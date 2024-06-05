США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину, - Салливан
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют пока отправлять американских военных инструкторов в Украину. Киеву нужно больше ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", - отметил он.
Салливан подчеркнул, что нашей стране нужно больше средств противовоздушной обороны.
"Мы работаем над этим, и они нуждаются в непрерывном потоке вооружений, которые мы будем им поставлять", - добавил советник Белого дома.
Отправка военных инструкторов в Украину
Ранее СМИ сообщили, что Франция может объявить об отправке своих инструкторов в Украину уже на этой неделе.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности отправить инструкторов в Украину для обучения военных.
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна делает много для помощи Украине, поэтому сейчас вопрос отправки инструкторов не рассматривается.
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А на самом деле сцыкуны ещё те
Більшість з коментаторів без досвіду, тому поясню дещо.
Люба, навіть надскладна зброя робиться з розрахунку на дурня. Нема нічого складного. Ні в чому. Все надскладне, що може вам здаватися - насправді набагато простіше, ніж ви думаєте.
В мене лише стрілецький та протитанковий досвід. Трохи різних мінометів.
На тобі якийсь Carl Gustaf чи ПТЗР. О! Прикольно. На старлінк. Нагугглив. ПОдивився роліки на ютубі. Завантажив та почитав методички. Розібрав, зібрав, пішли в яр, їпанули. Зробили поправку. Ще раз.
Все.
Ну, приїжджає якийсь інструктор. Дивишся на нього.. О, аміго... )))
(а потім дехто каже, чому інструктори НАТО зливаються та підписують контракти в ЗСУ стрільцями )
What should a man do in such a situation?
Right.
Take up arms.
What did you do, friend?
бзливі яки