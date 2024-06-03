Украина потеряла 9,2 ГВт генерации из-за российских обстрелов, - посол ЕС Матернова

Россия ракетными атаками в течение нескольких месяцев уничтожила уже 9,2 ГВт украинской генерации.

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, включая насущные потребности в энергетическом оборудовании, что поможет облегчить влияние постоянных ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру. С учетом атак две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской энергогенерации", - написала Матернова по итогам встречи послов с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины.

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По состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.