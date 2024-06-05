США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину, - Салливан

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют пока отправлять американских военных инструкторов в Украину. Киеву нужно больше ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что нашей стране нужно больше средств противовоздушной обороны.

"Мы работаем над этим, и они нуждаются в непрерывном потоке вооружений, которые мы будем им поставлять", - добавил советник Белого дома.

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Отправка военных инструкторов в Украину

Ранее СМИ сообщили, что Франция может объявить об отправке своих инструкторов в Украину уже на этой неделе.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности отправить инструкторов в Украину для обучения военных.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна делает много для помощи Украине, поэтому сейчас вопрос отправки инструкторов не рассматривается.