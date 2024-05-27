Підприємство Міноборони замовило у нових постачальників дорожчих бронежилетів на 1 мільярд

Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони минулого тижня уклало угоди на придбання бронежилатів на загальну суму 975 мільйонів гривень.

Угоди уклали з новими постачальниками, а не з традиційним підрядником "Темп-3000", хоча і за вищими цінами, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, ДОТ законтрактував бронежилети (Тип 2, Рівень П, Вид 5, комплектність 1-5) у ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту" на 608 млн грн і у ТОВ "Укртак.Юа" на 367 млн грн.

У першої компанії замовили 20 тисяч бронежилетів Plastoon uafe по 30 390 грн за одиницю, у другої – майже 12 тисяч бронежилетів UT-Defence по 30 780 грн.

Ціни цих виробників вищі від вартості бронежилетів "Корсар" традиційного постачальника Міноборони компанії "Темп-3000", яка на останніх закупівлях становила 24 320 грн.

Але "Темп-3000" стикається з дефіцитом потужностей в умовах додаткової мобілізації і у березні сам відмовився від підрядів по двох лотах на 600 мільйонів гривень. У свою чергу інші українські виробники у своїх виробах використовують дорожчі імпортні бронеплити. Відтак Міноборони дозволило підвищити закупівельну ціну.

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Як повідомлялося, "Державний оператор тилу" раніше заявляв, що підприємству вдалося зекономити 2,2 млрд грн на закупівлі речового майна для ЗСУ, ці кошти спрямують на придбання додаткового обсягу бронежилетів, шоломів та тактичних навушників для військових.