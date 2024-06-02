3 червня відключення діятимуть по всій Україні впродовж усієї доби, - "Укренерго"
Завтра на всій території України з 00:00 і впродовж доби діятимуть відключення електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі "Укренерго".
"З червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватись.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.
Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж не єдине, що вони розпродали, й не тільки ахметці..
і нашим слугам народу 🙁
https://x.com/i/status/1796827115913957382
Це у Києві..знову скаргу на 1551 накатала..
світом мандрювати.
Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.