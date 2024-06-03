УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11516 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 778 27
енергетика (2484) електроенергія (6016) Матернова (58)

Україна втратила 9,2 ГВт генерації через російські обстріли, - посол ЄС Матернова

Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації

Росія ракетними атаками впродовж декількох місяців знищила вже 9,2 ГВт української генерації.

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, включаючи нагальні потреби в енергетичному обладнанні, що допоможе полегшити вплив постійних ракетних атак росії на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атак дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української енергогенерації", - написала Матернова за підсумками зустрічі послів із прем'єром Денисом Шмигалем та віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дефіцит електроенергії цього тижня повернеться в серйозному обсязі, – Кудрицький

Станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Ну власне, 17 ГВт, чому не рахуєте генерацію півдня, яку здали за 2 дні, там знаходилось 8 ГВт потужностей, або навіть 8,5 якщо порахувати ще сонячні панелі
показати весь коментар
03.06.2024 13:31
+3
Хреново, бо зараз літо, продукти у холодильнику вчора прокисли за ніч без світла...
показати весь коментар
03.06.2024 13:18
+3
Яка зима, про що ти кажеш?) Ще тільки літо почалося. Ще пів року до зими треба дожити і спеку пережити. А в нас ще ліки у холодільнику... Може пропали теж. І ми не міліонери, продукти купляти кожен день.
показати весь коментар
03.06.2024 13:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хреново, бо зараз літо, продукти у холодильнику вчора прокисли за ніч без світла...
показати весь коментар
03.06.2024 13:18 Відповісти
Зимою продукти не прокиснуть, як не буде тижнями світла...
Але вже ті продукти багатьом не будуть потрібні, бо люди повимирзають без опалення.
показати весь коментар
03.06.2024 13:22 Відповісти
Яка зима, про що ти кажеш?) Ще тільки літо почалося. Ще пів року до зими треба дожити і спеку пережити. А в нас ще ліки у холодільнику... Може пропали теж. І ми не міліонери, продукти купляти кожен день.
показати весь коментар
03.06.2024 13:26 Відповісти
Доречі, ви з якого міста? Бо Київ наразі найбільше вигрібає по світлу. По 6-7 годин виключають, потім тільки на 2 години включають, і знову на 7 годин виключають...Все, одразу все пропадає...
показати весь коментар
03.06.2024 13:30 Відповісти
Та да..мені з холодильником свезло..мало жере й тримає холод добу..от якщо дві - то опа буде влітку..про всяк випадок готуємо на добу..
показати весь коментар
03.06.2024 13:49 Відповісти
НУ морозилка в нас теж довго тримає. А ось холодильник чомусь мало. 7 годин без світла і все., я думав. що у всіх так)
показати весь коментар
03.06.2024 15:04 Відповісти
Морозилка навіть довше..але не три доби))
показати весь коментар
03.06.2024 16:05 Відповісти
аби Ви взимку не "прокисли" у квартирі...

а таки буде дуже кисло !
показати весь коментар
03.06.2024 13:24 Відповісти
А ви бачу всі оптимисти. Я на таку довгу дістанцію не планую. Може ще не доживу до зими. Доречі, ви з якого міста? Бо Київ нараза найбільше вигрібає по світлу. По 7 годин виключають, потім на 2 години включають, і знову на 7 годин виключають...
показати весь коментар
03.06.2024 13:29 Відповісти
Ще й графіків не дотримуються..
показати весь коментар
03.06.2024 13:50 Відповісти
І доречі, тепло у дома постачають не теплоелектростанції, а тепелоелектроцентралі і котельні. Це трохи різні речі.
показати весь коментар
04.06.2024 05:03 Відповісти
еще немножко постреляем по бензоколонкам тюмени и вообще отлючать не будут, потому как включать будет нечего. равноценно?
показати весь коментар
03.06.2024 14:04 Відповісти
Да, Ваня, равноценно, упокойся.
показати весь коментар
03.06.2024 15:01 Відповісти
Мы вам выключим не Тюмень, а Уренгой, и в России всё потухнет без денег и бензина.
До вас по-другому не дойдёт.
показати весь коментар
03.06.2024 16:20 Відповісти
А що буде зимою, якщо зараз влітку проблеми зі світлом та відключення?
показати весь коментар
03.06.2024 13:19 Відповісти
Добивають енергетику - нема зараз ніякого захисту - зелена вулиця для іх нападів
показати весь коментар
03.06.2024 13:24 Відповісти
у вас помилка "ЗЄліна" вулиця, а також....

показати весь коментар
03.06.2024 13:26 Відповісти
І вже забуті підозрілі закупівлі електроенергії у бєларасіі...мабуть щось знали.
показати весь коментар
03.06.2024 13:29 Відповісти
Ну власне, 17 ГВт, чому не рахуєте генерацію півдня, яку здали за 2 дні, там знаходилось 8 ГВт потужностей, або навіть 8,5 якщо порахувати ще сонячні панелі
показати весь коментар
03.06.2024 13:31 Відповісти
Русня гной, тут без вопросов. Но вопрос разукрупнения энергосистемы поднимали еще осенью 2022. Тех денег, которые попи@дили на "защите" энергообъектов, хватило бы на закупку и обеспечение МиниТЭС для всей страны.

" ... Также можно было бы закупить небольшие газовые электростанции и распределить их по стране. По подсчетам главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, цена вопроса в этом случае для Украины составила $540 млн. То есть как минимум вдвое меньше, чем было потрачено на "бетонную концепцию"..."
показати весь коментар
03.06.2024 13:35 Відповісти
А що знищили АТОМНІ СТАНЦІЇ? Про що вона каже? Це відмазки для геноциду українців? А тоді де то ПВО яке ви так обіцяли кожен день?
показати весь коментар
03.06.2024 14:56 Відповісти
Чому не прикрило ПВО енегрообєкти? Які дурні там керують?
показати весь коментар
03.06.2024 14:57 Відповісти
китайози руками дурнуватих кацапів ведуть цю війну проти України, тому китай для україни ворог номер один
показати весь коментар
03.06.2024 16:05 Відповісти
Руйнувати АЕС московити бояться, тому без електроенергії ми не залишимось.
Наші АЕС виробляють більше, ніж Україна потребує - проблема лише збалансувати.
Розумну частку слід продавати в Європу, а необхідну для балансу - купувати.
І нарощувати ПРО.
показати весь коментар
03.06.2024 16:32 Відповісти
 
 