Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення, він становитиме 4,32 грн/кВт, - ЗМІ
Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення підвищити тариф на електроенергію для населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Економічна правда.
Рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело видання.
Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.
Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
- до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
- понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт
Топ коментарі
+85 MrGTI driver #574929
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+51 Михайло Иляш
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+43 gemixx11 #587387
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хоча нафіга той холодильник, коли в епоху приколіста Зєлі Підєрмачного у той холодильник нема чого покласти, навіть піввареника Мосейчук ...
ну смєшно же, правда ж, 73% дебіли-експериментатори-наївняки?
Германия (на 30.05.2024) 0,079 $ 0,073 € 3,19 грн.
Франция 0,092 $ 0,084 € 3,70 грн.
Испания 0,003 $ 0,003 € 0,12 грн.
Италия 0,105 $ 0,097 € 4,24 грн.
Хоть здесь ************* впереди)
В Рашці і близько так не ******** і не шугають населення.
до 300 квт/год- тариф 2,64 грн/ квт, з 301 квт/год до 800квт/год - 4,32 грн/квт, а вище 800квт/год можна і 7 грн/квт постановить( в маєтках гроші є).А у кого єлектроплити та бойлери,пільгові тарифи розробить, але це повинна була проведена велика робота,перевірки домогосподарств,підтвержень і тому подібних дій. А так хтось буде сауну топить за 4,32, а хтось праску лишній раз не включить та дітей у ванні не помиє,бо бойлер...
Скажите пожалуйста, от какого количества эти 73 . От 50 процентов избирателей,пришедших на выборы. Тогда почему такие как вы не упоминают другие 50 процентов избирателей?????
Вот они как раз и есть пох ...исты , вина на них тоже большая.
Одни вообще не ходят на выборы, другая основная масса была на заработках в Европе и часть в России. Почему вы делаете из Цензора помойку , раньше комментарии были от серьезных людей, по делу.
Постоянно им виноваты какие-то 73 процента.... Искажение фактов , брехня одним словом.
(за 1 КВт⋅год)
Країна Вартість
Велика Британія(на 30.05.2024) 0,098 $0,091 €3,98 грн.
Німеччина(на 30.05.2024) 0,079 $0,073 €3,19 грн.
Франція. 0,092 $0,084 €3,70 грн
Іспанія 0,003 $0,003 €0,12 грн.
Італія 0,105 $0,097 €4,24 грн.
Україна €4,32 грн.
Ура, ми вже догнали й перегнали Єуропу!!!!!!!
А ще хочуть щоб йшли в військо((: