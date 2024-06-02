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електроенергія (6014) Укренерго (2579) відключення світла (1021)

3 червня відключення діятимуть по всій Україні впродовж усієї доби, - "Укренерго"

Відключення світла 3 червня

Завтра на всій території України з 00:00 і впродовж доби діятимуть відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі "Укренерго".

"З червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватись.

Читайте: Відключення електроенергії можуть повернутися на вихідних, – "Укренерго" (оновлено)

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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Топ коментарі
+16
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02.06.2024 19:33
+13
Еталонний зедебіл! Барига змусив Бубачку підняти тарифи із 0.90 грн до 4.32 грн!
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02.06.2024 19:47
+8
доки зелені при владі так і буде. Без світла, води та газу. Воно спроможне тільки за державні кошти
світом мандрювати.
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02.06.2024 20:06
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Добре. Значить менше буде квитанція за ел. енергію в кінці місяця.
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02.06.2024 19:17 Відповісти
Ну так відріж лічільник зовсім - капець зекономиш!
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02.06.2024 20:00 Відповісти
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02.06.2024 21:46 Відповісти
Ти будеш здівований, "математие", яку суму тобі придеться внести до кившені ахметова. Головне тримай тоді себе к руках та други штані поруч.
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02.06.2024 20:06 Відповісти
Весела логіка для Ахметова. Спочатку на тобі в подарунок із панської руки два Обленерго. А потім, коли не підтримав, усьо ворог народу, партії і батьківщині.
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02.06.2024 20:21 Відповісти
Так воно ж і є ворог народу.
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02.06.2024 20:31 Відповісти
Учитывая подорожание в 1,8 раз, уверяю вас, меньше не будет
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02.06.2024 22:03 Відповісти
Ну ладно с этим клоунам а те кто продал Ахметову все облэнерго типа не при делах?
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02.06.2024 19:40 Відповісти
Фонд Держмайна й керівників тих часів вішати треба.

Це ж не єдине, що вони розпродали, й не тільки ахметці..
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02.06.2024 20:02 Відповісти

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02.06.2024 20:08 Відповісти
Це ж такий же підр як і інші говоруни
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02.06.2024 21:28 Відповісти
Це коза..а треба фото баранів))
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02.06.2024 20:03 Відповісти
Вибачте
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02.06.2024 20:08 Відповісти
Покращення наступає з кожним днем , дякуючи кремлівському фюреру
і нашим слугам народу 🙁
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02.06.2024 19:32 Відповісти
Щодо підняття тарифів та кошти на ремонт. Дуже цікаве відео довжиною у хвилину.

https://x.com/i/status/1796827115913957382
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02.06.2024 19:36 Відповісти
"Це російське іпсо" - скаже зелений гівномарафон .
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02.06.2024 19:50 Відповісти
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02.06.2024 19:33 Відповісти
Еталонний зедебіл! Барига змусив Бубачку підняти тарифи із 0.90 грн до 4.32 грн!
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02.06.2024 19:47 Відповісти
А хто заважає монобільшості скасувати ці ринкові базари , 226 голосів і все - закони скасовано ! До речі , в минулій ВР всі ці закони про базари електроенергії ,газу і т.д. голосувались з подачі самонемочі.
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02.06.2024 19:55 Відповісти
А що "Самопоміч" вже не патріотична як була раніше? Смішно за вами спостерігати, як швидко ви фарбується.)
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02.06.2024 20:47 Відповісти
А я ніколи за соросят з самонемочі не голосував.
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02.06.2024 22:11 Відповісти
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02.06.2024 20:19 Відповісти
Ну це стосується лише Києва, Дніпра та Одеси, де орудує пан Ахметов зі своїм ДТЕК. І відключення у нас не такі як у всієї України, по 12 годин без світла, коли у Львові максиму чотири години, а казали що енергосистема зв'язана між собою.... .
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02.06.2024 19:47 Відповісти
Зате ще трамваї бігають, ліхтарі фіячать..темрява навкруги..тільки ліхтарі й трамваї.

Це у Києві..знову скаргу на 1551 накатала..
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02.06.2024 20:05 Відповісти
доки зелені при владі так і буде. Без світла, води та газу. Воно спроможне тільки за державні кошти
світом мандрювати.
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02.06.2024 20:06 Відповісти
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02.06.2024 21:56 Відповісти
Якщо перестануть відключати, як було давніше після підвищення тарифів, то народ знов щось запідозрить. А так вони набрались вже "досвіду" як розводити так званих лохів.
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02.06.2024 20:51 Відповісти
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02.06.2024 21:23 Відповісти
Ви зразу зкоорденуйтесь а потім пишіть. А це що?! -В Україні 3 червня електроенергію відключатимуть тільки у випадку перевищення лімітів
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02.06.2024 21:32 Відповісти
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02.06.2024 21:39 Відповісти
Наступне регулярне дресування населення - щоб дякували незаконному підвищенню тарифів на світло. Хоч потрібно б подавали до суду за неякісний сервіс постачання електроенергії.
Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.
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02.06.2024 22:01 Відповісти
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03.06.2024 01:02 Відповісти
 
 