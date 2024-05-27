Франція відправить в Україну військових інструкторів, - Сирський

Франції направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Про це у своєму телеграм-каналі написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Сирський зазначив, що він та міністр оборони Рустем Умєров провели відеозустріч із Міністром Збройних Сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню.

Головнокомандувач привітав ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

"Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", - додав він.

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