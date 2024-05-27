Дискуссии с Францией и другими странами относительно отправки военных инструкторов продолжаются, - Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины разъяснили ситуацию относительно приема военных инструкторов из Франции и других стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В сообщении говорится, что, начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов.

"По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", - говорят в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

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