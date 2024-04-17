Энергосистема Украины потеряла 8 ГВт мощности из-за российских обстрелов, - Шмыгаль
Украинский энергетический сектор за последние месяцы понес большие потери вследствие российских ракетных обстрелов - более 8 ГВт.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За последние месяцы энергетический сектор понес огромные потери. Мы потеряли более шести гигаватт мощности нашей энергосистемы, и есть риск еще больших потерь: на прошлой неделе мы потеряли плюс еще два гигаватта", - сказал Шмыгаль на Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне.
"Именно поэтому реконструкция энергетики будет одним из приоритетных направлений восстановления Украины", – подчеркнул премьер.
Шмыгаль отметил, что хотя страна многое потеряла, но многое уже восстановила и может вернуть еще больше, если реконструкция будет сопровождаться модернизацией и обновлением. По его словам, при восстановлении Украина ориентируется на более децентрализованную энергосистему с большей долей возобновляемых источников энергии.
Премьер-министр выразил уверенность, что восстановление Украины будет самым масштабным международным проектом со времен Второй мировой войны, и для этого страна создает все необходимые условия, в частности, реализует реформы, формирующие благоприятный инвестиционный климат.
До войны установленная мощность энергосистемы Украины превышала 50 ГВт, однако по состоянию на май прошлого года НЭК "Укрэнерго" оценивало ее потери из-за российской оккупации и разрушения в результате обстрелов в 27 ГВт.
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Три місяця ЗЕ-покидьки похвалялися, звитували про ці свої "досягнення"!
https://kyivschina24.com/news/na-zasoby-fizychnogo-zahystu-vid-obstriliv-znyshhenoyi-trypilskoyi-tes-uryad-vydilyav-9-7-mlrd-grn/
https://kievvlast.com.ua/news/na-zahist-tripilskoi-tes-bulo-vitracheno-9-milyardiv-grivenzmi-1
ХавайТе.
не намагайся, не зрозумієш, бо твій Стут того не Дозволяє.
Джерело: "
а перелік втрат є в наявності, чи тільки .......?
Які повинен був витратити на ЗАХИСТ цих споруд?
цілком нормально