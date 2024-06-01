Унаслідок обстрілу на двох ГЕС критично пошкоджено обладнання

У ніч на 1 червня російські військові обстріляли енергетичні об’єкти в п’яти регіонах України, зокрема під ударом опинились і дві гідроелектростанції.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Зазначається, що також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

"Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", – йдеться у повідомленні.

Із початку повномасштабного вторгнення по українських ГЕС та ГАЕС було випущено понад 110 ракет.

Як повідомлялося, уночі ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.