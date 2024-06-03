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энергетика (2469) Тарифы на электроэнергию (2141) Матернова (43)

Украина потеряла 9,2 ГВт генерации из-за российских обстрелов, - посол ЕС Матернова

Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації

Россия ракетными атаками в течение нескольких месяцев уничтожила уже 9,2 ГВт украинской генерации.

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, включая насущные потребности в энергетическом оборудовании, что поможет облегчить влияние постоянных ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру. С учетом атак две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской энергогенерации", - написала Матернова по итогам встречи послов с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины.

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По состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.
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Топ комментарии
+4
Ну власне, 17 ГВт, чому не рахуєте генерацію півдня, яку здали за 2 дні, там знаходилось 8 ГВт потужностей, або навіть 8,5 якщо порахувати ще сонячні панелі
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03.06.2024 13:31
+3
Хреново, бо зараз літо, продукти у холодильнику вчора прокисли за ніч без світла...
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03.06.2024 13:18
+3
Яка зима, про що ти кажеш?) Ще тільки літо почалося. Ще пів року до зими треба дожити і спеку пережити. А в нас ще ліки у холодільнику... Може пропали теж. І ми не міліонери, продукти купляти кожен день.
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03.06.2024 13:26
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Хреново, бо зараз літо, продукти у холодильнику вчора прокисли за ніч без світла...
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03.06.2024 13:18 Ответить
Зимою продукти не прокиснуть, як не буде тижнями світла...
Але вже ті продукти багатьом не будуть потрібні, бо люди повимирзають без опалення.
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03.06.2024 13:22 Ответить
Яка зима, про що ти кажеш?) Ще тільки літо почалося. Ще пів року до зими треба дожити і спеку пережити. А в нас ще ліки у холодільнику... Може пропали теж. І ми не міліонери, продукти купляти кожен день.
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03.06.2024 13:26 Ответить
Доречі, ви з якого міста? Бо Київ наразі найбільше вигрібає по світлу. По 6-7 годин виключають, потім тільки на 2 години включають, і знову на 7 годин виключають...Все, одразу все пропадає...
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03.06.2024 13:30 Ответить
Та да..мені з холодильником свезло..мало жере й тримає холод добу..от якщо дві - то опа буде влітку..про всяк випадок готуємо на добу..
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03.06.2024 13:49 Ответить
НУ морозилка в нас теж довго тримає. А ось холодильник чомусь мало. 7 годин без світла і все., я думав. що у всіх так)
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03.06.2024 15:04 Ответить
Морозилка навіть довше..але не три доби))
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03.06.2024 16:05 Ответить
аби Ви взимку не "прокисли" у квартирі...

а таки буде дуже кисло !
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03.06.2024 13:24 Ответить
А ви бачу всі оптимисти. Я на таку довгу дістанцію не планую. Може ще не доживу до зими. Доречі, ви з якого міста? Бо Київ нараза найбільше вигрібає по світлу. По 7 годин виключають, потім на 2 години включають, і знову на 7 годин виключають...
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03.06.2024 13:29 Ответить
Ще й графіків не дотримуються..
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03.06.2024 13:50 Ответить
І доречі, тепло у дома постачають не теплоелектростанції, а тепелоелектроцентралі і котельні. Це трохи різні речі.
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04.06.2024 05:03 Ответить
еще немножко постреляем по бензоколонкам тюмени и вообще отлючать не будут, потому как включать будет нечего. равноценно?
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03.06.2024 14:04 Ответить
Да, Ваня, равноценно, упокойся.
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03.06.2024 15:01 Ответить
Мы вам выключим не Тюмень, а Уренгой, и в России всё потухнет без денег и бензина.
До вас по-другому не дойдёт.
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03.06.2024 16:20 Ответить
А що буде зимою, якщо зараз влітку проблеми зі світлом та відключення?
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03.06.2024 13:19 Ответить
Добивають енергетику - нема зараз ніякого захисту - зелена вулиця для іх нападів
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03.06.2024 13:24 Ответить
у вас помилка "ЗЄліна" вулиця, а також....

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03.06.2024 13:26 Ответить
І вже забуті підозрілі закупівлі електроенергії у бєларасіі...мабуть щось знали.
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03.06.2024 13:29 Ответить
Ну власне, 17 ГВт, чому не рахуєте генерацію півдня, яку здали за 2 дні, там знаходилось 8 ГВт потужностей, або навіть 8,5 якщо порахувати ще сонячні панелі
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03.06.2024 13:31 Ответить
Русня гной, тут без вопросов. Но вопрос разукрупнения энергосистемы поднимали еще осенью 2022. Тех денег, которые попи@дили на "защите" энергообъектов, хватило бы на закупку и обеспечение МиниТЭС для всей страны.

" ... Также можно было бы закупить небольшие газовые электростанции и распределить их по стране. По подсчетам главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, цена вопроса в этом случае для Украины составила $540 млн. То есть как минимум вдвое меньше, чем было потрачено на "бетонную концепцию"..."
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03.06.2024 13:35 Ответить
А що знищили АТОМНІ СТАНЦІЇ? Про що вона каже? Це відмазки для геноциду українців? А тоді де то ПВО яке ви так обіцяли кожен день?
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03.06.2024 14:56 Ответить
Чому не прикрило ПВО енегрообєкти? Які дурні там керують?
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03.06.2024 14:57 Ответить
китайози руками дурнуватих кацапів ведуть цю війну проти України, тому китай для україни ворог номер один
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03.06.2024 16:05 Ответить
Руйнувати АЕС московити бояться, тому без електроенергії ми не залишимось.
Наші АЕС виробляють більше, ніж Україна потребує - проблема лише збалансувати.
Розумну частку слід продавати в Європу, а необхідну для балансу - купувати.
І нарощувати ПРО.
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03.06.2024 16:32 Ответить
 
 