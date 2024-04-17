УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9154 відвідувача онлайн
Новини
2 691 31

Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через російські обстріли, - Шмигаль

енергетика,електропідстанція

Український енергетичний сектор за останні місяці зазнав великих втрат унаслідок російських ракетних обстрілів - понад 8 ГВт.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні місяці енергетичний сектор зазнав величезних утрат. Ми втратили понад шість гігаватів потужності нашої енергосистеми, і є ризик ще більших утрат: минулого тижня ми втратили плюс ще два гігавати", - сказав Шмигаль на Форумі партнерства США-Україна у Вашингтоні.

"Саме тому реконструкція енергетики буде одним з пріоритетних напрямів відновлення України", - наголосив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що хоча країна багато втратила, але й багато вже відновила та може повернути ще більше, якщо реконструкція супроводжуватиметься модернізацією та оновленням. За його словами, під час відновлення Україна орієнтується на більш децентралізовану енергосистему з більшою часткою відновлюваних джерел енергії.

Також читайте: На жаль, частина енергетики була захищена недостатньо, будуть відповідні висновки, - Зеленський

Прем'єр-міністр висловив упевненість, що відновлення України буде наймасштабнішим міжнародним проєктом з часів Другої світової війни, і для цього країна створює всі необхідні умови, зокрема реалізує реформи, які формують сприятливий інвестиційний клімат.

До війни встановлена потужність енергосистеми України перевищувала 50 ГВт, однак станом на травень минулого року НЕК "Укренерго" оцінювало її втрати через російську окупацію та руйнування внаслідок обстрілів у 27 ГВт.

Автор: 

обстріл (28183) енергетика (2576) Денис Шмигаль (4546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
17.04.2024 20:35
+8
ти глухий чи тупий?
Три місяця ЗЕ-покидьки похвалялися, звитували про ці свої "досягнення"!

показати весь коментар
17.04.2024 20:31
+7
А так було харашо!... Кацапи всю зиму не били по енергосистемі. Це у відосиках виставлялось, як велика перемого Зе-влади при особистоаму керівництві найвеличнішого кварталіста. Браво кудись розпорошились 9, 7 млрд, і оголосли, що на побудований трирівневий захист. І тут чмошні кацапи неочікувано вдарили.
показати весь коментар
17.04.2024 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехун....
показати весь коментар
17.04.2024 20:19 Відповісти
є докази?
показати весь коментар
17.04.2024 20:24 Відповісти
а докази уничтожения 8 Гвт есть? а почему галущенко вчера говорил 9?
показати весь коментар
17.04.2024 20:33 Відповісти
Великі констатантори.
показати весь коментар
17.04.2024 20:20 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 20:35 Відповісти
Так а де поділися 9.7 мільярдів гривень виділених для захисту Трипільської ТЕС?
показати весь коментар
17.04.2024 20:21 Відповісти
ти глухий чи тупий?
Три місяця ЗЕ-покидьки похвалялися, звитували про ці свої "досягнення"!

показати весь коментар
17.04.2024 20:31 Відповісти
Та ти вгашене...
показати весь коментар
17.04.2024 21:08 Відповісти
https://tsn.ua/exclusive/rosiyski-raketi-ne-znayut-pro-zahist-na-9-milyardiv-ekspert-rozpoviv-yak-mozhna-realno-zahistiti-tes-2555731.html https://tsn.ua/exclusive/rosiyski-raketi-ne-znayut-pro-zahist-na-9-milyardiv-ekspert-rozpoviv-yak-mozhna-realno-zahistiti-tes-2555731.html


https://kyivschina24.com/news/na-zasoby-fizychnogo-zahystu-vid-obstriliv-znyshhenoyi-trypilskoyi-tes-uryad-vydilyav-9-7-mlrd-grn/

https://kievvlast.com.ua/news/na-zahist-tripilskoi-tes-bulo-vitracheno-9-milyardiv-grivenzmi-1

ХавайТе.
показати весь коментар
17.04.2024 20:34 Відповісти
Зрозуміло, якщо в марафоні це не підтвердять, чи про це не скажуть, то це брехня для тебе. Ти хоч думав головою перед тим як питати в мене про документ щодо захисту стратегічних підприємств?
показати весь коментар
17.04.2024 20:51 Відповісти
я завжди думаю на відміну від вас, оскільки належу до Секти Здорового глузду, а не .......ів.

не намагайся, не зрозумієш, бо твій Стут того не Дозволяє.
показати весь коментар
17.04.2024 21:18 Відповісти
"однак станом на травень минулого року НЕК "Укренерго" оцінювало її втрати через російську окупацію та руйнування внаслідок обстрілів у 27 ГВт.

Джерело: "

а перелік втрат є в наявності, чи тільки .......?
показати весь коментар
17.04.2024 20:21 Відповісти
Тоді одягайте шуби, народ візьме ********* дручки, будемо нестачу електроенергії виробляти.
показати весь коментар
17.04.2024 20:26 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2024 20:28 Відповісти
Краще скажи, куди "втратив" Мустафа Найєм 9,6 мільярди ?!!
Які повинен був витратити на ЗАХИСТ цих споруд?
показати весь коментар
17.04.2024 20:29 Відповісти
Треба вдягнути урядовців у хутряні пальта, а народу видати ********* палки ...будемо виробляти ел.енергію.
показати весь коментар
17.04.2024 20:40 Відповісти
Добре що нас врятує зелена енергетика, сонце світить, гігавати йдуть. Постійно ж писали, шо виручає....
показати весь коментар
17.04.2024 20:50 Відповісти
суцільне "Наєм...алово" ))
показати весь коментар
17.04.2024 21:23 Відповісти
А так було харашо!... Кацапи всю зиму не били по енергосистемі. Це у відосиках виставлялось, як велика перемого Зе-влади при особистоаму керівництві найвеличнішого кварталіста. Браво кудись розпорошились 9, 7 млрд, і оголосли, що на побудований трирівневий захист. І тут чмошні кацапи неочікувано вдарили.
показати весь коментар
17.04.2024 21:04 Відповісти
якби втратили шмигаля, ніхто навіть і не помітив
показати весь коментар
17.04.2024 21:21 Відповісти
не втратили якби ви шобла зелена гроші не крали і не брехали..
показати весь коментар
17.04.2024 21:25 Відповісти
То нехай ахметов запустить 4 блоки по 300 МВТ кожний на колись найпотужнішій ТЕС Європи - от і додасться 1,2 ГВт генерації.
показати весь коментар
17.04.2024 22:00 Відповісти
27 gw = 27000000000 w. / 30 000 000 = 900 вт на на людину.

цілком нормально
показати весь коментар
17.04.2024 22:11 Відповісти
Через атаки кацапів та безпорадність уряду дешевих зелених невігласів, які вміють лише пиляти державне бабло на асфальтових аферах та грабунку армії…
показати весь коментар
17.04.2024 23:22 Відповісти
10 млрд. грн. было потрачено на защиту украинской энергосистемы от российских обстрелов. Где они? Разворованы. В этой стране ничего не меняется. Война войной, а воровство по расписанию.
показати весь коментар
17.04.2024 23:43 Відповісти
 
 