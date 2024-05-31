УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8930 відвідувачів онлайн
Новини
723 3

Литва готова направити військових інструкторів до України, - прем’єрка Шимоніте

Литва готова відправити інструкторів до України

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте заявила про готовність відправити інструкторів до України для навчання військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити", - зазначила вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів до України наступного тижня.

Також читайте: Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії обговорять підтримку України у Вільнюсі

Автор: 

Литва (2397) Шимоніте Інґріда (59)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При усій повазі.
Для чого в Україні литовські інструктори? Щоб повчитися у наших ЗСУ як воювати?
Єдине сподівання, що це замасковане спрямування натівських військ...
показати весь коментар
31.05.2024 10:31 Відповісти
зняли з язика
показати весь коментар
31.05.2024 10:42 Відповісти
Як варіант: для навчання роботи з натівською технікою
показати весь коментар
31.05.2024 11:56 Відповісти
 
 