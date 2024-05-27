Франція відправить в Україну військових інструкторів, - Сирський
Франції направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.
Про це у своєму телеграм-каналі написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Сирський зазначив, що він та міністр оборони Рустем Умєров провели відеозустріч із Міністром Збройних Сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню.
Головнокомандувач привітав ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.
"Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", - додав він.
Топ коментарі
+18 Герхард
показати весь коментар27.05.2024 18:34
+17 Валентин Коваль #587289
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+13 Ан Мур
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червоний свісток рашці
Бо після інструкторів, як правило - бойові частини, принаймі, з "Французського легіону".
А там далі можуть підтягнутися й інші члени НАТО з числа наших союзників...
Хай путін знає, що французькі військові вже працюють в Україні і що важливо - не криються.
І
І винищувачі.
І атомний підводний флот, не обтяжений жодними договорняками.
Підписані документи які дозволять, не рівноцінно приїдуть...
росія виводить війська з херсонщини і запоріжчини, крим і донбас залишаються під росією, україна вступає в єс.
потрібно просити, щоб 50 країн рамштайну нам дали сильні гарантії на виподок повторного вторгнення росії. Що вони, в такому випадку, вводять свої війська в Україну і допомагають нам вигнати рф. І що вони нададуть нам ракети з можливістю бити по териорії росії.
якщо вони хочуть миру в європі - вони повинні погодитись підписати такий документ.
і росія, якщо хоче підтвердити небажання на нас ще раз нападати - то вона має таке підписати.
якщо путін це не підписує:
1) франція і інші бажаючі країни вводять свої війська в Україну.
2) захід дозволяє україні бити по території росії. будуть знищені російські літаки, кораблі, воєнні заводи, воєнні склади. будуть розбиті нафтові порти, через які росія експортує свою нафту.
3) україні передають 260 млрд російських грошей на зброю. як російські солдади сприймуть те, що путін сам профінансував війну проти них?
4) захід переводить свої військові заводи на роботу в 3 зміни, щоб вони виробили для України 10 млн снарядів за рік. цього вистачить, щоб знищити путінське угрупування в україні.
російська економіка падає внаслідок неможливості продавати нафту + путінські війська в україні розбивають = путіна скинуть внаслідок революції. а це те, чого він саме більше боїться. йому краще підписати мир і спокійно вийти з цієї війни.
При заходе частей Нато их прикрывает и современное ПВО . Еще нескольким городам будет легче