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Дискуссии с Францией и другими странами относительно отправки военных инструкторов продолжаются, - Минобороны Украины

Міноборони роз'яснило новину про іноземних інструкторів в Україні

В Министерстве обороны Украины разъяснили ситуацию относительно приема военных инструкторов из Франции и других стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В сообщении говорится, что, начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов.

"По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", - говорят в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

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З якими французами? Французів Сирський вже на полігони своїм розпорядженням запустив. Правда, документи не перевірив.
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27.05.2024 23:08 Ответить
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27.05.2024 23:13 Ответить
Ні, це коли у тебе погодинна оплата роботи
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27.05.2024 23:18 Ответить
Франція відправить в Україну військових інструкторів, - Сирський
18:29

Французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється, - ЗМІ
21:47

Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України
23:05
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27.05.2024 23:15 Ответить
ЗЕ-Ї-БАЛИ ЗЕЛЕНІ 3,14ZДАБОЛИ З ЇХ ЄДИНИМ ЛОХОТРОНОМ!!!
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27.05.2024 23:31 Ответить
а вони іншого не вміють!!!!
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28.05.2024 00:45 Ответить
підари обстрілюють сумщину та харківшину з території оркостану
вони стоять 2-3 км від кордону та знищують все на відстані до 40 км з градів або гаубиць
чому ми не стріляємо у відповідь???
а партнери, такі пісдаті пацани та дівчата, не дозволяють використовувати їхню зброю по чи на території оркостану....
вони не надали майже половину того що затвердили надати
а чому???
бо ЗСУ зупинило ******** і вони вирішили,
досить, ато ще в атаку підемо..
то мабудь не лише ***** не хоче кінця війни
кінець війни ще й "партнерам" ***** не вигідний.
а ще, після війни вибори треба проводити а ц нєкоторих шансів нема...
тож крім бідного, нещасного народу, кінця війни не хоче ніхто.
це моя особиста думка, але я в ній впевнений на всі 1000+
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27.05.2024 23:35 Ответить
Дайте більше снарядів та систем ПО. А інструкторами і самі можемо
допомогти. У наших військових така база, що європейцям і снилося.
Де ця Европа сиділа під бомбуванням 500кг бомбами.
Де ці інструктори мали такі військові дії?
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27.05.2024 23:36 Ответить
Сирський в черговий раз на%%здів.
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28.05.2024 00:18 Ответить
 
 