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Новини
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Унаслідок обстрілу на двох ГЕС критично пошкоджено обладнання

гес,дністровська

У ніч на 1 червня російські військові обстріляли енергетичні об’єкти в п’яти регіонах України, зокрема під ударом опинились і дві гідроелектростанції.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Зазначається, що також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

"Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", – йдеться у повідомленні.

Із початку повномасштабного вторгнення по українських ГЕС та ГАЕС було випущено понад 110 ракет.

Як повідомлялося, уночі ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС. 

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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ГЕС (126) електроенергія (4239) Укргідроенерго (276)


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Какая неожиданность.
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01.06.2024 20:37 Відповісти
Це не страшно! Зараз Військовий Вождь як підпише чергові "угоди безпеки" з якимись Конго , Бурунді чи Зимбабве ... одразу Путло заспокоїться та з переляку припинить ракети пускати !
Чи я неправий?
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02.06.2024 00:14 Відповісти
Чому ж, пишуть вчора святими Хаймарсами вже лупили по Бєлгородській області.
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02.06.2024 15:25 Відповісти
Хех, точно вдарили. Чого б це ??
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02.06.2024 15:24 Відповісти
Всі ТЕС та ГЕС України виведено з ладу, за 2 місяці.

Це дефіцит, пройобане ппо (за сприяння сирського), вкрадені гроші на захист, чи ппо поставили на більш пріоритетні об'єкти (бункер бубочки). Є раціональне пояснення?
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02.06.2024 19:17 Відповісти
Запоріжжя та Світловодськ. Не так же багато великих ГЕС в Україні, щоби не було можливості прикрити.
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03.06.2024 11:34 Відповісти

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