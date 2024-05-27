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Французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается, - СМИ

У Франції все ще обговорюють відправку інструкторів до України

Вопрос отправки французских военных инструкторов в Украину все еще обсуждается.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В министерстве отметили, что обучение военных в Украине "является одним из направлений, которые обсуждались" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце февраля.

"Как и во всех других сферах, которые обсуждались по этому случаю, мы продолжаем работать над этим вопросом с украинцами, в частности чтобы понять их точные потребности", - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

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Топ комментарии
+12
це просто сюр.

помовчати і потерпіти поки не станеться?

ні, навіщо.

напевно зе і ко спочатку кажуть "я покакав", а через годину знімають штани...
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27.05.2024 21:52
+10
У нас такі довбо*би в керівництві держави що я дивуюсь як у них з рота слина не тече коли вони інтерв'ю дають
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27.05.2024 21:57
+3
Ну який нормальньій мужчіна такі порожняки ганяє? І це наші ЛІДОРИ ,...Зауважте...
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27.05.2024 21:54
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Сирський голова...
От що з ними не так...
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27.05.2024 21:51 Ответить
это называется ДЕРГАТЬ ЗА СТРУНКИ. рашисты уже не знают в какую дыру делать дела, то одно, то загоризонтный рлс, то новоросийск
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27.05.2024 22:45 Ответить
це просто сюр.

помовчати і потерпіти поки не станеться?

ні, навіщо.

напевно зе і ко спочатку кажуть "я покакав", а через годину знімають штани...
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27.05.2024 21:52 Ответить
Ну який нормальньій мужчіна такі порожняки ганяє? І це наші ЛІДОРИ ,...Зауважте...
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27.05.2024 21:54 Ответить
У нас такі довбо*би в керівництві держави що я дивуюсь як у них з рота слина не тече коли вони інтерв'ю дають
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27.05.2024 21:57 Ответить
Значить не такі вже й довбо'оби... Просто моральні уроди, Чужі... Вороги. Виявляються легко - по сказаному...
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27.05.2024 22:10 Ответить
Та ну нах! -- шо ж ви попереду паровоза
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27.05.2024 22:14 Ответить
Жабоїди як завжди *******.
сирок сказав, що домовились? сказав. і хто, власне, взагалі, ті французи, щоб триндіти не по темі?
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27.05.2024 22:22 Ответить
таблетки пей убогий стратег!
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27.05.2024 22:37 Ответить
вірити "зезеденту" і сирському, це спроба обмнути самого себе і Бога.
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27.05.2024 22:56 Ответить
..не торопитесь мой коммент выше

..могу спросить! этиГ Мать.Коя курва не выполнила свои и обязанности...

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27.05.2024 23:02 Ответить
Дивно. 🤔А Сирський вже якихось французів на полігони запустив. Документи хоч перевірив? 🤔 Насправді це тривожить. Якась то хвороба косить всіх, хто близько спілкується із Зєлєнскім. Симптоми - видавати бажане за дійсне, бігти попереду паровоза і не тримати за зубами довгий язик, коли це потрібно.
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27.05.2024 23:05 Ответить
Не спішіть! Це ще потерпить або не на часі... Головне все як слід обговорити, а далі може і непотрібно буде. Звичайно це сарказм, але як ці говоруни задовбали. Мені здається що непотрібно взагалі розповідати про всемирну болтовню від якої так мало сенсу. Зробили щось дієве - в новини!
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28.05.2024 10:20 Ответить
 
 