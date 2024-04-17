Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через російські обстріли, - Шмигаль

Український енергетичний сектор за останні місяці зазнав великих втрат унаслідок російських ракетних обстрілів - понад 8 ГВт.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні місяці енергетичний сектор зазнав величезних утрат. Ми втратили понад шість гігаватів потужності нашої енергосистеми, і є ризик ще більших утрат: минулого тижня ми втратили плюс ще два гігавати", - сказав Шмигаль на Форумі партнерства США-Україна у Вашингтоні.

"Саме тому реконструкція енергетики буде одним з пріоритетних напрямів відновлення України", - наголосив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що хоча країна багато втратила, але й багато вже відновила та може повернути ще більше, якщо реконструкція супроводжуватиметься модернізацією та оновленням. За його словами, під час відновлення Україна орієнтується на більш децентралізовану енергосистему з більшою часткою відновлюваних джерел енергії.

Також читайте: На жаль, частина енергетики була захищена недостатньо, будуть відповідні висновки, - Зеленський

Прем'єр-міністр висловив упевненість, що відновлення України буде наймасштабнішим міжнародним проєктом з часів Другої світової війни, і для цього країна створює всі необхідні умови, зокрема реалізує реформи, які формують сприятливий інвестиційний клімат.

До війни встановлена потужність енергосистеми України перевищувала 50 ГВт, однак станом на травень минулого року НЕК "Укренерго" оцінювало її втрати через російську окупацію та руйнування внаслідок обстрілів у 27 ГВт.