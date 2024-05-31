Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения, он будет составлять 4,32 грн/кВт, - СМИ

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение повысить тариф на электроэнергию для населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Экономическая правда.

Решение было принято во время заседания правительства 31 мая, сообщил источник издания.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц - 2,64 грн/кВт

более 2000 кВт в месяц - 4,32 грн/кВт

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