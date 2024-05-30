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Новини Війна
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Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів до України наступного тижня, - Reuters

Франція може оголосити про відправку інструкторів в Україну наступного тижня

Франція найближчим часом може відправити військових інструкторів в Україну попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Reuters повідомили три дипломатичні джерела.

Про це можуть оголосити вже наступного тижня під час візиту президента Зеленського до Франції.

Джерела зазначають, що Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Україні у військових зусиллях, хоч деякі з його партнерів по ЄС побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Читайте також: Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України

Двоє дипломатів розповіли, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.

Навчання буде зосереджено на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків, які надасть Захід.

Франція також фінансуватиме, озброюватиме і навчатиме українську моторизовану бригаду.

"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент Емманюель Макрон пообіцяв презентувати план розгортання французьких інструкторів в Україні під час візиту Зеленського до Нормандії.

Читайте: Макрон та Зеленський зустрінуться в Нормандії 6 червня, - ЗМІ

Автор: 

Франція (3060)


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Топ коментарі
+3
Ого .! Оце воно .!! Це вже не жарти . Ану давай Емануель . 💪
Якщо це станеться , від лопання пердаків на болотах - стоятиме канонада . !!
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30.05.2024 14:48
+2
І куди вони той випущений газ будуть дівати?
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30.05.2024 14:50
+1
Макрон явно хоче бути схожим на Шарля Де Голля. 👍
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30.05.2024 14:49
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Ого .! Оце воно .!! Це вже не жарти . Ану давай Емануель . 💪
Якщо це станеться , від лопання пердаків на болотах - стоятиме канонада . !!
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30.05.2024 14:48 Відповісти
І куди вони той випущений газ будуть дівати?
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30.05.2024 14:50 Відповісти
Може китайцям впарять . Хоча , з іншого боку - Сі вже дав зрозуміти що ніякого додаткового газу він у ***** не купуватиме . Газпрому через кілька років буде - торба .
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30.05.2024 14:58 Відповісти
Макрон явно хоче бути схожим на Шарля Де Голля. 👍
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30.05.2024 14:49 Відповісти
...також немає бажаючих,як в німців?
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30.05.2024 14:50 Відповісти
А для чого оголошувати?
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30.05.2024 14:51 Відповісти
А щоб в коментах хтось перднув. Зараз не середина ХХ ст., щоб таку інформацію можна було засекретити.
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30.05.2024 14:54 Відповісти
Озвучьте будь-ласка точну дату ,час,місце,та ПІБ інструкторів
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30.05.2024 14:56 Відповісти
Краще було б почути: Франция відправила своїх інструкторів до України тиждень тому.
А не усі ці анонси з довгостроковими перспективами.
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30.05.2024 14:59 Відповісти
У цьому весь Макрон. Але навіть його заклики та тези приносять нам користь. Нехай хочаб так, на словах.
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30.05.2024 15:13 Відповісти
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30.05.2024 15:05 Відповісти
Макрон - конкретний пацан ! Респект !
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30.05.2024 16:10 Відповісти
Вот тебе и лягушатники! Возможно, что Макрон подсознательно хочет снять с нации позор капитуляции перед немцами в 1940г.
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30.05.2024 17:15 Відповісти
 
 