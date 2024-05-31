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Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення, він становитиме 4,32 грн/кВт, - ЗМІ

Кабмін підвищив тариф на світло

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення підвищити тариф на електроенергію для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Економічна правда.

Рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело видання.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

  • до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
  • понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт

Читайте: Найближчими днями ситуація з відключеннями світла зміниться, – голова "Укренерго"

Автор: 

Кабмін (14087) тарифи (2032) електроенергія (6194) Підвищення тарифів (297)


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Топ коментарі
+85
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31.05.2024 16:29
+51
ну так епоха бідності ж закінчилась - то чого б і не підвищити
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31.05.2024 16:27
+43
Добре ахметову -має свого прем'єр міністра який всю країну нагне але гроші за зелену енергетику ахметову віддасть
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31.05.2024 16:28
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Головне не забути,в якому кармані лежить безкоштовна допомога ЕС та інших країн на модернізацію енергосистеми.
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31.05.2024 18:56 Відповісти
І вони збираються Крим вертати? Чи наоборот роблять все щоб Крим не вернувся? Хто в Криму захоче вернутись в Україну, коли тут все дорожче в 3 рази і постійно підвищують тарифи в 2 рази?
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31.05.2024 18:34 Відповісти
та нічого вони не збираються, і на Україну їм по більшій мірі плювати, вони просто хом'ячать за обидві щоки допоки вовочка дурачок бавиться у кишенькову версію наполеона....
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01.06.2024 07:32 Відповісти
Ось це так кидок від ахметки. Скідаймося всі на відновлення його власності. Ну що це за країна така ? Казали, що по останнім розрахункам 3,70 вистачає з головою.
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31.05.2024 18:49 Відповісти
Пересічний хочпоржальщик має страджати! Треба було робити 5,5 гр.!
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31.05.2024 19:00 Відповісти
Хм, це позбавлене логіки, але вам видніше
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01.06.2024 07:33 Відповісти
Корупцію, роздутою Буратіном до небувалої, потрібно оплачувати.
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31.05.2024 19:24 Відповісти
Беспредел, и это во время войны
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31.05.2024 19:30 Відповісти
..тобто просто лишЕ один увімкнений середньозвичайний холодильник буде коштувати більше 200Грн на місяць (0.07*4.32*24*30=217.7)?
хоча нафіга той холодильник, коли в епоху приколіста Зєлі Підєрмачного у той холодильник нема чого покласти, навіть піввареника Мосейчук ...
ну смєшно же, правда ж, 73% дебіли-експериментатори-наївняки?
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31.05.2024 19:47 Відповісти
я одного не могу понять, а что вы ожидали от бениного, Оманского Нарика полностью зависимого от кремля и местных Крыс бени, пинчука и ахмета, хочу напомнить что это брехливое Чмо 19.08.22 подписало указ 2479-9 в котором вводит мораторий на повышения цен.....
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31.05.2024 19:50 Відповісти
Великобритания (на 30.05.2024) 0,098 $ 0,091 € 3,98 грн.
Германия (на 30.05.2024) 0,079 $ 0,073 € 3,19 грн.
Франция 0,092 $ 0,084 € 3,70 грн.
Испания 0,003 $ 0,003 € 0,12 грн.
Италия 0,105 $ 0,097 € 4,24 грн.
Хоть здесь ************* впереди)
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31.05.2024 20:02 Відповісти
Брехня
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31.05.2024 23:09 Відповісти
Це Ви гуртову відпускну ціну тут написали,споживачі платять більше.Але,пропорційно до рівня доходів,ми платитимемо зараз найбільше!!!
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01.06.2024 09:48 Відповісти
Україна програє війну як Німеччина у Першій світовій. Через внутрінші причини.
В Рашці і близько так не ******** і не шугають населення.
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31.05.2024 20:07 Відповісти
Якби Кабмін зробив диференцовані тарифи для населення,це б було справедливо.Наприклад:

до 300 квт/год- тариф 2,64 грн/ квт, з 301 квт/год до 800квт/год - 4,32 грн/квт, а вище 800квт/год можна і 7 грн/квт постановить( в маєтках гроші є).А у кого єлектроплити та бойлери,пільгові тарифи розробить, але це повинна була проведена велика робота,перевірки домогосподарств,підтвержень і тому подібних дій. А так хтось буде сауну топить за 4,32, а хтось праску лишній раз не включить та дітей у ванні не помиє,бо бойлер...
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31.05.2024 20:36 Відповісти
А ппідори, як пишеться з двома п, чи з двома д?
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31.05.2024 21:40 Відповісти
государство переложило на население все затраты и ничего нам не должно считает, а должны мы стоять в стойле смирно когда будут восстанавливать энергетику олигарху, что бы он опять стриг бабло с лохов 73% и остальных....где еще в мире есть такое покорное население....в Польше и во Франции спалили бы накуй все ....с урядовым кварталом за повышение на 5%...
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31.05.2024 22:30 Відповісти
в Польше так же повышали, называлось "шоковая терапия"
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31.05.2024 23:13 Відповісти
30 лет назад....а у нас шок почти каждый год
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31.05.2024 23:36 Відповісти
во всём мире растут цены на всё.
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01.06.2024 00:12 Відповісти
Перестаньте уже повторять эту мантру про 73 процента.
Скажите пожалуйста, от какого количества эти 73 . От 50 процентов избирателей,пришедших на выборы. Тогда почему такие как вы не упоминают другие 50 процентов избирателей?????
Вот они как раз и есть пох ...исты , вина на них тоже большая.
Одни вообще не ходят на выборы, другая основная масса была на заработках в Европе и часть в России. Почему вы делаете из Цензора помойку , раньше комментарии были от серьезных людей, по делу.
Постоянно им виноваты какие-то 73 процента.... Искажение фактов , брехня одним словом.
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01.06.2024 14:15 Відповісти
Всім вітання.Особливо майнерам...)
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31.05.2024 22:33 Відповісти
А кабмин не хочет уйти в отставку? У нас не было другого выхода,не аргумент. Ладно, нельзя проводить выборы президента. Война. А кабмин? Достали.
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31.05.2024 23:18 Відповісти
Терпіть, люди! ЗЄкодло вам нічого нє должно, а ви должні їх обслуговувати, бо самі вибрали, бо в нас війна і, саме головне, нізя раскачувать лодку, мінять віслюків на пєрєправє, і слід народу стати плєчом к плєчу навколо правлячого кубла і не вякать. Терпіть далі
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31.05.2024 23:20 Відповісти
Хотелось бы узнать, как повышение тарифов изменит состояние энергосистемы. Покупка очередных бразильцев для шахтёра?
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31.05.2024 23:22 Відповісти
Для покупки несметного числа бразильцев ОН еще не использовал и тысячной доли из прибыли от "Роттердам +". Ото была схема , я думаю даже Коломойша обзавидовался !
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31.05.2024 23:50 Відповісти
Не подобалися вам ціни при "ротердамі"? Не подобалися Мінські угоди? Ну що ж, насолоджуйтеся тепер справедливими цінасми і мирним життям, дебіли... Але, насолоджуйтесь мовчки, а то "путін нападе")))
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01.06.2024 08:47 Відповісти
не зрозумів, до 2000 чи до 200??? хто в реалі споживає 2000?
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31.05.2024 23:49 Відповісти
Той, у кого електроопалення.
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01.06.2024 08:49 Відповісти
Таке з українським народом може зробити тільки ворог. Думай -те!
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01.06.2024 00:31 Відповісти
Зеленский уничтожает народ України
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01.06.2024 01:04 Відповісти
Это похоже на экономическую диверсию против народа во время войны
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01.06.2024 02:55 Відповісти
Це підвищення навіть не для того щоб заробити на українцях, а щоб вони меньше користувалися електроенергією та плюс знову графіки відключень і опля бл в рази підвищуються обсяги продажу "світла в лампочках" за кордон. А те що українці будуть без світла , або їм доведеться відмовлятися від побутових приборів для економії - та кого це іпе з цих скотів урода?
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01.06.2024 04:56 Відповісти
А скажіть,будь ласка,це вже покращення життя,чи далі буде ще краще?
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01.06.2024 06:34 Відповісти
Буде, все буде. Чекайте на тарифи на газ, воду.
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01.06.2024 09:15 Відповісти
Життя Ахмєтки в Лондоні дорого обходиться гречкосіям)
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01.06.2024 08:47 Відповісти
Хорошо побежденным ваЗЕлином Крысам ахмету, пинчука и бене ручной Нарко Дурак, ручной шПигель и т.д
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01.06.2024 09:37 Відповісти
В нормальних країнах ,вже б дороги перекривали, а тут лиш срач в коментах, що наголосували те й маєте виродки
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01.06.2024 10:01 Відповісти
Оце понаобирали, ********!
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01.06.2024 10:03 Відповісти
Вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 31.05.2024
(за 1 КВт⋅год)
Країна Вартість
Велика Британія(на 30.05.2024) 0,098 $0,091 €3,98 грн.
Німеччина(на 30.05.2024) 0,079 $0,073 €3,19 грн.
Франція. 0,092 $0,084 €3,70 грн
Іспанія 0,003 $0,003 €0,12 грн.
Італія 0,105 $0,097 €4,24 грн.

Україна €4,32 грн.

Ура, ми вже догнали й перегнали Єуропу!!!!!!!
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01.06.2024 10:21 Відповісти
Десь в розвинених країнах, вже б давно дороги перекрили, а тут все по..
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01.06.2024 10:21 Відповісти
**** кончена держава, влада, суки дайте звалити з цього табору
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01.06.2024 10:23 Відповісти
Суки правлять країною
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01.06.2024 11:06 Відповісти
Під час війни - тарифи не підвищують, податки не спалачують!!
А ще хочуть щоб йшли в військо((:
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01.06.2024 11:20 Відповісти
Й що? побалакали потривенькали та платить........
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01.06.2024 11:28 Відповісти
Ліс стрімко скорочувався. Але дерева продовжували голосувати за топор. Бо держак дерев'яний і вони думали, шо він свій.
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02.06.2024 02:57 Відповісти
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