Фонд поддержки энергетики Украины уже достиг почти €500 млн, - Шмыгаль
В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов, рассчитываем, что будет гораздо больше. В частности, недавно более 12 млн долларов взносов задекларировала Австралия, о взносе в 42 млн евро объявила Швеция. Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт", - рассказал Шмыгаль.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.
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А от чого досі позаграфікові відімкнення електроенергії? Те, що чинна влада не вберегла від нападу касапів наші електростанції - це одна проблема; ну, наголосували так в 2019-му. Але чого графіки вимкнення споживачів від балди?
Чого я вчора не зміг подивитися футбол збірної України?
І чи подивлюсь я вутбол на Євро-24?
Але ж крадуть...
І зеленому лайну немало дістанеться.
А українцям - трифи та свічки...
Погано що світла у нас все менше.
Чим більше фонд підтримки енергетики України, тим меньше електроенергії в Україні для споживачів.
Така залежність обумовлена мародерством нинішньої влади.
Шмигаль - злодій та мародер.
Де дів гроші, виділені на захист енергетичних об'єктів?
Увечері немає світла, вночі немає, з ранку також - ані світла, ані інтернету з ТБ орієнтовно до 13.
Енерготерор ЗЕрежиму триває.
Між тим, електроенергія на окуповані території безкоштовно від нас подається.
А ще барижать з іншими країнами.
Чому ця рижа курва ще на свободі за те що вона підпалили разом з Януковичем Донбас та почала цю війну?!
Ні Кучма, ні Порошенко, ні Зеленський його не приборкали.
Це ганьба для України. І це е величезна проблема.
Борижно- олігархічна система в Україні повинна бути зруйнована. Крапка.
Куда вы деваете все виды Западной помощи?