США не планують відправляти військових інструкторів до України, - Салліван
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не планують наразі відправляти американських військових інструкторів в Україну. Києву потрібно більше ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Зі свого боку, ми не плануємо навчальну місію в Україні", - зазначив він.
Салліван наголосив, що нашій країні потрібно більше засобів протиповітряної оборони.
"Ми працюємо над цим, і вони потребують безперервного потоку озброєнь, які ми будемо їм постачати", - додав радник Білого дому.
Відправка військових інструкторів в Україну
Раніше ЗМІ повідомили, що Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів до України вже цього тижня.
Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила про готовність відправити інструкторів до України для навчання військових.
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна робить багато для допомоги України, тому наразі питання відправки інструкторів не розглядається.
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А на самом деле сцыкуны ещё те
Більшість з коментаторів без досвіду, тому поясню дещо.
Люба, навіть надскладна зброя робиться з розрахунку на дурня. Нема нічого складного. Ні в чому. Все надскладне, що може вам здаватися - насправді набагато простіше, ніж ви думаєте.
В мене лише стрілецький та протитанковий досвід. Трохи різних мінометів.
На тобі якийсь Carl Gustaf чи ПТЗР. О! Прикольно. На старлінк. Нагугглив. ПОдивився роліки на ютубі. Завантажив та почитав методички. Розібрав, зібрав, пішли в яр, їпанули. Зробили поправку. Ще раз.
Все.
Ну, приїжджає якийсь інструктор. Дивишся на нього.. О, аміго... )))
(а потім дехто каже, чому інструктори НАТО зливаються та підписують контракти в ЗСУ стрільцями )
What should a man do in such a situation?
Right.
Take up arms.
What did you do, friend?
бзливі яки