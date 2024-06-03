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енергетика (2483) Укренерго (2579) Кудрицький Володимир (188) відключення світла (1021)

Наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня, - директор "Укренерго"

Наступного тижня ситуація в енергосистемі ускладниться

В "Укренерго" попередили, що наступного тижня енергосистемі України буде складніше забезпечувати усіх споживачів, ніж в останні дні травня.

Про це в ефірі "Суспільного" сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що така ситуація спричинена трьома факторами. Це - виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня, а також прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - пояснив Кудрицький.

Читайте: 3 червня відключення діятимуть по всій Україні впродовж усієї доби, - "Укренерго"

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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Топ коментарі
+12
Піднимайте ще вартість електроенергії.
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03.06.2024 00:16
+9
Я конечно все понимаю, но может как то запретить кондиционеры летом? Ето не зимой замерзать. Можно и попотеть хотя бы во время войны. Или будем все сидеть в темноте потому что некоторым нравится летом иней на стеклах
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03.06.2024 00:33
+9
знаю одне - падли при владі.
як з ними розбиратися, може ті хто їх привів підкажуть, бо я не знаю...
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03.06.2024 01:19
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03.06.2024 00:13 Відповісти
Піднимайте ще вартість електроенергії.
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03.06.2024 00:16 Відповісти
винуваті союзники!
дороги ж начебто, по яких щє не пройшли русняві танки, є? - погані але є!
а тепер ракети ППО додавай, трухлявий захід,
бо наші ППО ракети, та і всі - в саме тих дорогах...
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03.06.2024 00:22 Відповісти
В дорогах там відсотків 40. Все інше в офшорах, яхтах і маєтках за кордоном.
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03.06.2024 01:00 Відповісти
знаю одне - падли при владі.
як з ними розбиратися, може ті хто їх привів підкажуть, бо я не знаю...
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03.06.2024 01:19 Відповісти
Ніхто тобі з ними розібратися не дасть. Вони Богаізбрані. А як запахне смаженим то сядуть у чартери і вийдуть в Ізраєлі, а той своїх агентів не видає.
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03.06.2024 02:05 Відповісти
ага, збитки від обмеженого користування електрикою компенсовано 100% підвищенням ціни, причім із чималим профітом

це геніальний задум...
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03.06.2024 00:27 Відповісти
Надо срочно еще 2-3 уровня "защиты" поставить за десяток миллиардов...
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03.06.2024 00:29 Відповісти
Я конечно все понимаю, но может как то запретить кондиционеры летом? Ето не зимой замерзать. Можно и попотеть хотя бы во время войны. Или будем все сидеть в темноте потому что некоторым нравится летом иней на стеклах
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03.06.2024 00:33 Відповісти
Ну первые этажи еще могут потерпеть , а вот последние вряд ли.
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03.06.2024 00:36 Відповісти
А что с последними не так? Потерпеть нельзя только тем кто хорошо покушал или попил пива а потом в лифте застрял.
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03.06.2024 00:47 Відповісти
Останній поверх - не відчуваю жодного дискомфорту без кондиціонера.
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03.06.2024 01:26 Відповісти
То дивлячись, як квартира розташована. Якщо на південь - то амба. Сонце смалить цілодобово. В мене так. Але я коли вікна міняла - то поставила наглухотоновані, ще й з відзеркаленням))) тому кондери зовсім зараз не врубаю. А сусіди во всю їх ганяють....
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03.06.2024 06:44 Відповісти
кондіціонери влітку і хітери взимку - геніально просте зелене рішення!
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03.06.2024 00:40 Відповісти
хай пояснять , чому в коменданську годину працють всю ніч : светофори ? кому освітлюють проспекти и вулиці ?навіщо світло в підїздах в ций час ?. Людей на вулицях нема !
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03.06.2024 00:48 Відповісти
Тому що в ночі є (був) хз, надлишок електрикі
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03.06.2024 02:07 Відповісти
якшо ,в ночі,надлишок , то чому в ночі відключення ?
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03.06.2024 12:50 Відповісти
І трамваї бісять. В окно дивишся - темно навкруги..тільки купа ліхтарів й чутно грохіт трамваїв..доречі, у 90-х були проблеми зі світлом, то тоді якось ліхтарі налаштовували, що горіли один через 2-3..і автобуси замість трамваїв пускали..
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03.06.2024 06:48 Відповісти
Теж не розумію. Ні, ну так, спекотно, особливо верхнім поверхам. Але ж вінка можно відкривати. Чи вже просто вентилятор поставити, замість кондера.
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03.06.2024 00:53 Відповісти
Ага, якщо квартира на південну сторону - хрін відкриті вікна допоможуть. Крім того - вентилятор повинен тарабанити постійно й він теж електрику жере.
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03.06.2024 06:51 Відповісти
"Крім того - вентилятор повинен тарабанити постійно й він теж електрику жере."
Кондиціонер на невелике приміщення споживає 800вт/год, вентилятор-50вт. Тож різниця-суттєва.
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03.06.2024 07:33 Відповісти
Якщо сторона південна - той вентилятор до ср@ки - тільки пилюку ганяти..

Краще світло в бункері Зе! вимкнути.
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03.06.2024 07:48 Відповісти
Тоді будуть менше платити
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03.06.2024 05:45 Відповісти
Не можна. За 30 років впровадження *дикого капіталізму* виховані покоління *чому я повинен, а не мій сусід*.
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03.06.2024 06:22 Відповісти
До слова, зарплати у високопоставлених чиновників в Укренерго складають біля 2 млн. гривень.
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03.06.2024 00:40 Відповісти
Вирішив якось один вуйко стільця полагодити. Взяв цвяха, взяв молотка, приладився, вдарив - і по пальцю.
Репетує:
- А бодай би над тобою попи колискову співали, а щоб тебе підняло та й гепнуло, а най у тебе вранці Дніпро зі сраки ллється!!!
Раптом чує з вулиці:
- Ой, можна падумать, при вашем Парашенке лучче было!
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03.06.2024 00:53 Відповісти
ой не знаю, не знаю ...
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03.06.2024 06:15 Відповісти
Яка ряха мерзенна..пейси б Зе! лічили..
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03.06.2024 06:53 Відповісти
Треба було захищати Петріотами не Київ а генеруючі потужності. Звісно, Захід не може компенсувати такий обʼєм генерації, на то не розраховано, АЕС не можуть працювати якщо не буде обʼєднаної енергосистеми, вітряки теж не працюють якщо немає живлення. Система так і спроектована, АЕС+ТЕС(ГЕС)…так і до зупинки АЕС недалеко. І після війни відключення ще будуть тривати декілька років нажаль
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03.06.2024 01:10 Відповісти
Так Трипільська тец і є в Києві. Захистили? Жодне пво не дає 100%гарантії. Макс. 70
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03.06.2024 02:08 Відповісти
1800 МВт це немала потужність, можливо навіть і на Київ її вистачало, не більше. А от наприклад Дніпрогес 1500МВт і не потрібно ні газу ні вугілля, і її знищили в вщент і не було там жодного петріота. Бо замість захисту верховної ради треба захищати критичну інфраструктуру. В часи популістів захищають можновладців і посольства інших країн
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03.06.2024 11:12 Відповісти
1800Мвт це ні про що. Тільки Київ за добу витрачає 22000Мвт. Ну так в гуглі пишуть
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03.06.2024 14:39 Відповісти
Путаєте потужність і енергію. Витрачає Мвт годин, а потужність приблизно 22000 / 24 = ~ 1000Мвт
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03.06.2024 14:55 Відповісти
Ясно, дякую.
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03.06.2024 16:33 Відповісти
коли 4 рази клован і ветеринарка, звільняє весь Генштаб і смітуни в захваті?
питанням тут нема чого робити...
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03.06.2024 01:17 Відповісти
Не можна мільярди які зараз уряд дегенератів викидає на ремонт ТЕС і ГЕС які кацапи за тиждень знову розібьють, вкласти у рестарт ЧАЕС. Покійний однокашник що там десятиліття герачив до скону, говорив що станція здатна працювати і на природньому урані. Не потрібно збагачувати уран в твелах. Чи там вже все безнадійно розкрадено реформовано розпиляно
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03.06.2024 01:27 Відповісти
Та ніхто не збирається ремонтувати геси і теци ..гроші з підвищення тарифів підуть Ахметову за його зелену енергетику яку влада при порошенкові зобовязалась купляти по 7 гр ..
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03.06.2024 04:28 Відповісти
ЧАЕС не можна запустити при всьому бажанні. Крапка. Гранати не тієї системи. Лекцію не читатиму.
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03.06.2024 05:45 Відповісти
а кудрицкий не хочет со своими *********** правления укрэнерго отстегнуть из своих зарплат-16 лямов за апрель месяц на востановление энергосистемы?............****** ****..........................................................
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03.06.2024 08:39 Відповісти
Останнім часом слухаю коментарі до запитань на ютуб-каналі Чорновола. Тут він говорить базу, як би там чорнороті на нього не накидали: https://youtu.be/FtKeQLvb81A?si=UNjbEIgJFCkVfjpV
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03.06.2024 09:42 Відповісти
Судячи з працюючого вуличного освітлення та електротранспорту в містах,то мерам по х
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03.06.2024 09:47 Відповісти
У нас після виборів 2019 завжди все складніше, і складніше. І не тільки в енергосистемі. А у всьому! І складніше, це спроба прикрасити лайно. Катастрофа!
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03.06.2024 11:55 Відповісти
 
 