Последствия атак на энергетику долгосрочны. Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, - Шмыгаль
Последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня заседание Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому сбережения будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что ключевой приоритет - укрепление энергетики после российских террористических ударов.
Украина потеряла более ГВт мощностей генерации.
"Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты. Сейчас "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", - добавил он.
По словам Шмыгаля, правительственная стратегия включает следующие пункты: усиление ПВО; ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов; децентрализация энергосистемы; международная поддержка и сотрудничество; энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии.
Как отмечалось, по состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мародери.
навіщо нам лампа як ЗЄля нам світить,
навіщо той струм, коли ЗЄля пітаєт....
Щодо тих хто виїхав, ну любий вчинок людини має під собою певні причини чому так вчинили.... Тож можу вас запитати, вас від злоби так коробить?
Скоро этому зелёному убожеству кранты. Вот они и высыраются по 10раз на день страшилками.
Доноворняк з пуйлом в Омані.
Амінь.
И для всех - если ещё остались лампы накаливания - меняйте на диодные
Інші пункти не працюють
наприклад з початку року ППО передали тільки 2шт Skynex від Німеччини
Коли США в 2022 пропонували лендліз, то офіційні ЛОМи - "а за чем.. на шару дают. а лендлиз прийдется отдать уцелевшее"
віддати згідно закона про лендліз на той час, це віддати в 2072 році
зараз ніхто майже не передає, та навіть не продає ППО
6 установок NASAMS по USAI плануються тільки під кінець 2025 року - зато на "шару"
а поки оплатіть, те що зруйновано, тому що чекали "шару"
то може все таки краще був лендліз, з поверненням в 2072 році, та можливою оплатою, котру могли би списати через 50 років...
І була права. Українці в принципі не проти, готові потерпіти.
Ахметка зубами вчепився у свої прибутки, то ж українцям доведеться скнипіти при свічках і платити втридорога, доки Ахметка буде набивати кишені і обдирати Україну й надалі.
Ну то нічого, головне щоб вам було комфортно.
Ви сидіть по 12 годин без світла і платіть наче воно було всю добу.
«Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють»
Хто ж це казав?
Про це https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-planuie-zniattia-mytnykh-ta-biurokratychnykh-barieriv-dlia-vvezennia-v-ukrainu-heneratoriv-soniachnykh-panelei-invertoriv-ta-inshoho-obladnannia-premier-ministr повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль."
Тобто поки "планують"...
тому що більше критичної інфраструктури,
тому для людей залишається значно менше,
ніж в інших місцях
до критичної інфраструктури відносится також Уряд, включно з Шмигалем
Про це https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko?locale=ru_RU повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко
"Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють"
Тобто, були задіяни "планові" відключення,
а зараз вже потрібні "екстренні" відключення
якщо не відключали "критичну" інфраструктуру, то виходить, що вона збільшила витрати, та Київ вийшов за ліміти.
хоть паржом
лішь би нє Порошенко
$4000 вчителям - нє вАпрос
єслі нє справлюсь, нарушу закон - уйду сам
іду на Адін срок, на пять лєт
.....