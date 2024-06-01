Ворог атакував енергетичні об’єкти у п’яти областях, пошкоджено обладнання на двох ТЕС
У ніч проти 1 червня ворог атакував енергетичні об’єкти у п’яти областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі з 22 березня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема, росіяни атакували енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Наслідки уточнюються, а енергетики працюють над їх ліквідацією.
Як додали у ДТЕК, ворог обстріляв дві теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього серйозно пошкоджено обладнання. Загалом із початку повномасштабної війни ТЕС ДТЕК були атаковані понад 180 разів.
Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів.
Водночас у зв’язку з нічною атакою на енерносистему обсяги обмежень можуть змінюватися, додали у Міненерго.
Сьогодні також прогнозується імпорт електроенергії обсягом 26 946 МВт-год.
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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