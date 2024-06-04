Фонд поддержки энергетики Украины уже достиг почти €500 млн, - Шмыгаль

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов, рассчитываем, что будет гораздо больше. В частности, недавно более 12 млн долларов взносов задекларировала Австралия, о взносе в 42 млн евро объявила Швеция. Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт", - рассказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.