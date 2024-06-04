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Новости
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Фонд поддержки энергетики Украины уже достиг почти €500 млн, - Шмыгаль

Фонд підтримки енергетики

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро перечисленных и анонсированных взносов, рассчитываем, что будет гораздо больше. В частности, недавно более 12 млн долларов взносов задекларировала Австралия, о взносе в 42 млн евро объявила Швеция. Эстония направит Украине целый энергоблок тепловой электростанции мощностью 200 МВт", - рассказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла 9,2 ГВт генерации из-за российских обстрелов, - посол ЕС Матернова

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Автор: 

энергетика (2561) поддержка (679) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+9
Для чого тарифи тоді підвищили?
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04.06.2024 14:04
+8
Оце Ахметка зі Шмигалем накрадуться - до несхочу.
І зеленому лайну немало дістанеться.
А українцям - трифи та свічки...
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04.06.2024 14:06
+6
Шмигальня зелена вже пиляє
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04.06.2024 14:05
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Для чого тарифи тоді підвищили?
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04.06.2024 14:04 Ответить
тарифи - це ще так, ладно. Все-одно так чи інакше доведеться платити по ринковим європейським цінам. Рано чи пізно. Краще вже одразу...
А от чого досі позаграфікові відімкнення електроенергії? Те, що чинна влада не вберегла від нападу касапів наші електростанції - це одна проблема; ну, наголосували так в 2019-му. Але чого графіки вимкнення споживачів від балди?
Чого я вчора не зміг подивитися футбол збірної України?
І чи подивлюсь я вутбол на Євро-24?
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04.06.2024 14:28 Ответить
100% готовий платити по європейським тарифам але ? Зарплату і пенсію теж по європейськи хоча би як в Румунії...а тому і тормозить ця проклята влада любим шляхом вступ в ЄС бо тоді треба жити по стандартам ЄС.
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04.06.2024 14:33 Ответить
Ну, так вже зараз можна принаймі пенсії на рівні тої ж Румунії, чи Польщі! Тому що їх забезпечують західні донори, наші союзники!
Але ж крадуть...
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04.06.2024 14:59 Ответить
73% так хочуть жити ...Не життя а цирк і клоуни...
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04.06.2024 14:40 Ответить
Так чому ви вчора почали кричати , що 4.30 це мало, а треба вже 7.50 ?
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04.06.2024 14:04 Ответить
Им мало!
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04.06.2024 16:08 Ответить
Шмигальня зелена вже пиляє
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04.06.2024 14:05 Ответить
Оце Ахметка зі Шмигалем накрадуться - до несхочу.
І зеленому лайну немало дістанеться.
А українцям - трифи та свічки...
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04.06.2024 14:06 Ответить
І все традиційно віддається в фонд "Енергоатому". Де вони витрачаються на що завгоднно. Від мільйонів на корм рибок для захопленої "ЗАЕС", до посуду по фантастичним цінам, і т.д. Бо там ефективно витрачають ресурси поставлені риго-опешниками люди Деркача.
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04.06.2024 14:07 Ответить
Добре що фонди і офшори у них ростуть.
Погано що світла у нас все менше.
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04.06.2024 14:07 Ответить
Це ж скільки Ламборджині вони на ці гроші накуплять?!
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04.06.2024 14:09 Ответить
Ото вже зелені та різні ''ахметки'' піднімуться. А з громади останню сорочку знімуть.. **** ненажерливі!
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04.06.2024 14:11 Ответить
Фонд підтримки енергетики України вже сягнув майже €500 млн, - Шмигаль.
Чим більше фонд підтримки енергетики України, тим меньше електроенергії в Україні для споживачів.
Така залежність обумовлена мародерством нинішньої влади.
Шмигаль - злодій та мародер.
Де дів гроші, виділені на захист енергетичних об'єктів?
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04.06.2024 14:12 Ответить
Однак так і не стало зрозуміло, навіщо фізично переміщувати до України та ставити під удар "цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт"?
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04.06.2024 14:21 Ответить
Нарід а інтересно чого оазіс Конча-Заспа не під ударами ракет і електрика цілодобово.....?
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04.06.2024 14:29 Ответить
https://t.me/oleg_leusenko/27219 Олег Леусенко

Увечері немає світла, вночі немає, з ранку також - ані світла, ані інтернету з ТБ орієнтовно до 13.
Енерготерор ЗЕрежиму триває.
Між тим, електроенергія на окуповані території безкоштовно від нас подається.
А ще барижать з іншими країнами.
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04.06.2024 14:31 Ответить
Все просто.Ахметов викуповує електрику по 1 грвні за кВт/год в АЕС і перепродує її на Захід а саме в Угорщину за евро а нам пхає свою з СЕС по повній ціні ....Маржа ділиться з ОП .Всі в долі.
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04.06.2024 14:37 Ответить
Як може Україна тримати усю єнергетику в брудних руках олігарха монополіста Азметова?!

Чому ця рижа курва ще на свободі за те що вона підпалили разом з Януковичем Донбас та почала цю війну?!

Ні Кучма, ні Порошенко, ні Зеленський його не приборкали.

Це ганьба для України. І це е величезна проблема.

Борижно- олігархічна система в Україні повинна бути зруйнована. Крапка.
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04.06.2024 15:36 Ответить
А хто такий "шмиґаль"? Я серйозно...
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04.06.2024 15:20 Ответить
А зеУроды тарифы поднимают.
Куда вы деваете все виды Западной помощи?
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04.06.2024 16:06 Ответить
 
 