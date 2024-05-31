Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения, он будет составлять 4,32 грн/кВт, - СМИ
Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение повысить тариф на электроэнергию для населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Экономическая правда.
Решение было принято во время заседания правительства 31 мая, сообщил источник издания.
Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.
Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:
- до 2000 потребленных кВт в месяц - 2,64 грн/кВт
- более 2000 кВт в месяц - 4,32 грн/кВт
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+85 MrGTI driver #574929
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+51 Михайло Иляш
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хоча нафіга той холодильник, коли в епоху приколіста Зєлі Підєрмачного у той холодильник нема чого покласти, навіть піввареника Мосейчук ...
ну смєшно же, правда ж, 73% дебіли-експериментатори-наївняки?
Германия (на 30.05.2024) 0,079 $ 0,073 € 3,19 грн.
Франция 0,092 $ 0,084 € 3,70 грн.
Испания 0,003 $ 0,003 € 0,12 грн.
Италия 0,105 $ 0,097 € 4,24 грн.
Хоть здесь ************* впереди)
В Рашці і близько так не ******** і не шугають населення.
до 300 квт/год- тариф 2,64 грн/ квт, з 301 квт/год до 800квт/год - 4,32 грн/квт, а вище 800квт/год можна і 7 грн/квт постановить( в маєтках гроші є).А у кого єлектроплити та бойлери,пільгові тарифи розробить, але це повинна була проведена велика робота,перевірки домогосподарств,підтвержень і тому подібних дій. А так хтось буде сауну топить за 4,32, а хтось праску лишній раз не включить та дітей у ванні не помиє,бо бойлер...
Скажите пожалуйста, от какого количества эти 73 . От 50 процентов избирателей,пришедших на выборы. Тогда почему такие как вы не упоминают другие 50 процентов избирателей?????
Вот они как раз и есть пох ...исты , вина на них тоже большая.
Одни вообще не ходят на выборы, другая основная масса была на заработках в Европе и часть в России. Почему вы делаете из Цензора помойку , раньше комментарии были от серьезных людей, по делу.
Постоянно им виноваты какие-то 73 процента.... Искажение фактов , брехня одним словом.
(за 1 КВт⋅год)
Країна Вартість
Велика Британія(на 30.05.2024) 0,098 $0,091 €3,98 грн.
Німеччина(на 30.05.2024) 0,079 $0,073 €3,19 грн.
Франція. 0,092 $0,084 €3,70 грн
Іспанія 0,003 $0,003 €0,12 грн.
Італія 0,105 $0,097 €4,24 грн.
Україна €4,32 грн.
Ура, ми вже догнали й перегнали Єуропу!!!!!!!
А ще хочуть щоб йшли в військо((: