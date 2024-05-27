Дискуссии с Францией и другими странами относительно отправки военных инструкторов продолжаются, - Минобороны Украины
В Министерстве обороны Украины разъяснили ситуацию относительно приема военных инструкторов из Франции и других стран.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В сообщении говорится, что, начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов.
"По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", - говорят в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.
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вони стоять 2-3 км від кордону та знищують все на відстані до 40 км з градів або гаубиць
чому ми не стріляємо у відповідь???
а партнери, такі пісдаті пацани та дівчата, не дозволяють використовувати їхню зброю по чи на території оркостану....
вони не надали майже половину того що затвердили надати
а чому???
бо ЗСУ зупинило ******** і вони вирішили,
досить, ато ще в атаку підемо..
то мабудь не лише ***** не хоче кінця війни
кінець війни ще й "партнерам" ***** не вигідний.
а ще, після війни вибори треба проводити а ц нєкоторих шансів нема...
тож крім бідного, нещасного народу, кінця війни не хоче ніхто.
це моя особиста думка, але я в ній впевнений на всі 1000+
допомогти. У наших військових така база, що європейцям і снилося.
Де ця Европа сиділа під бомбуванням 500кг бомбами.
Де ці інструктори мали такі військові дії?