Литва готова направити військових інструкторів до України, - прем’єрка Шимоніте
Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила про готовність відправити інструкторів до України для навчання військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити", - зазначила вона.
Раніше ЗМІ повідомили, що Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів до України наступного тижня.
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