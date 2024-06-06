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Зеленский (19011) помощь (7419) Франция (3348) Макрон (1166)

Франция выделяет 650 млн евро на поддержку критической инфраструктуры Украины

Зеленський зустрінеться з Макроном

7 июня президенты Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский подпишут два соглашения о выделении 650 миллионов евро займов и пожертвований Украине для поддержки местных властей и критической инфраструктуры, в частности - энергетической.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

"Французское агентство развития (AFD) предоставит "прогнозируемые средства в размере 400 млн евро в виде кредитов и 50 млн евро - в виде грантов до 2027 года с целью расширения своей деятельности в Украине. Средства будут направлены на поддержку энергетического и транспортного секторов", - говорится в материале.

Во втором соглашении говорится о создании двустороннего фонда на 200 миллионов евро, который будет поддерживать проекты с участием компаний с французской долей капитала. Речь идет о поддержке французских компаний в будущих тендерах в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения и сельского хозяйства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон хочет создать европейскую коалицию по отправке военных инструкторов в Украину, - Le Monde

Как заявили в Елисейском дворце, эти средства будут использованы для финансирования "важных проектов, укрепления или дополнения неисправной энергетической инфраструктуры", поскольку они, в частности, подвергаются обстрелам и ударам со стороны России.

Напомним, 6 июня Зеленский прибудет во Францию, чтобы принять участие в торжествах к годовщине высадки союзных войск в Нормандии и для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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Топ комментарии
+4
о, можна будєт прібарахліцца©!!
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06.06.2024 06:37
+4
Так уже ж выделяли, и немало, в прошлом году, и не только Франция, куда все это делось ? необходимо этим выделяльщикам требовать отчет за каждую копейку, на что потрачено, а не тупо бездумно выделять хз куда
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06.06.2024 06:58
+3
Підтримку місцевої влади та бізнес ахметова ??????
Це вже якийсь піздесь
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06.06.2024 06:42
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Правила форума Совет форумчан
о, можна будєт прібарахліцца©!!
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06.06.2024 06:37 Ответить
Підтримку місцевої влади та бізнес ахметова ??????
Це вже якийсь піздесь
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06.06.2024 06:42 Ответить
Так уже ж выделяли, и немало, в прошлом году, и не только Франция, куда все это делось ? необходимо этим выделяльщикам требовать отчет за каждую копейку, на что потрачено, а не тупо бездумно выделять хз куда
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06.06.2024 06:58 Ответить
Беня своё взял,рыжий татарин своё взял.И великому пианисту отстегнули немного. Деньги и закончились. А мы будем опять платить по очередным новым тарифам за электроэнергию Ахметову и Коломойскому что бы они не работали себе в убыток. У них это не принято, а то засмеют такие же "серьезные люди"
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06.06.2024 08:18 Ответить
Таке враження, що чим більше дають грошей на відновлення енергетики, тим менше у нас електрики

Вчора 6 годин світло було..сьогодні дві - й скоро вирублять..
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06.06.2024 07:20 Ответить
На підтримку влади, на що саме? Хто-хто, а влада у нас точно не бідує!
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06.06.2024 07:44 Ответить
Для підтримки місцевої влади 650 млн. Так нагло і безпардонно ще не крали .
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06.06.2024 08:17 Ответить
В іноземній пресі та медіа розповсюжують фейки та россійські наративи що президент України Зеленський втрачає рейтинг серед виборчого електорату через підняття тарифів на електроенергію та массові відключення та поганий стан в економиці та коррупцію серед чиновників хоча це не відповідає дійсності.
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06.06.2024 08:19 Ответить
А що відповідає дійсності???
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06.06.2024 08:46 Ответить
то в нього такий сарказм, буде казати, якщо не пройде зализування ОПи.
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06.06.2024 09:21 Ответить
Мыши вроде начали догадываться, что с них берут деньги за бесплатный дуст, которым санстанция снабдила хозяина.
Продать гуманитарную помощь и желательно два раза - национальный вид спорта арендаторов Украины номер 1. Гольф и яхтинг и рядом не стояли!
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06.06.2024 09:14 Ответить
Тарифи помірні і 73% одобряємо дії нашого президента а де є відключення?Нарід мовчить то значить все добре.І якшо є корупція то де кримінальні справи і вироки суду? Значить це московітьскі фейки і у нас самий кращий президент за всі роки незалежності. А хто розганяє ці слухи і є агентура кремля.
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06.06.2024 09:15 Ответить
Повышение тарифов на электроэнергию - это обновленная версия игры Роттердам+.
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06.06.2024 09:16 Ответить
тебе в Польщі вроттердамлять?
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06.06.2024 09:22 Ответить
Я пенсіонер і маю 73 роки. І Польща дала мені більше ніж моя Батьківщина, що мені аж стало соромно.
1. 40+ злотих покриває всі витрати на гарну квартиру в 60 м.кв. з опаленням, паркінгом, світлом, водою і з охороняємою територією.
2. За томограф і розширені аналізи крові, як і за всі інші дослідження, я тут не плачу як у нас - пенсія за один томограф одного відділу хребта. А їх же ш три!
3. Проїзд у всіх видах міського транспорту для тих, кому за 70 - безкоштовний.
Тому в мене питання - а що такого для мене зробила держава Україна, яка навіть не змогла зберегти архіви, де трималися дані про мою працю і заробітки, необхідні для нарахування пенсії.
От я і думаю, а чи не перетворилася моя Батьківщина на виїздний кібуц для таких як Ахметов, Коломойський, Боголюбов, Фірташ, Суркіси і вся проча хуцпа...
Ну і як же мене вротердамили? І кого з нас? І де?
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06.06.2024 09:52 Ответить
Щоб я розплакався від жалю, попрошу перерахувати: 1) усіх кого ви підтримували на виборах;
2) написали чи були ви в тій же Польщі, одразу по розвали сирів; 3) вказали освіту; 4) перерахували ваші страждання (вимкнення світла чи т.п.) від Роттердаму 5) довели, що вмієте розрізняти причини із наслідками та усвідомлювати різницю поміж ними????
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06.06.2024 10:18 Ответить
От дійсно - на Заході дали гроші/електроустаткування на ххх євро, його передали тому ж ДТЕКу. Результат? Ахметов - "я вам нічого не винен", влада - "підвищуємо тарифи для відновлення".
А може, або Ахметов в обов'язковому порядку відновлює все за власний кошт (там достатньо нагаптовано, просто купить на 1 футболіста менше), або отримуючи устаткування на ххх євро, передає відповідну частку ДТЕК у власність держави. З правом викупу, за ті ж ххх євро. Не викупить? Продати цю частку, тим же французам. Або навіть передати безоплатно. Все одно користі від таких власників буде більше, ніж від нинішніх, які мають лише один талант - красти.
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06.06.2024 09:22 Ответить
Может быть закупим газовые мегаватные генераторы? Хотя не надо, до ноября можно подождать...
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06.06.2024 09:33 Ответить
Через 5 хвилин гроші вже вкрадуть 😂
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06.06.2024 09:39 Ответить
Ахмет з сучкурсом кажуть ок
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06.06.2024 10:49 Ответить
 
 