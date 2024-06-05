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США не планують відправляти військових інструкторів до України, - Салліван

Білий дім про направлення військових інструкторів до України

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не планують наразі відправляти американських військових інструкторів в Україну. Києву потрібно більше ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Зі свого боку, ми не плануємо навчальну місію в Україні", - зазначив він.

Салліван наголосив, що нашій країні потрібно більше засобів протиповітряної оборони.

"Ми працюємо над цим, і вони потребують безперервного потоку озброєнь, які ми будемо їм постачати", - додав радник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США найближчими тижнями оголосять про нову військову допомогу Україні, - Салліван

Відправка військових інструкторів в Україну

Раніше ЗМІ повідомили, що Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів до України вже цього тижня.

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила про готовність відправити інструкторів до України для навчання військових.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна робить багато для допомоги України, тому наразі питання відправки інструкторів не розглядається.

Автор: 

США (22861) Салліван Джейк (293)


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Топ коментарі
+8
занадто серлива адміністрація в США
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05.06.2024 16:32
+2
То нехай своїм ходом добираються.
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05.06.2024 16:35
+2
По факту нам вготували долю Афганістану - вічна війна яка років через 20-30 виснажить РФ. Правда чи виживе українська нація це питання уже риторичне
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05.06.2024 16:53
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занадто серлива адміністрація в США
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05.06.2024 16:32 Відповісти
Да мне кажется что с помощью Голливуда они создали некий миф...
А на самом деле сцыкуны ещё те
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05.06.2024 19:44 Відповісти
То нехай своїм ходом добираються.
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05.06.2024 16:35 Відповісти
По факту нам вготували долю Афганістану - вічна війна яка років через 20-30 виснажить РФ. Правда чи виживе українська нація це питання уже риторичне
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05.06.2024 16:53 Відповісти
Європейські генерали повідомили, що їм потрібно 2-3 роки на відновлення власної оборонки. Приблизно так і нам будуть по краплині надавати допомогу.
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05.06.2024 17:34 Відповісти
Дивлячись ще, з чого саме інструктори. Якщо на F-16, то, може й треба. В усьому іншому вийшло так, чо це вже ми можемо навчити любу армію світу.

Більшість з коментаторів без досвіду, тому поясню дещо.

Люба, навіть надскладна зброя робиться з розрахунку на дурня. Нема нічого складного. Ні в чому. Все надскладне, що може вам здаватися - насправді набагато простіше, ніж ви думаєте.

В мене лише стрілецький та протитанковий досвід. Трохи різних мінометів.

На тобі якийсь Carl Gustaf чи ПТЗР. О! Прикольно. На старлінк. Нагугглив. ПОдивився роліки на ютубі. Завантажив та почитав методички. Розібрав, зібрав, пішли в яр, їпанули. Зробили поправку. Ще раз.
Все.
Ну, приїжджає якийсь інструктор. Дивишся на нього.. О, аміго... )))
(а потім дехто каже, чому інструктори НАТО зливаються та підписують контракти в ЗСУ стрільцями )
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05.06.2024 16:57 Відповісти
а почему? Тут бы они на нуле сгодились - в пехоте
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05.06.2024 16:58 Відповісти
Вище за те саме )) Загалом, історій маю - пора починати писати книгу.
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05.06.2024 17:17 Відповісти
А я не военный - вообще не служил нигде ещё и до войны. Но хотелось бы, чтобы Украину защищали все, кто хочет и может.
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05.06.2024 18:26 Відповісти
І в чому Ваша проблема? Я теж до 2022 року був цивільним.
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05.06.2024 18:34 Відповісти
I don´t have problems
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05.06.2024 18:39 Відповісти
OK. I just have one global problem. They came to kill me, my children, my wife.
What should a man do in such a situation?
Right.
Take up arms.
What did you do, friend?
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05.06.2024 18:44 Відповісти
Твоє справжне ім'я - рашистка п*зда!
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05.06.2024 19:00 Відповісти
Translator

бзливі яки
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05.06.2024 17:33 Відповісти
ну якщо салліван каже "ми працюємо", то треба ж довіряти, ну працюють же люди, втомляються же ж !
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05.06.2024 17:33 Відповісти
Це Саліван звітує перед своїми російськими кураторами?
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05.06.2024 20:05 Відповісти
 
 