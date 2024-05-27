Франция отправит в Украину военных инструкторов, - Сырский
Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
Об этом в своем телеграм-канале написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Сырский отметил, что он и министр обороны Рустем Умеров провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.
Главнокомандующий приветствовал инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
"Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", - добавил он.
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+18 Герхард
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червоний свісток рашці
Бо після інструкторів, як правило - бойові частини, принаймі, з "Французського легіону".
А там далі можуть підтягнутися й інші члени НАТО з числа наших союзників...
Хай путін знає, що французькі військові вже працюють в Україні і що важливо - не криються.
І
І винищувачі.
І атомний підводний флот, не обтяжений жодними договорняками.
Підписані документи які дозволять, не рівноцінно приїдуть...
росія виводить війська з херсонщини і запоріжчини, крим і донбас залишаються під росією, україна вступає в єс.
потрібно просити, щоб 50 країн рамштайну нам дали сильні гарантії на виподок повторного вторгнення росії. Що вони, в такому випадку, вводять свої війська в Україну і допомагають нам вигнати рф. І що вони нададуть нам ракети з можливістю бити по териорії росії.
якщо вони хочуть миру в європі - вони повинні погодитись підписати такий документ.
і росія, якщо хоче підтвердити небажання на нас ще раз нападати - то вона має таке підписати.
якщо путін це не підписує:
1) франція і інші бажаючі країни вводять свої війська в Україну.
2) захід дозволяє україні бити по території росії. будуть знищені російські літаки, кораблі, воєнні заводи, воєнні склади. будуть розбиті нафтові порти, через які росія експортує свою нафту.
3) україні передають 260 млрд російських грошей на зброю. як російські солдади сприймуть те, що путін сам профінансував війну проти них?
4) захід переводить свої військові заводи на роботу в 3 зміни, щоб вони виробили для України 10 млн снарядів за рік. цього вистачить, щоб знищити путінське угрупування в україні.
російська економіка падає внаслідок неможливості продавати нафту + путінські війська в україні розбивають = путіна скинуть внаслідок революції. а це те, чого він саме більше боїться. йому краще підписати мир і спокійно вийти з цієї війни.
При заходе частей Нато их прикрывает и современное ПВО . Еще нескольким городам будет легче