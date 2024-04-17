Энергосистема Украины потеряла 8 ГВт мощности из-за российских обстрелов, - Шмыгаль

Украинский энергетический сектор за последние месяцы понес большие потери вследствие российских ракетных обстрелов - более 8 ГВт.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние месяцы энергетический сектор понес огромные потери. Мы потеряли более шести гигаватт мощности нашей энергосистемы, и есть риск еще больших потерь: на прошлой неделе мы потеряли плюс еще два гигаватта", - сказал Шмыгаль на Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне.

"Именно поэтому реконструкция энергетики будет одним из приоритетных направлений восстановления Украины", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль отметил, что хотя страна многое потеряла, но многое уже восстановила и может вернуть еще больше, если реконструкция будет сопровождаться модернизацией и обновлением. По его словам, при восстановлении Украина ориентируется на более децентрализованную энергосистему с большей долей возобновляемых источников энергии.

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Премьер-министр выразил уверенность, что восстановление Украины будет самым масштабным международным проектом со времен Второй мировой войны, и для этого страна создает все необходимые условия, в частности, реализует реформы, формирующие благоприятный инвестиционный климат.

До войны установленная мощность энергосистемы Украины превышала 50 ГВт, однако по состоянию на май прошлого года НЭК "Укрэнерго" оценивало ее потери из-за российской оккупации и разрушения в результате обстрелов в 27 ГВт.