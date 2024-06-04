Последствия атак на энергетику долгосрочны. Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, - Шмыгаль

Последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня заседание Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому сбережения будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что ключевой приоритет - укрепление энергетики после российских террористических ударов.

Украина потеряла более ГВт мощностей генерации.

"Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты. Сейчас "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", - добавил он.

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По словам Шмыгаля, правительственная стратегия включает следующие пункты: усиление ПВО; ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов; децентрализация энергосистемы; международная поддержка и сотрудничество; энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии.

Как отмечалось, по состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.