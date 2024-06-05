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Новости
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США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину, - Салливан

Білий дім про направлення військових інструкторів до України

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют пока отправлять американских военных инструкторов в Украину. Киеву нужно больше ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что нашей стране нужно больше средств противовоздушной обороны.

"Мы работаем над этим, и они нуждаются в непрерывном потоке вооружений, которые мы будем им поставлять", - добавил советник Белого дома.

Также читайте: США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, - Салливан

Отправка военных инструкторов в Украину

Ранее СМИ сообщили, что Франция может объявить об отправке своих инструкторов в Украину уже на этой неделе.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности отправить инструкторов в Украину для обучения военных.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна делает много для помощи Украине, поэтому сейчас вопрос отправки инструкторов не рассматривается.

Автор: 

США (26652) Салливан Джейк (255)


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Топ комментарии
+8
занадто серлива адміністрація в США
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05.06.2024 16:32
+2
То нехай своїм ходом добираються.
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05.06.2024 16:35
+2
По факту нам вготували долю Афганістану - вічна війна яка років через 20-30 виснажить РФ. Правда чи виживе українська нація це питання уже риторичне
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05.06.2024 16:53
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занадто серлива адміністрація в США
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05.06.2024 16:32 Ответить
Да мне кажется что с помощью Голливуда они создали некий миф...
А на самом деле сцыкуны ещё те
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05.06.2024 19:44 Ответить
То нехай своїм ходом добираються.
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05.06.2024 16:35 Ответить
По факту нам вготували долю Афганістану - вічна війна яка років через 20-30 виснажить РФ. Правда чи виживе українська нація це питання уже риторичне
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05.06.2024 16:53 Ответить
Європейські генерали повідомили, що їм потрібно 2-3 роки на відновлення власної оборонки. Приблизно так і нам будуть по краплині надавати допомогу.
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05.06.2024 17:34 Ответить
Дивлячись ще, з чого саме інструктори. Якщо на F-16, то, може й треба. В усьому іншому вийшло так, чо це вже ми можемо навчити любу армію світу.

Більшість з коментаторів без досвіду, тому поясню дещо.

Люба, навіть надскладна зброя робиться з розрахунку на дурня. Нема нічого складного. Ні в чому. Все надскладне, що може вам здаватися - насправді набагато простіше, ніж ви думаєте.

В мене лише стрілецький та протитанковий досвід. Трохи різних мінометів.

На тобі якийсь Carl Gustaf чи ПТЗР. О! Прикольно. На старлінк. Нагугглив. ПОдивився роліки на ютубі. Завантажив та почитав методички. Розібрав, зібрав, пішли в яр, їпанули. Зробили поправку. Ще раз.
Все.
Ну, приїжджає якийсь інструктор. Дивишся на нього.. О, аміго... )))
(а потім дехто каже, чому інструктори НАТО зливаються та підписують контракти в ЗСУ стрільцями )
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05.06.2024 16:57 Ответить
а почему? Тут бы они на нуле сгодились - в пехоте
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05.06.2024 16:58 Ответить
Вище за те саме )) Загалом, історій маю - пора починати писати книгу.
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05.06.2024 17:17 Ответить
А я не военный - вообще не служил нигде ещё и до войны. Но хотелось бы, чтобы Украину защищали все, кто хочет и может.
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05.06.2024 18:26 Ответить
І в чому Ваша проблема? Я теж до 2022 року був цивільним.
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05.06.2024 18:34 Ответить
I don´t have problems
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05.06.2024 18:39 Ответить
OK. I just have one global problem. They came to kill me, my children, my wife.
What should a man do in such a situation?
Right.
Take up arms.
What did you do, friend?
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05.06.2024 18:44 Ответить
Твоє справжне ім'я - рашистка п*зда!
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05.06.2024 19:00 Ответить
Translator

бзливі яки
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05.06.2024 17:33 Ответить
ну якщо салліван каже "ми працюємо", то треба ж довіряти, ну працюють же люди, втомляються же ж !
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05.06.2024 17:33 Ответить
Це Саліван звітує перед своїми російськими кураторами?
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05.06.2024 20:05 Ответить
 
 