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Энергосистема Украины потеряла 8 ГВт мощности из-за российских обстрелов, - Шмыгаль

енергетика,електропідстанція

Украинский энергетический сектор за последние месяцы понес большие потери вследствие российских ракетных обстрелов - более 8 ГВт.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние месяцы энергетический сектор понес огромные потери. Мы потеряли более шести гигаватт мощности нашей энергосистемы, и есть риск еще больших потерь: на прошлой неделе мы потеряли плюс еще два гигаватта", - сказал Шмыгаль на Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне.

"Именно поэтому реконструкция энергетики будет одним из приоритетных направлений восстановления Украины", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль отметил, что хотя страна многое потеряла, но многое уже восстановила и может вернуть еще больше, если реконструкция будет сопровождаться модернизацией и обновлением. По его словам, при восстановлении Украина ориентируется на более децентрализованную энергосистему с большей долей возобновляемых источников энергии.

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Премьер-министр выразил уверенность, что восстановление Украины будет самым масштабным международным проектом со времен Второй мировой войны, и для этого страна создает все необходимые условия, в частности, реализует реформы, формирующие благоприятный инвестиционный климат.

До войны установленная мощность энергосистемы Украины превышала 50 ГВт, однако по состоянию на май прошлого года НЭК "Укрэнерго" оценивало ее потери из-за российской оккупации и разрушения в результате обстрелов в 27 ГВт.

Автор: 

обстрел (26862) энергетика (2549) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+9
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17.04.2024 20:35
+8
ти глухий чи тупий?
Три місяця ЗЕ-покидьки похвалялися, звитували про ці свої "досягнення"!

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17.04.2024 20:31
+7
А так було харашо!... Кацапи всю зиму не били по енергосистемі. Це у відосиках виставлялось, як велика перемого Зе-влади при особистоаму керівництві найвеличнішого кварталіста. Браво кудись розпорошились 9, 7 млрд, і оголосли, що на побудований трирівневий захист. І тут чмошні кацапи неочікувано вдарили.
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17.04.2024 21:04
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Брехун....
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17.04.2024 20:19 Ответить
є докази?
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17.04.2024 20:24 Ответить
а докази уничтожения 8 Гвт есть? а почему галущенко вчера говорил 9?
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17.04.2024 20:33 Ответить
Великі констатантори.
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17.04.2024 20:20 Ответить
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17.04.2024 20:35 Ответить
Так а де поділися 9.7 мільярдів гривень виділених для захисту Трипільської ТЕС?
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17.04.2024 20:21 Ответить
ти глухий чи тупий?
Три місяця ЗЕ-покидьки похвалялися, звитували про ці свої "досягнення"!

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17.04.2024 20:31 Ответить
Та ти вгашене...
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17.04.2024 21:08 Ответить
https://tsn.ua/exclusive/rosiyski-raketi-ne-znayut-pro-zahist-na-9-milyardiv-ekspert-rozpoviv-yak-mozhna-realno-zahistiti-tes-2555731.html https://tsn.ua/exclusive/rosiyski-raketi-ne-znayut-pro-zahist-na-9-milyardiv-ekspert-rozpoviv-yak-mozhna-realno-zahistiti-tes-2555731.html


https://kyivschina24.com/news/na-zasoby-fizychnogo-zahystu-vid-obstriliv-znyshhenoyi-trypilskoyi-tes-uryad-vydilyav-9-7-mlrd-grn/

https://kievvlast.com.ua/news/na-zahist-tripilskoi-tes-bulo-vitracheno-9-milyardiv-grivenzmi-1

ХавайТе.
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17.04.2024 20:34 Ответить
Зрозуміло, якщо в марафоні це не підтвердять, чи про це не скажуть, то це брехня для тебе. Ти хоч думав головою перед тим як питати в мене про документ щодо захисту стратегічних підприємств?
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17.04.2024 20:51 Ответить
я завжди думаю на відміну від вас, оскільки належу до Секти Здорового глузду, а не .......ів.

не намагайся, не зрозумієш, бо твій Стут того не Дозволяє.
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17.04.2024 21:18 Ответить
"однак станом на травень минулого року НЕК "Укренерго" оцінювало її втрати через російську окупацію та руйнування внаслідок обстрілів у 27 ГВт.

Джерело: "

а перелік втрат є в наявності, чи тільки .......?
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17.04.2024 20:21 Ответить
Тоді одягайте шуби, народ візьме ********* дручки, будемо нестачу електроенергії виробляти.
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17.04.2024 20:26 Ответить
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17.04.2024 20:28 Ответить
Краще скажи, куди "втратив" Мустафа Найєм 9,6 мільярди ?!!
Які повинен був витратити на ЗАХИСТ цих споруд?
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17.04.2024 20:29 Ответить
Треба вдягнути урядовців у хутряні пальта, а народу видати ********* палки ...будемо виробляти ел.енергію.
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17.04.2024 20:40 Ответить
Добре що нас врятує зелена енергетика, сонце світить, гігавати йдуть. Постійно ж писали, шо виручає....
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17.04.2024 20:50 Ответить
суцільне "Наєм...алово" ))
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17.04.2024 21:23 Ответить
А так було харашо!... Кацапи всю зиму не били по енергосистемі. Це у відосиках виставлялось, як велика перемого Зе-влади при особистоаму керівництві найвеличнішого кварталіста. Браво кудись розпорошились 9, 7 млрд, і оголосли, що на побудований трирівневий захист. І тут чмошні кацапи неочікувано вдарили.
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17.04.2024 21:04 Ответить
якби втратили шмигаля, ніхто навіть і не помітив
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17.04.2024 21:21 Ответить
не втратили якби ви шобла зелена гроші не крали і не брехали..
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17.04.2024 21:25 Ответить
То нехай ахметов запустить 4 блоки по 300 МВТ кожний на колись найпотужнішій ТЕС Європи - от і додасться 1,2 ГВт генерації.
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17.04.2024 22:00 Ответить
27 gw = 27000000000 w. / 30 000 000 = 900 вт на на людину.

цілком нормально
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17.04.2024 22:11 Ответить
Через атаки кацапів та безпорадність уряду дешевих зелених невігласів, які вміють лише пиляти державне бабло на асфальтових аферах та грабунку армії…
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17.04.2024 23:22 Ответить
10 млрд. грн. было потрачено на защиту украинской энергосистемы от российских обстрелов. Где они? Разворованы. В этой стране ничего не меняется. Война войной, а воровство по расписанию.
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17.04.2024 23:43 Ответить
 
 