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Франция отправит в Украину военных инструкторов, - Сырский

Французькі військові інструктори навчатимуть в Україні

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Об этом в своем телеграм-канале написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Сырский отметил, что он и министр обороны Рустем Умеров провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.

Главнокомандующий приветствовал инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

"Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", - добавил он.

Читайте: Зеленский во Франции будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, - Politico
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Топ комментарии
+18
А без публічного ******* це ну ніяк не можна зробити.
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27.05.2024 18:34
+17
Тисяч 20 - шоб потм не довозити
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27.05.2024 18:32
+13
Якщо тільки це правда - то за це буде велика подяка Емануелю Макрону.
Бо після інструкторів, як правило - бойові частини, принаймі, з "Французського легіону".
А там далі можуть підтягнутися й інші члени НАТО з числа наших союзників...
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27.05.2024 18:40
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Тисяч 20 - шоб потм не довозити
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27.05.2024 18:32 Ответить
Під контроль Безуглої ?
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27.05.2024 18:36 Ответить
У нас тільки так. Щоб ніякої ефективності від цього кроку не було.
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27.05.2024 20:43 Ответить
А то і 50, гулять так гулять. Тим паче, командир в іноземному легіоні українець, бригадный генерал Кирилл Ющенко.
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27.05.2024 18:38 Ответить
Головне тепер ненароком не злити їхні імена та коли і куди вони приїдуть
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27.05.2024 18:33 Ответить
Ви багато чого бажаєте !
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27.05.2024 20:44 Ответить
А без публічного ******* це ну ніяк не можна зробити.
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27.05.2024 18:34 Ответить
ось ці "інструктори" саме для того й призначені -

червоний свісток рашці
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27.05.2024 18:38 Ответить
та ОПЗЖОПній мародерні пофіг - усьо пад кантролєм любимого челавєка нелегетімнага ПРєЗЄ... ( додумайте далі)
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27.05.2024 18:39 Ответить
терміново будувати новий показовий навчальний центр за стандартами НАТО та перевести з фронту бійців 20-27 років
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27.05.2024 18:34 Ответить
Якщо тільки це правда - то за це буде велика подяка Емануелю Макрону.
Бо після інструкторів, як правило - бойові частини, принаймі, з "Французського легіону".
А там далі можуть підтягнутися й інші члени НАТО з числа наших союзників...
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27.05.2024 18:40 Ответить
Дааа, багато чому вони зможуть в ЗСУ навчитись.
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27.05.2024 18:42 Ответить
Новина позитивна для загального підняття духу, бо всі оці ігри у неескалацію всім набридли.
Хай путін знає, що французькі військові вже працюють в Україні і що важливо - не криються.

І
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27.05.2024 18:43 Ответить
Цікаво, хто у кого ще буде вчитися, але най буде!!
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27.05.2024 18:46 Ответить
Вчити буде той, у кого точніші ракети потрібної дальності.
І винищувачі.
І атомний підводний флот, не обтяжений жодними договорняками.
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27.05.2024 19:48 Ответить
Текст новини не відповідає заголовку.

Підписані документи які дозволять, не рівноцінно приїдуть...
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27.05.2024 18:52 Ответить
варіант закінчення війни в результаті договору:

росія виводить війська з херсонщини і запоріжчини, крим і донбас залишаються під росією, україна вступає в єс.
потрібно просити, щоб 50 країн рамштайну нам дали сильні гарантії на виподок повторного вторгнення росії. Що вони, в такому випадку, вводять свої війська в Україну і допомагають нам вигнати рф. І що вони нададуть нам ракети з можливістю бити по териорії росії.
якщо вони хочуть миру в європі - вони повинні погодитись підписати такий документ.
і росія, якщо хоче підтвердити небажання на нас ще раз нападати - то вона має таке підписати.

якщо путін це не підписує:
1) франція і інші бажаючі країни вводять свої війська в Україну.
2) захід дозволяє україні бити по території росії. будуть знищені російські літаки, кораблі, воєнні заводи, воєнні склади. будуть розбиті нафтові порти, через які росія експортує свою нафту.
3) україні передають 260 млрд російських грошей на зброю. як російські солдади сприймуть те, що путін сам профінансував війну проти них?
4) захід переводить свої військові заводи на роботу в 3 зміни, щоб вони виробили для України 10 млн снарядів за рік. цього вистачить, щоб знищити путінське угрупування в україні.

російська економіка падає внаслідок неможливості продавати нафту + путінські війська в україні розбивають = путіна скинуть внаслідок революції. а це те, чого він саме більше боїться. йому краще підписати мир і спокійно вийти з цієї війни.
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27.05.2024 18:58 Ответить
Без війни небуде західних грошей, чим тоді годувати мільйони дармоїдів тилових? Війна сьогодні багато в чому йде за західні транши.
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27.05.2024 19:06 Ответить
маечня собача. якщо крим та донбас залищити за рф, то це 100% гарантiя, що вони будуть лiзти знову i знову.
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27.05.2024 19:17 Ответить
Можеш повертатися і залюбки воювати за Крим та Донбас ще хоч 10 років.
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27.05.2024 21:32 Ответить
петросянц, ти чому Україну, Францію з маленької літери пишеш???
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27.05.2024 19:38 Ответить
У нього палець не стоїть.
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27.05.2024 19:49 Ответить
Низя бойцов на обучение теперь отправлять за бугор ибо туди уедут и обратно вернется не более половины, вот и вся горькая правда про инструкторов.
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27.05.2024 19:06 Ответить
декотрі втікають до легіону..це правда...і чомусь французи їх назад не повертають
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27.05.2024 19:08 Ответить
Позитив однозначно!
При заходе частей Нато их прикрывает и современное ПВО . Еще нескольким городам будет легче
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27.05.2024 19:27 Ответить
таки готуються 3,14здить русню! Потім будуть відпускники, заблукалі на F-16 ... приватні ВК з томагавками ))
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27.05.2024 19:36 Ответить
Як казали у часи моєї молодості, "Хто вміє - робить. Хто не вміє - вчить, як робити. Хто не вміє вчити - вчить, як треба вчити."
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27.05.2024 19:37 Ответить
Як ото радянські "інструктори" (Кожедуб і компанія) вчили корейских пілотів.
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27.05.2024 19:51 Ответить
Это сказано балаболами,чтобы французы завтра публично отказались от этого и окажется,что об это и речи не было.клоун с ермаком пиариться на крови.
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27.05.2024 20:34 Ответить
Вони зробили це вже сьогодні)
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27.05.2024 21:54 Ответить
Сирок! Що із "плацдармами" на Харківщині? Твоя задача....
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27.05.2024 23:13 Ответить
 
 