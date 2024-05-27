УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини
1 737 13
Україна (5684) військові навчання (2758) Франція (2900)

Французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється, - ЗМІ

У Франції все ще обговорюють відправку інструкторів до України

Питання відправки французьких військових інструкторів до України все ще обговрюється.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У міністерстві зазначили, що навчання військових в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого.

"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням із українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - додали в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Читайте: Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
це просто сюр.

помовчати і потерпіти поки не станеться?

ні, навіщо.

напевно зе і ко спочатку кажуть "я покакав", а через годину знімають штани...
показати весь коментар
27.05.2024 21:52
+10
У нас такі довбо*би в керівництві держави що я дивуюсь як у них з рота слина не тече коли вони інтерв'ю дають
показати весь коментар
27.05.2024 21:57
+3
Ну який нормальньій мужчіна такі порожняки ганяє? І це наші ЛІДОРИ ,...Зауважте...
показати весь коментар
27.05.2024 21:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сирський голова...
От що з ними не так...
показати весь коментар
27.05.2024 21:51 Відповісти
это называется ДЕРГАТЬ ЗА СТРУНКИ. рашисты уже не знают в какую дыру делать дела, то одно, то загоризонтный рлс, то новоросийск
показати весь коментар
27.05.2024 22:45 Відповісти
це просто сюр.

помовчати і потерпіти поки не станеться?

ні, навіщо.

напевно зе і ко спочатку кажуть "я покакав", а через годину знімають штани...
показати весь коментар
27.05.2024 21:52 Відповісти
Ну який нормальньій мужчіна такі порожняки ганяє? І це наші ЛІДОРИ ,...Зауважте...
показати весь коментар
27.05.2024 21:54 Відповісти
У нас такі довбо*би в керівництві держави що я дивуюсь як у них з рота слина не тече коли вони інтерв'ю дають
показати весь коментар
27.05.2024 21:57 Відповісти
Значить не такі вже й довбо'оби... Просто моральні уроди, Чужі... Вороги. Виявляються легко - по сказаному...
показати весь коментар
27.05.2024 22:10 Відповісти
Та ну нах! -- шо ж ви попереду паровоза
показати весь коментар
27.05.2024 22:14 Відповісти
Жабоїди як завжди *******.
сирок сказав, що домовились? сказав. і хто, власне, взагалі, ті французи, щоб триндіти не по темі?
показати весь коментар
27.05.2024 22:22 Відповісти
таблетки пей убогий стратег!
показати весь коментар
27.05.2024 22:37 Відповісти
вірити "зезеденту" і сирському, це спроба обмнути самого себе і Бога.
показати весь коментар
27.05.2024 22:56 Відповісти
..не торопитесь мой коммент выше

..могу спросить! этиГ Мать.Коя курва не выполнила свои и обязанности...

показати весь коментар
27.05.2024 23:02 Відповісти
Дивно. 🤔А Сирський вже якихось французів на полігони запустив. Документи хоч перевірив? 🤔 Насправді це тривожить. Якась то хвороба косить всіх, хто близько спілкується із Зєлєнскім. Симптоми - видавати бажане за дійсне, бігти попереду паровоза і не тримати за зубами довгий язик, коли це потрібно.
показати весь коментар
27.05.2024 23:05 Відповісти
Не спішіть! Це ще потерпить або не на часі... Головне все як слід обговорити, а далі може і непотрібно буде. Звичайно це сарказм, але як ці говоруни задовбали. Мені здається що непотрібно взагалі розповідати про всемирну болтовню від якої так мало сенсу. Зробили щось дієве - в новини!
показати весь коментар
28.05.2024 10:20 Відповісти
 
 