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энергетика (2469) Укрэнерго (640) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (398)

На следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в последние дни мая, - директор "Укрэнерго"

Наступного тижня ситуація в енергосистемі ускладниться

В "Укрэнерго" предупредили, что на следующей неделе энергосистеме Украины будет сложнее обеспечивать всех потребителей, чем в последние дни мая.

Об этом в эфире "Суспільного" сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что такая ситуация вызвана тремя факторами. Это - вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций, последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня, а также прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", - сказал Кудрицкий.

Также читайте: 3 июня отключения будут действовать по всей Украине на протяжении всех суток, - "Укрэнерго"

Почему отключают свет

Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.

С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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Топ комментарии
+12
Піднимайте ще вартість електроенергії.
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03.06.2024 00:16
+9
Я конечно все понимаю, но может как то запретить кондиционеры летом? Ето не зимой замерзать. Можно и попотеть хотя бы во время войны. Или будем все сидеть в темноте потому что некоторым нравится летом иней на стеклах
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03.06.2024 00:33
+9
знаю одне - падли при владі.
як з ними розбиратися, може ті хто їх привів підкажуть, бо я не знаю...
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03.06.2024 01:19
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03.06.2024 00:13 Ответить
Піднимайте ще вартість електроенергії.
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03.06.2024 00:16 Ответить
винуваті союзники!
дороги ж начебто, по яких щє не пройшли русняві танки, є? - погані але є!
а тепер ракети ППО додавай, трухлявий захід,
бо наші ППО ракети, та і всі - в саме тих дорогах...
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03.06.2024 00:22 Ответить
В дорогах там відсотків 40. Все інше в офшорах, яхтах і маєтках за кордоном.
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03.06.2024 01:00 Ответить
знаю одне - падли при владі.
як з ними розбиратися, може ті хто їх привів підкажуть, бо я не знаю...
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03.06.2024 01:19 Ответить
Ніхто тобі з ними розібратися не дасть. Вони Богаізбрані. А як запахне смаженим то сядуть у чартери і вийдуть в Ізраєлі, а той своїх агентів не видає.
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03.06.2024 02:05 Ответить
ага, збитки від обмеженого користування електрикою компенсовано 100% підвищенням ціни, причім із чималим профітом

це геніальний задум...
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03.06.2024 00:27 Ответить
Надо срочно еще 2-3 уровня "защиты" поставить за десяток миллиардов...
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03.06.2024 00:29 Ответить
Я конечно все понимаю, но может как то запретить кондиционеры летом? Ето не зимой замерзать. Можно и попотеть хотя бы во время войны. Или будем все сидеть в темноте потому что некоторым нравится летом иней на стеклах
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03.06.2024 00:33 Ответить
Ну первые этажи еще могут потерпеть , а вот последние вряд ли.
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03.06.2024 00:36 Ответить
А что с последними не так? Потерпеть нельзя только тем кто хорошо покушал или попил пива а потом в лифте застрял.
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03.06.2024 00:47 Ответить
Останній поверх - не відчуваю жодного дискомфорту без кондиціонера.
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03.06.2024 01:26 Ответить
То дивлячись, як квартира розташована. Якщо на південь - то амба. Сонце смалить цілодобово. В мене так. Але я коли вікна міняла - то поставила наглухотоновані, ще й з відзеркаленням))) тому кондери зовсім зараз не врубаю. А сусіди во всю їх ганяють....
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03.06.2024 06:44 Ответить
кондіціонери влітку і хітери взимку - геніально просте зелене рішення!
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03.06.2024 00:40 Ответить
хай пояснять , чому в коменданську годину працють всю ніч : светофори ? кому освітлюють проспекти и вулиці ?навіщо світло в підїздах в ций час ?. Людей на вулицях нема !
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03.06.2024 00:48 Ответить
Тому що в ночі є (був) хз, надлишок електрикі
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03.06.2024 02:07 Ответить
якшо ,в ночі,надлишок , то чому в ночі відключення ?
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03.06.2024 12:50 Ответить
І трамваї бісять. В окно дивишся - темно навкруги..тільки купа ліхтарів й чутно грохіт трамваїв..доречі, у 90-х були проблеми зі світлом, то тоді якось ліхтарі налаштовували, що горіли один через 2-3..і автобуси замість трамваїв пускали..
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03.06.2024 06:48 Ответить
Теж не розумію. Ні, ну так, спекотно, особливо верхнім поверхам. Але ж вінка можно відкривати. Чи вже просто вентилятор поставити, замість кондера.
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03.06.2024 00:53 Ответить
Ага, якщо квартира на південну сторону - хрін відкриті вікна допоможуть. Крім того - вентилятор повинен тарабанити постійно й він теж електрику жере.
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03.06.2024 06:51 Ответить
"Крім того - вентилятор повинен тарабанити постійно й він теж електрику жере."
Кондиціонер на невелике приміщення споживає 800вт/год, вентилятор-50вт. Тож різниця-суттєва.
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03.06.2024 07:33 Ответить
Якщо сторона південна - той вентилятор до ср@ки - тільки пилюку ганяти..

Краще світло в бункері Зе! вимкнути.
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03.06.2024 07:48 Ответить
Тоді будуть менше платити
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03.06.2024 05:45 Ответить
Не можна. За 30 років впровадження *дикого капіталізму* виховані покоління *чому я повинен, а не мій сусід*.
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03.06.2024 06:22 Ответить
До слова, зарплати у високопоставлених чиновників в Укренерго складають біля 2 млн. гривень.
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03.06.2024 00:40 Ответить
Вирішив якось один вуйко стільця полагодити. Взяв цвяха, взяв молотка, приладився, вдарив - і по пальцю.
Репетує:
- А бодай би над тобою попи колискову співали, а щоб тебе підняло та й гепнуло, а най у тебе вранці Дніпро зі сраки ллється!!!
Раптом чує з вулиці:
- Ой, можна падумать, при вашем Парашенке лучче было!
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03.06.2024 00:53 Ответить
ой не знаю, не знаю ...
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03.06.2024 06:15 Ответить
Яка ряха мерзенна..пейси б Зе! лічили..
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03.06.2024 06:53 Ответить
Треба було захищати Петріотами не Київ а генеруючі потужності. Звісно, Захід не може компенсувати такий обʼєм генерації, на то не розраховано, АЕС не можуть працювати якщо не буде обʼєднаної енергосистеми, вітряки теж не працюють якщо немає живлення. Система так і спроектована, АЕС+ТЕС(ГЕС)…так і до зупинки АЕС недалеко. І після війни відключення ще будуть тривати декілька років нажаль
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03.06.2024 01:10 Ответить
Так Трипільська тец і є в Києві. Захистили? Жодне пво не дає 100%гарантії. Макс. 70
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03.06.2024 02:08 Ответить
1800 МВт це немала потужність, можливо навіть і на Київ її вистачало, не більше. А от наприклад Дніпрогес 1500МВт і не потрібно ні газу ні вугілля, і її знищили в вщент і не було там жодного петріота. Бо замість захисту верховної ради треба захищати критичну інфраструктуру. В часи популістів захищають можновладців і посольства інших країн
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03.06.2024 11:12 Ответить
1800Мвт це ні про що. Тільки Київ за добу витрачає 22000Мвт. Ну так в гуглі пишуть
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03.06.2024 14:39 Ответить
Путаєте потужність і енергію. Витрачає Мвт годин, а потужність приблизно 22000 / 24 = ~ 1000Мвт
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03.06.2024 14:55 Ответить
Ясно, дякую.
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03.06.2024 16:33 Ответить
коли 4 рази клован і ветеринарка, звільняє весь Генштаб і смітуни в захваті?
питанням тут нема чого робити...
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03.06.2024 01:17 Ответить
Не можна мільярди які зараз уряд дегенератів викидає на ремонт ТЕС і ГЕС які кацапи за тиждень знову розібьють, вкласти у рестарт ЧАЕС. Покійний однокашник що там десятиліття герачив до скону, говорив що станція здатна працювати і на природньому урані. Не потрібно збагачувати уран в твелах. Чи там вже все безнадійно розкрадено реформовано розпиляно
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03.06.2024 01:27 Ответить
Та ніхто не збирається ремонтувати геси і теци ..гроші з підвищення тарифів підуть Ахметову за його зелену енергетику яку влада при порошенкові зобовязалась купляти по 7 гр ..
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03.06.2024 04:28 Ответить
ЧАЕС не можна запустити при всьому бажанні. Крапка. Гранати не тієї системи. Лекцію не читатиму.
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03.06.2024 05:45 Ответить
а кудрицкий не хочет со своими *********** правления укрэнерго отстегнуть из своих зарплат-16 лямов за апрель месяц на востановление энергосистемы?............****** ****..........................................................
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03.06.2024 08:39 Ответить
Останнім часом слухаю коментарі до запитань на ютуб-каналі Чорновола. Тут він говорить базу, як би там чорнороті на нього не накидали: https://youtu.be/FtKeQLvb81A?si=UNjbEIgJFCkVfjpV
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03.06.2024 09:42 Ответить
Судячи з працюючого вуличного освітлення та електротранспорту в містах,то мерам по х
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03.06.2024 09:47 Ответить
У нас після виборів 2019 завжди все складніше, і складніше. І не тільки в енергосистемі. А у всьому! І складніше, це спроба прикрасити лайно. Катастрофа!
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03.06.2024 11:55 Ответить
 
 