Франція виділяє 650 млн євро на підтримку критичної інфраструктури України

7 червня президенти Франції Емманюель Макрон та України Володимир Зеленський підпишуть дві угоди щодо виділення 650 мільйонів євро позик і пожертвувань Україні для підтримки місцевої влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

"Французьке агентство розвитку (AFD) надасть "прогнозовані кошти у розмірі 400 млн євро у вигляді кредитів та 50 млн євро у вигляді грантів до 2027 року з метою розширення своєї діяльності в Україні". Кошти будуть спрямовані на підтримку енергетичного та транспортного секторів" - йдеться в матеріалі

У другій угоді йдеться про створення двостороннього фонду на 200 мільйонів євро, який буде підтримувати проєкти за участю компаній з французькою часткою капіталу. Йдеться про підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах у галузях енергетики, транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства.

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Як заявили у Єлисейському палаці, ці кошти будуть використані для фінансування "важливих проєктів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури", оскільки вони, зокрема, піддаються обстрілам та ударам з боку Росії.

Нагадаємо, 6 червня Зеленський прибуде до Франції, щоб взяти участь в урочистостях до річниці висадки союзних військ в Нормандії та для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.