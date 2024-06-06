Франция выделяет 650 млн евро на поддержку критической инфраструктуры Украины
7 июня президенты Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский подпишут два соглашения о выделении 650 миллионов евро займов и пожертвований Украине для поддержки местных властей и критической инфраструктуры, в частности - энергетической.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.
"Французское агентство развития (AFD) предоставит "прогнозируемые средства в размере 400 млн евро в виде кредитов и 50 млн евро - в виде грантов до 2027 года с целью расширения своей деятельности в Украине. Средства будут направлены на поддержку энергетического и транспортного секторов", - говорится в материале.
Во втором соглашении говорится о создании двустороннего фонда на 200 миллионов евро, который будет поддерживать проекты с участием компаний с французской долей капитала. Речь идет о поддержке французских компаний в будущих тендерах в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения и сельского хозяйства.
Как заявили в Елисейском дворце, эти средства будут использованы для финансирования "важных проектов, укрепления или дополнения неисправной энергетической инфраструктуры", поскольку они, в частности, подвергаются обстрелам и ударам со стороны России.
Напомним, 6 июня Зеленский прибудет во Францию, чтобы принять участие в торжествах к годовщине высадки союзных войск в Нормандии и для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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Це вже якийсь піздесь
Вчора 6 годин світло було..сьогодні дві - й скоро вирублять..
Продать гуманитарную помощь и желательно два раза - национальный вид спорта арендаторов Украины номер 1. Гольф и яхтинг и рядом не стояли!
1. 40+ злотих покриває всі витрати на гарну квартиру в 60 м.кв. з опаленням, паркінгом, світлом, водою і з охороняємою територією.
2. За томограф і розширені аналізи крові, як і за всі інші дослідження, я тут не плачу як у нас - пенсія за один томограф одного відділу хребта. А їх же ш три!
3. Проїзд у всіх видах міського транспорту для тих, кому за 70 - безкоштовний.
Тому в мене питання - а що такого для мене зробила держава Україна, яка навіть не змогла зберегти архіви, де трималися дані про мою працю і заробітки, необхідні для нарахування пенсії.
От я і думаю, а чи не перетворилася моя Батьківщина на виїздний кібуц для таких як Ахметов, Коломойський, Боголюбов, Фірташ, Суркіси і вся проча хуцпа...
Ну і як же мене вротердамили? І кого з нас? І де?
2) написали чи були ви в тій же Польщі, одразу по розвали сирів; 3) вказали освіту; 4) перерахували ваші страждання (вимкнення світла чи т.п.) від Роттердаму 5) довели, що вмієте розрізняти причини із наслідками та усвідомлювати різницю поміж ними????
А може, або Ахметов в обов'язковому порядку відновлює все за власний кошт (там достатньо нагаптовано, просто купить на 1 футболіста менше), або отримуючи устаткування на ххх євро, передає відповідну частку ДТЕК у власність держави. З правом викупу, за ті ж ххх євро. Не викупить? Продати цю частку, тим же французам. Або навіть передати безоплатно. Все одно користі від таких власників буде більше, ніж від нинішніх, які мають лише один талант - красти.