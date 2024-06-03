Украина потеряла 9,2 ГВт генерации из-за российских обстрелов, - посол ЕС Матернова
Россия ракетными атаками в течение нескольких месяцев уничтожила уже 9,2 ГВт украинской генерации.
Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, включая насущные потребности в энергетическом оборудовании, что поможет облегчить влияние постоянных ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру. С учетом атак две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской энергогенерации", - написала Матернова по итогам встречи послов с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.
С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины.
По состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.
Пожалуйста, подождите...
Але вже ті продукти багатьом не будуть потрібні, бо люди повимирзають без опалення.
а таки буде дуже кисло !
До вас по-другому не дойдёт.
" ... Также можно было бы закупить небольшие газовые электростанции и распределить их по стране. По подсчетам главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, цена вопроса в этом случае для Украины составила $540 млн. То есть как минимум вдвое меньше, чем было потрачено на "бетонную концепцию"..."
Наші АЕС виробляють більше, ніж Україна потребує - проблема лише збалансувати.
Розумну частку слід продавати в Європу, а необхідну для балансу - купувати.
І нарощувати ПРО.