Відповісти
прям зараз новина

Про це https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko?locale=ru_RU повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко
"Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють"

Тобто, були задіяни "планові" відключення,
а зараз вже потрібні "екстренні" відключення

якщо не відключали "критичну" інфраструктуру, то виходить, що вона збільшила витрати, та Київ вийшов за ліміти.
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04.06.2024 15:08 Відповісти
Шоб корова більше доїлася і меньше кормилася треба меньше кормить і більше доїть.
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04.06.2024 14:43 Відповісти
Выборы в ближайшие годы тоже не предусмотрены?
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04.06.2024 15:32 Відповісти
Откройте границы идиоты. Зимой народ будет их уже штурмом брать. Сделали из страны Сомали. Только у последних хоть зимы нет
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04.06.2024 15:35 Відповісти
Ну при некомпетентности нынешних чудиков хорошего явно мало будет.....
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04.06.2024 15:38 Відповісти
Поки у нас економікою і армією буде керувати завгосп --- порядку не буде .
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04.06.2024 16:26 Відповісти
хуже нє будєт
хоть паржом
лішь би нє Порошенко
$4000 вчителям - нє вАпрос
єслі нє справлюсь, нарушу закон - уйду сам
іду на Адін срок, на пять лєт
.....
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04.06.2024 16:38 Відповісти
 
 