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Тарифы на электроэнергию (2141) Укрэнерго (640) отключение света (398)

3 июня отключения будут действовать по всей Украине на протяжении всех суток, - "Укрэнерго"

Відключення світла 3 червня

Завтра на всей территории Украины с 00:00 и в течение суток будут действовать отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале "Укрэнерго".

"С июня, с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.

Также читайте: Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения, он будет составлять 4,32 грн/кВт, - СМИ

Почему отключают свет

Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.

С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипильская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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Топ комментарии
+16
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02.06.2024 19:33
+13
Еталонний зедебіл! Барига змусив Бубачку підняти тарифи із 0.90 грн до 4.32 грн!
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02.06.2024 19:47
+8
доки зелені при владі так і буде. Без світла, води та газу. Воно спроможне тільки за державні кошти
світом мандрювати.
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02.06.2024 20:06
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Правила форума Совет форумчан
Добре. Значить менше буде квитанція за ел. енергію в кінці місяця.
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02.06.2024 19:17 Ответить
Ну так відріж лічільник зовсім - капець зекономиш!
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02.06.2024 20:00 Ответить
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02.06.2024 21:46 Ответить
Ти будеш здівований, "математие", яку суму тобі придеться внести до кившені ахметова. Головне тримай тоді себе к руках та други штані поруч.
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02.06.2024 20:06 Ответить
Весела логіка для Ахметова. Спочатку на тобі в подарунок із панської руки два Обленерго. А потім, коли не підтримав, усьо ворог народу, партії і батьківщині.
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02.06.2024 20:21 Ответить
Так воно ж і є ворог народу.
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02.06.2024 20:31 Ответить
Учитывая подорожание в 1,8 раз, уверяю вас, меньше не будет
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02.06.2024 22:03 Ответить
Ну ладно с этим клоунам а те кто продал Ахметову все облэнерго типа не при делах?
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02.06.2024 19:40 Ответить
Фонд Держмайна й керівників тих часів вішати треба.

Це ж не єдине, що вони розпродали, й не тільки ахметці..
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02.06.2024 20:02 Ответить

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02.06.2024 20:08 Ответить
Це ж такий же підр як і інші говоруни
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02.06.2024 21:28 Ответить
Це коза..а треба фото баранів))
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02.06.2024 20:03 Ответить
Вибачте
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02.06.2024 20:08 Ответить
Покращення наступає з кожним днем , дякуючи кремлівському фюреру
і нашим слугам народу 🙁
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02.06.2024 19:32 Ответить
Щодо підняття тарифів та кошти на ремонт. Дуже цікаве відео довжиною у хвилину.

https://x.com/i/status/1796827115913957382
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02.06.2024 19:36 Ответить
"Це російське іпсо" - скаже зелений гівномарафон .
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02.06.2024 19:50 Ответить
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02.06.2024 19:33 Ответить
Еталонний зедебіл! Барига змусив Бубачку підняти тарифи із 0.90 грн до 4.32 грн!
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02.06.2024 19:47 Ответить
А хто заважає монобільшості скасувати ці ринкові базари , 226 голосів і все - закони скасовано ! До речі , в минулій ВР всі ці закони про базари електроенергії ,газу і т.д. голосувались з подачі самонемочі.
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02.06.2024 19:55 Ответить
А що "Самопоміч" вже не патріотична як була раніше? Смішно за вами спостерігати, як швидко ви фарбується.)
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02.06.2024 20:47 Ответить
А я ніколи за соросят з самонемочі не голосував.
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02.06.2024 22:11 Ответить
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02.06.2024 20:19 Ответить
Ну це стосується лише Києва, Дніпра та Одеси, де орудує пан Ахметов зі своїм ДТЕК. І відключення у нас не такі як у всієї України, по 12 годин без світла, коли у Львові максиму чотири години, а казали що енергосистема зв'язана між собою.... .
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02.06.2024 19:47 Ответить
Зате ще трамваї бігають, ліхтарі фіячать..темрява навкруги..тільки ліхтарі й трамваї.

Це у Києві..знову скаргу на 1551 накатала..
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02.06.2024 20:05 Ответить
доки зелені при владі так і буде. Без світла, води та газу. Воно спроможне тільки за державні кошти
світом мандрювати.
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02.06.2024 20:06 Ответить
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02.06.2024 21:56 Ответить
Якщо перестануть відключати, як було давніше після підвищення тарифів, то народ знов щось запідозрить. А так вони набрались вже "досвіду" як розводити так званих лохів.
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02.06.2024 20:51 Ответить
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02.06.2024 21:23 Ответить
Ви зразу зкоорденуйтесь а потім пишіть. А це що?! -В Україні 3 червня електроенергію відключатимуть тільки у випадку перевищення лімітів
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02.06.2024 21:32 Ответить
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02.06.2024 21:39 Ответить
Наступне регулярне дресування населення - щоб дякували незаконному підвищенню тарифів на світло. Хоч потрібно б подавали до суду за неякісний сервіс постачання електроенергії.
Гроші від підвищення тарифів підуть приватним обленерго, а відновлення станцій електромережі буде державою за рахунок платників податків.
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02.06.2024 22:01 Ответить
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03.06.2024 01:02 Ответить
 
 