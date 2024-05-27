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Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України

Міноборони роз'яснило новину про іноземних інструкторів в Україні

У Міністерстві оборони України роз’яснили ситуацію щодо прийому військових інструкторів із Франції та інших країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

В повідомленні йдеться, що, починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. 

"Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення", - кажуть в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

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З якими французами? Французів Сирський вже на полігони своїм розпорядженням запустив. Правда, документи не перевірив.
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27.05.2024 23:08 Відповісти
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27.05.2024 23:13 Відповісти
Ні, це коли у тебе погодинна оплата роботи
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27.05.2024 23:18 Відповісти
Франція відправить в Україну військових інструкторів, - Сирський
18:29

Французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється, - ЗМІ
21:47

Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України
23:05
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27.05.2024 23:15 Відповісти
ЗЕ-Ї-БАЛИ ЗЕЛЕНІ 3,14ZДАБОЛИ З ЇХ ЄДИНИМ ЛОХОТРОНОМ!!!
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27.05.2024 23:31 Відповісти
а вони іншого не вміють!!!!
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28.05.2024 00:45 Відповісти
підари обстрілюють сумщину та харківшину з території оркостану
вони стоять 2-3 км від кордону та знищують все на відстані до 40 км з градів або гаубиць
чому ми не стріляємо у відповідь???
а партнери, такі пісдаті пацани та дівчата, не дозволяють використовувати їхню зброю по чи на території оркостану....
вони не надали майже половину того що затвердили надати
а чому???
бо ЗСУ зупинило ******** і вони вирішили,
досить, ато ще в атаку підемо..
то мабудь не лише ***** не хоче кінця війни
кінець війни ще й "партнерам" ***** не вигідний.
а ще, після війни вибори треба проводити а ц нєкоторих шансів нема...
тож крім бідного, нещасного народу, кінця війни не хоче ніхто.
це моя особиста думка, але я в ній впевнений на всі 1000+
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27.05.2024 23:35 Відповісти
Дайте більше снарядів та систем ПО. А інструкторами і самі можемо
допомогти. У наших військових така база, що європейцям і снилося.
Де ця Европа сиділа під бомбуванням 500кг бомбами.
Де ці інструктори мали такі військові дії?
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27.05.2024 23:36 Відповісти
Сирський в черговий раз на%%здів.
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28.05.2024 00:18 Відповісти
 
 