Французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается, - СМИ
Вопрос отправки французских военных инструкторов в Украину все еще обсуждается.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В министерстве отметили, что обучение военных в Украине "является одним из направлений, которые обсуждались" после конференции в поддержку Украины, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце февраля.
"Как и во всех других сферах, которые обсуждались по этому случаю, мы продолжаем работать над этим вопросом с украинцами, в частности чтобы понять их точные потребности", - добавили в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".
Пожалуйста, подождите...
От що з ними не так...
помовчати і потерпіти поки не станеться?
ні, навіщо.
напевно зе і ко спочатку кажуть "я покакав", а через годину знімають штани...
сирок сказав, що домовились? сказав. і хто, власне, взагалі, ті французи, щоб триндіти не по темі?
..могу спросить! этиГ Мать.Коя курва не выполнила свои и обязанности...