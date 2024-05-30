Чехія поки не надсилатиме інструкторів до України, - Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна робить багато для допомоги України, тому наразі питання відправки інструкторів не розглядається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми маємо захист нашого посольства, але це цілковито інша роль. Наразі немає чеських солдат в Україні. Не думаю, що дискусія (з цього питання. - ред.) зайшла аж так далеко", - сказав він.

Міністр нагадав, що Чехія надає Україні гуманітарну, політичну та військову допомогу.

"Я думаю, що ми робимо багато. Ми прийняли біженців – на душу населення ми найбільше прийняли біженців з України тут - приблизно 400 тисяч. А ми ж країна з населенням 10 мільйонів. Тобто, ми робимо й так багато", - додав Ліпавський.

Раніше ЗМІ повідомили, що Франція наступного тижня оголосить про відправку інструкторів до України.

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