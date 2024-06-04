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Последствия атак на энергетику долгосрочны. Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, - Шмыгаль

енергетика,електроенергія

Последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня заседание Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому сбережения будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что ключевой приоритет - укрепление энергетики после российских террористических ударов.

Украина потеряла более ГВт мощностей генерации.

"Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты. Сейчас "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", - добавил он.

Также читайте: Украина потеряла 9,2 ГВт генерации из-за российских обстрелов, - посол ЕС Матернова

По словам Шмыгаля, правительственная стратегия включает следующие пункты: усиление ПВО; ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов; децентрализация энергосистемы; международная поддержка и сотрудничество; энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии.

Как отмечалось, по состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.

Автор: 

энергетика (2561) Тарифы на электроэнергию (2165) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+14
З цією зеленою шоблою буде і гірше. Хоча кожний раз здається, що гірше вже нема куди. Але ніт!!! Ці виродки мають на мені знищити Україну повністю!!!
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04.06.2024 13:23
+11
Головне, що зарплати керівників Укренерго та спостережної ради Укренерго офіційно будуть лишатися на рівні 2 млн. грн.
Мародери.
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04.06.2024 13:40
+10
Економія електроенергії, чи її відсутність буде з нами довгі роки?
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04.06.2024 13:20
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Економія електроенергії, чи її відсутність буде з нами довгі роки?
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04.06.2024 13:20 Ответить
Довгі довгі роки
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04.06.2024 13:25 Ответить
зеленые бездельники и тупые казнокрады
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04.06.2024 14:04 Ответить
Головне, що зарплати керівників Укренерго та спостережної ради Укренерго офіційно будуть лишатися на рівні 2 млн. грн.
Мародери.
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04.06.2024 13:40 Ответить
Та щас, після попереднього підвищення вона виросла, думаю після цього таке ж буде.
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04.06.2024 14:15 Ответить
"и в дальний путь на долгие года" ....у повній пітьмі, дорогі українці

навіщо нам лампа як ЗЄля нам світить,
навіщо той струм, коли ЗЄля пітаєт....

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04.06.2024 14:29 Ответить
Переходим в режим економії, всі вимикаєм телемарафон.
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04.06.2024 14:53 Ответить
"нашого"? Це ти, падло кого конкретно маєш на увазі? Невже боневтіка? Він ще від мівіги не оговтався!!
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04.06.2024 13:22 Ответить
ну коли вже й вашого, то можно уявити, що стане частиною життя решти наріда в наступні десятиліття )
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04.06.2024 13:23 Ответить
нарід, це ті, хто наголосували за зєбіла, а як припікло - втікли за кордон, як криси. А ті хто залишився - це народ, зсу, порохоботи. 😉
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04.06.2024 13:32 Ответить
ви ж розумієте, що помиляєтесь?
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04.06.2024 13:33 Ответить
більшість з тих, хто виїхав - голосували за зе. це факт.
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04.06.2024 13:34 Ответить
не знаю, я й ярих порохоботів знаю, які зараз в Германії жопу гріють.... Я не виню тих хто втік з цього "кровавого цирку", тому на відміну від вас не веду ні статистику ні не тримаю злоби
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04.06.2024 13:41 Ответить
у вас з головою все в порядку? яка злоба? я факт написав.
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04.06.2024 14:48 Ответить
Та ні, не помиляюсь. Ці манкурти розуміли, що втечуть з країни, тому і наголосували "хоть паржем".
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04.06.2024 13:47 Ответить
Може хватить ярлики від злоби вішати на людей? Ніхто не голосував щоб потім втекти чи емігрувати, ну помилились люди тож тепер вигрібаємо усі!!!
Щодо тих хто виїхав, ну любий вчинок людини має під собою певні причини чому так вчинили.... Тож можу вас запитати, вас від злоби так коробить?
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04.06.2024 14:09 Ответить
З цією зеленою шоблою буде і гірше. Хоча кожний раз здається, що гірше вже нема куди. Але ніт!!! Ці виродки мають на мені знищити Україну повністю!!!
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04.06.2024 13:23 Ответить
На меті *
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04.06.2024 13:28 Ответить
першій раз прикольніше було)
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04.06.2024 13:37 Ответить
спасіба зєлєні за ета...
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04.06.2024 13:26 Ответить
Толкаешь на переговоры и сдачу чурка ахметовская.
Скоро этому зелёному убожеству кранты. Вот они и высыраются по 10раз на день страшилками.
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04.06.2024 13:27 Ответить
в тебе галюнчики, здачі нічим не допоможуть з електроенергією
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04.06.2024 13:33 Ответить
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04.06.2024 13:27 Ответить
не по темі, бо без західного імпорту електрики нам був би вже повний гоплик
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04.06.2024 14:14 Ответить
Шмаркаль? Ти же не дебіл? Як розвалював бутес?
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04.06.2024 13:32 Ответить
Як казав прагнувший поржати 5 років тому електорат "Хуже не будет"
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04.06.2024 13:34 Ответить
"Хуже не, будет"
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04.06.2024 14:49 Ответить
я згоден жити навіть при свічках, тільки виженить ***** москалів.
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04.06.2024 13:36 Ответить
Зеля робить все, щоб ніколи не вигнати москальських окупантів з України.
Доноворняк з пуйлом в Омані.
Амінь.
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04.06.2024 13:43 Ответить
ну а інші не згодні жити при свічках, і що тепер?
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04.06.2024 13:43 Ответить
не живи
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04.06.2024 14:49 Ответить
чимадан - расея
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04.06.2024 17:44 Ответить
маючи ЗЄльонського і при свічках будемо жити, і при москалях....
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04.06.2024 14:16 Ответить
У кого есть возможность - ставьте солнечные панели.
И для всех - если ещё остались лампы накаливания - меняйте на диодные
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04.06.2024 13:36 Ответить
З урядової стратегії запрацював тільки останній пункт "енергоефективність" - через відключення енергії.

Інші пункти не працюють
наприклад з початку року ППО передали тільки 2шт Skynex від Німеччини

Коли США в 2022 пропонували лендліз, то офіційні ЛОМи - "а за чем.. на шару дают. а лендлиз прийдется отдать уцелевшее"
віддати згідно закона про лендліз на той час, це віддати в 2072 році

зараз ніхто майже не передає, та навіть не продає ППО
6 установок NASAMS по USAI плануються тільки під кінець 2025 року - зато на "шару"

а поки оплатіть, те що зруйновано, тому що чекали "шару"

то може все таки краще був лендліз, з поверненням в 2072 році, та можливою оплатою, котру могли би списати через 50 років...
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04.06.2024 13:39 Ответить
Єлєна Блазеньска ж сказала, що українці готові жити без електроенергії роками.
І була права. Українці в принципі не проти, готові потерпіти.
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04.06.2024 13:40 Ответить
В мене враження, що ці терпіли будуть любу діч терпіти
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04.06.2024 13:44 Ответить
у Єлєни Скумбрійовни Блазеньскої світло мабуть таки не гасне
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04.06.2024 14:19 Ответить
Звісно !

Ахметка зубами вчепився у свої прибутки, то ж українцям доведеться скнипіти при свічках і платити втридорога, доки Ахметка буде набивати кишені і обдирати Україну й надалі.
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04.06.2024 13:41 Ответить
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04.06.2024 13:45 Ответить
Что радует, что там этих членов не так уж и много
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04.06.2024 13:48 Ответить
Економія електроенергії буде частиною вашого життя в наступні роки, - Шмигаль.
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04.06.2024 13:42 Ответить
Ой, лишенько! А я кондьор включив. Та так себе кляну....
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04.06.2024 13:44 Ответить
А я не вмикаю. Закінчується вже четверта година, як працюємо на генераторі.
Ну то нічого, головне щоб вам було комфортно.
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04.06.2024 14:07 Ответить
Вже п'ята година майже скінчилася. Слухайте, вимикайте вже свій кондиціонер!
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04.06.2024 15:09 Ответить
але ж і споживання зменшилось суттєво через ту саму причину - міста зруйновані, промисловість на сході не працює
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04.06.2024 13:45 Ответить
Шмигаль,ДТЕК ,Ахметов,Зеленський-Єрмак ви є головна причина всіх бід в Україні.Валіть вже ГЕТЬ і все буде добре ....
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04.06.2024 13:47 Ответить
Чим скоріше Україна позбавиться зеленого лайна, тим швидше буде і перемога, і свілто і свобода слова
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04.06.2024 13:49 Ответить
Шмигай це гнида від = ко-зел
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04.06.2024 13:50 Ответить
Причому економія за подвійним тарифом.

Ви сидіть по 12 годин без світла і платіть наче воно було всю добу.
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04.06.2024 13:50 Ответить
Іншими словами, Шмигаль чесно попередив, що нормального життя для простих людей в Україні не буде у найближчі роки, бо влада і далі буде займатись мародерством.
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04.06.2024 13:51 Ответить
А всім Володя Херпіду Нетряпкович обіцяв кінець епохи бідності і звичайно світло за копійки,то виходить брехав? Не буде ні світла за копійки, а точніше і світла не буде не тільки при ньому, а і після нього, бо руйнувати не будувти.Як там зелені війвці "Ротердм +"? Здається його немає, то хто ж тоді так сильно збагачується?Звичйно винні у цьому кацапи, які руйнують, але не менше вини і на прорабі асфальтних доріг, бо воно змарнувало час і замість ракет, танків, дронів, РЕП, всі зароблені гроші платників податків зарило в асфальт.
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04.06.2024 13:51 Ответить
«Потрібно просто перестати стріляти»
«Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють»
Хто ж це казав?
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04.06.2024 14:13 Ответить
Просто Шмигаля потрібно судити....
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04.06.2024 14:12 Ответить
Що створили в енергетиці зелені злодії за п'ять років?
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04.06.2024 14:13 Ответить
Ну... Будемо чесними самі з собою. Мабуть те ж саме, що й всі попередники за 30+ років.
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04.06.2024 14:16 Ответить
до 2010 року все було нормально з тепловою генерацією. Після того, як яника обрали дуже розумні люди, а він подарував ахметці декілька ТЕС, то стало трохи гірше (майже *******). Кацапи знищили ракетами набагато менше енергоблоків, ніж ахметкині ефективні менеджери.
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04.06.2024 14:53 Ответить
"Уряд планує зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.
Про це https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-planuie-zniattia-mytnykh-ta-biurokratychnykh-barieriv-dlia-vvezennia-v-ukrainu-heneratoriv-soniachnykh-panelei-invertoriv-ta-inshoho-obladnannia-premier-ministr повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль."

Тобто поки "планують"...
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04.06.2024 14:19 Ответить
поки думають, планувати будуть згодом, ближче до Різдва
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04.06.2024 14:22 Ответить
але, якщо у кожного буде по генератору, то навіщо українському наріду шмиоркаль, та й ЗЄльонський ?
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04.06.2024 14:23 Ответить
Стратегия на годы... ну подонки, убивают нашу страну и с помощью войны и даже таких нелепых заявлений. Электроэнергия это рынок... и должен быть вообще то внутренний - пусти туда участников, и будет профицит через пол года. Но ведь с неё кормятся Ахметовы и прочая нечисть... нельзя туда никого пускать... а один монополист будет годами востанавливать разрушенное... вместо 3-4 месяцев... при рынке
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04.06.2024 14:27 Ответить
Впевнений на сто відсотків, що в робочому кабінеті Шмигаля (і вдома теж) працюють на повну кондиціонери і те саме в кабінетах чиновників починаючи від уряду, закінчуючи директорами навчальних закладів. І жоден з них і близько не переймається економним і відповідальним споживанням. Так само не маю сумнівів, що Шмигаль і Ко. ні години не сиділи без світла і в майбутньому не збираються - у них все гаразд, життя триває, бабло тече нескінченною рікою. А простим смертним затягування поясів на роки та мобілізація, бо в країні війна, а як не буде війни то затягувати пояси доведеться вже через відбудову, поки не вигадають щось нове.
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04.06.2024 14:28 Ответить
Так "єксперти" пояснили, що в Києві відключення будуть більш тривалими,
тому що більше критичної інфраструктури,
тому для людей залишається значно менше,
ніж в інших місцях

до критичної інфраструктури відносится також Уряд, включно з Шмигалем
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04.06.2024 14:53 Ответить
прям зараз новина

Про це https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko?locale=ru_RU повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко
"Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють"

Тобто, були задіяни "планові" відключення,
а зараз вже потрібні "екстренні" відключення

якщо не відключали "критичну" інфраструктуру, то виходить, що вона збільшила витрати, та Київ вийшов за ліміти.
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04.06.2024 15:08 Ответить
Шоб корова більше доїлася і меньше кормилася треба меньше кормить і більше доїть.
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04.06.2024 14:43 Ответить
Выборы в ближайшие годы тоже не предусмотрены?
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04.06.2024 15:32 Ответить
Откройте границы идиоты. Зимой народ будет их уже штурмом брать. Сделали из страны Сомали. Только у последних хоть зимы нет
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04.06.2024 15:35 Ответить
Ну при некомпетентности нынешних чудиков хорошего явно мало будет.....
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04.06.2024 15:38 Ответить
Поки у нас економікою і армією буде керувати завгосп --- порядку не буде .
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04.06.2024 16:26 Ответить
хуже нє будєт
хоть паржом
лішь би нє Порошенко
$4000 вчителям - нє вАпрос
єслі нє справлюсь, нарушу закон - уйду сам
іду на Адін срок, на пять лєт
.....
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04.06.2024 16:38 Ответить
 
 