Литва готова направити військових інструкторів до України, - прем’єрка Шимоніте

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила про готовність відправити інструкторів до України для навчання військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити", - зазначила вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів до України наступного тижня.

Також читайте: Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії обговорять підтримку України у Вільнюсі