На следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в последние дни мая, - директор "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" предупредили, что на следующей неделе энергосистеме Украины будет сложнее обеспечивать всех потребителей, чем в последние дни мая.
Об этом в эфире "Суспільного" сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что такая ситуация вызвана тремя факторами. Это - вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций, последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня, а также прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", - сказал Кудрицкий.
Почему отключают свет
Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.
С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
Пожалуйста, подождите...
дороги ж начебто, по яких щє не пройшли русняві танки, є? - погані але є!
а тепер ракети ППО додавай, трухлявий захід,
бо наші ППО ракети, та і всі - в саме тих дорогах...
як з ними розбиратися, може ті хто їх привів підкажуть, бо я не знаю...
це геніальний задум...
Кондиціонер на невелике приміщення споживає 800вт/год, вентилятор-50вт. Тож різниця-суттєва.
Краще світло в бункері Зе! вимкнути.
Репетує:
- А бодай би над тобою попи колискову співали, а щоб тебе підняло та й гепнуло, а най у тебе вранці Дніпро зі сраки ллється!!!
Раптом чує з вулиці:
- Ой, можна падумать, при вашем Парашенке лучче было!
питанням тут нема чого робити...