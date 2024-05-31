Литва готова направить военных инструкторов в Украину, - премьер Шимоните
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности отправить инструкторов в Украину для обучения военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Литва, если понадобится, возможно, обучала бы их и в Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", - отметила она.
Ранее СМИ сообщили, что Франция может объявить об отправке своих инструкторов в Украину на следующей неделе.
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