Франція виділяє 650 млн євро на підтримку критичної інфраструктури України
7 червня президенти Франції Емманюель Макрон та України Володимир Зеленський підпишуть дві угоди щодо виділення 650 мільйонів євро позик і пожертвувань Україні для підтримки місцевої влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.
"Французьке агентство розвитку (AFD) надасть "прогнозовані кошти у розмірі 400 млн євро у вигляді кредитів та 50 млн євро у вигляді грантів до 2027 року з метою розширення своєї діяльності в Україні". Кошти будуть спрямовані на підтримку енергетичного та транспортного секторів" - йдеться в матеріалі
У другій угоді йдеться про створення двостороннього фонду на 200 мільйонів євро, який буде підтримувати проєкти за участю компаній з французькою часткою капіталу. Йдеться про підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах у галузях енергетики, транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства.
Як заявили у Єлисейському палаці, ці кошти будуть використані для фінансування "важливих проєктів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури", оскільки вони, зокрема, піддаються обстрілам та ударам з боку Росії.
Нагадаємо, 6 червня Зеленський прибуде до Франції, щоб взяти участь в урочистостях до річниці висадки союзних військ в Нормандії та для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.
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Це вже якийсь піздесь
Вчора 6 годин світло було..сьогодні дві - й скоро вирублять..
Продать гуманитарную помощь и желательно два раза - национальный вид спорта арендаторов Украины номер 1. Гольф и яхтинг и рядом не стояли!
1. 40+ злотих покриває всі витрати на гарну квартиру в 60 м.кв. з опаленням, паркінгом, світлом, водою і з охороняємою територією.
2. За томограф і розширені аналізи крові, як і за всі інші дослідження, я тут не плачу як у нас - пенсія за один томограф одного відділу хребта. А їх же ш три!
3. Проїзд у всіх видах міського транспорту для тих, кому за 70 - безкоштовний.
Тому в мене питання - а що такого для мене зробила держава Україна, яка навіть не змогла зберегти архіви, де трималися дані про мою працю і заробітки, необхідні для нарахування пенсії.
От я і думаю, а чи не перетворилася моя Батьківщина на виїздний кібуц для таких як Ахметов, Коломойський, Боголюбов, Фірташ, Суркіси і вся проча хуцпа...
Ну і як же мене вротердамили? І кого з нас? І де?
2) написали чи були ви в тій же Польщі, одразу по розвали сирів; 3) вказали освіту; 4) перерахували ваші страждання (вимкнення світла чи т.п.) від Роттердаму 5) довели, що вмієте розрізняти причини із наслідками та усвідомлювати різницю поміж ними????
А може, або Ахметов в обов'язковому порядку відновлює все за власний кошт (там достатньо нагаптовано, просто купить на 1 футболіста менше), або отримуючи устаткування на ххх євро, передає відповідну частку ДТЕК у власність держави. З правом викупу, за ті ж ххх євро. Не викупить? Продати цю частку, тим же французам. Або навіть передати безоплатно. Все одно користі від таких власників буде більше, ніж від нинішніх, які мають лише один талант - красти.