Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення, він становитиме 4,32 грн/кВт, - ЗМІ

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення підвищити тариф на електроенергію для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Економічна правда.

Рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело видання.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт

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