Україна втратила 9,2 ГВт генерації через російські обстріли, - посол ЄС Матернова
Росія ракетними атаками впродовж декількох місяців знищила вже 9,2 ГВт української генерації.
Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, включаючи нагальні потреби в енергетичному обладнанні, що допоможе полегшити вплив постійних ракетних атак росії на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атак дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української енергогенерації", - написала Матернова за підсумками зустрічі послів із прем'єром Денисом Шмигалем та віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною.
З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України.
Станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.
Будь ласка, зачекайте...
Але вже ті продукти багатьом не будуть потрібні, бо люди повимирзають без опалення.
а таки буде дуже кисло !
До вас по-другому не дойдёт.
" ... Также можно было бы закупить небольшие газовые электростанции и распределить их по стране. По подсчетам главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, цена вопроса в этом случае для Украины составила $540 млн. То есть как минимум вдвое меньше, чем было потрачено на "бетонную концепцию"..."
Наші АЕС виробляють більше, ніж Україна потребує - проблема лише збалансувати.
Розумну частку слід продавати в Європу, а необхідну для балансу - купувати.
І нарощувати ПРО.