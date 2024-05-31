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Литва готова направить военных инструкторов в Украину, - премьер Шимоните

Литва готова відправити інструкторів до України

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности отправить инструкторов в Украину для обучения военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Литва, если понадобится, возможно, обучала бы их и в Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", - отметила она.

Ранее СМИ сообщили, что Франция может объявить об отправке своих инструкторов в Украину на следующей неделе.

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Автор: 

Литва (2460) Шимоните Ингрида (35)


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При усій повазі.
Для чого в Україні литовські інструктори? Щоб повчитися у наших ЗСУ як воювати?
Єдине сподівання, що це замасковане спрямування натівських військ...
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31.05.2024 10:31 Ответить
зняли з язика
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31.05.2024 10:42 Ответить
Як варіант: для навчання роботи з натівською технікою
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31.05.2024 11:56 Ответить
 
 