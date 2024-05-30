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Новости Война
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Франция (3353)

Франция может объявить об отправке своих инструкторов в Украину на следующей неделе, - Reuters

Франція може оголосити про відправку інструкторів в Україну наступного тижня

Франция в ближайшее время может отправить военных инструкторов в Украину несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters сообщили три дипломатических источника.

Об этом могут объявить уже на следующей неделе во время визита президента Зеленского во Францию.

Источники отмечают, что Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Украине в военных усилиях, хотя некоторые из его партнеров по ЕС опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.

Также читайте: Дискуссии с Францией и другими странами относительно отправки военных инструкторов продолжаются, - Минобороны Украины

Двое дипломатов рассказали, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем отправит несколько сотен инструкторов.

Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов, которые предоставит Запад.

Франция также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности очень продвинутые, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", - сказал собеседник.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент Эмманюэль Макрон пообещал презентовать план развертывания французских инструкторов в Украине во время визита Зеленского в Нормандию.

Читайте также: Макрон и Зеленский встретятся в Нормандии 6 июня, - СМИ
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Топ комментарии
+3
Ого .! Оце воно .!! Це вже не жарти . Ану давай Емануель . 💪
Якщо це станеться , від лопання пердаків на болотах - стоятиме канонада . !!
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30.05.2024 14:48
+2
І куди вони той випущений газ будуть дівати?
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30.05.2024 14:50
+1
Макрон явно хоче бути схожим на Шарля Де Голля. 👍
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30.05.2024 14:49
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Ого .! Оце воно .!! Це вже не жарти . Ану давай Емануель . 💪
Якщо це станеться , від лопання пердаків на болотах - стоятиме канонада . !!
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30.05.2024 14:48 Ответить
І куди вони той випущений газ будуть дівати?
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30.05.2024 14:50 Ответить
Може китайцям впарять . Хоча , з іншого боку - Сі вже дав зрозуміти що ніякого додаткового газу він у ***** не купуватиме . Газпрому через кілька років буде - торба .
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30.05.2024 14:58 Ответить
Макрон явно хоче бути схожим на Шарля Де Голля. 👍
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30.05.2024 14:49 Ответить
...також немає бажаючих,як в німців?
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30.05.2024 14:50 Ответить
А для чого оголошувати?
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30.05.2024 14:51 Ответить
А щоб в коментах хтось перднув. Зараз не середина ХХ ст., щоб таку інформацію можна було засекретити.
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30.05.2024 14:54 Ответить
Озвучьте будь-ласка точну дату ,час,місце,та ПІБ інструкторів
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30.05.2024 14:56 Ответить
Краще було б почути: Франция відправила своїх інструкторів до України тиждень тому.
А не усі ці анонси з довгостроковими перспективами.
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30.05.2024 14:59 Ответить
У цьому весь Макрон. Але навіть його заклики та тези приносять нам користь. Нехай хочаб так, на словах.
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30.05.2024 15:13 Ответить
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30.05.2024 15:05 Ответить
Макрон - конкретний пацан ! Респект !
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30.05.2024 16:10 Ответить
Вот тебе и лягушатники! Возможно, что Макрон подсознательно хочет снять с нации позор капитуляции перед немцами в 1940г.
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30.05.2024 17:15 Ответить
 
 