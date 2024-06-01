Унаслідок обстрілу на двох ГЕС критично пошкоджено обладнання
У ніч на 1 червня російські військові обстріляли енергетичні об’єкти в п’яти регіонах України, зокрема під ударом опинились і дві гідроелектростанції.
Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".
Зазначається, що також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.
"Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", – йдеться у повідомленні.
Із початку повномасштабного вторгнення по українських ГЕС та ГАЕС було випущено понад 110 ракет.
Як повідомлялося, уночі ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС.
Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи я неправий?
Це дефіцит, пройобане ппо (за сприяння сирського), вкрадені гроші на захист, чи ппо поставили на більш пріоритетні об'єкти (бункер бубочки). Є раціональне пояснення?