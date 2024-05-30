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Чехія поки не надсилатиме інструкторів до України, - Ліпавський

Чехія поки не надсилатиме інструкторів до України

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна робить багато для допомоги України, тому наразі питання відправки інструкторів не розглядається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми маємо захист нашого посольства, але це цілковито інша роль. Наразі немає чеських солдат в Україні. Не думаю, що дискусія (з цього питання. - ред.) зайшла аж так далеко", - сказав він.

Міністр нагадав, що Чехія надає Україні гуманітарну, політичну та військову допомогу.

"Я думаю, що ми робимо багато. Ми прийняли біженців – на душу населення ми найбільше прийняли біженців з України тут - приблизно 400 тисяч. А ми ж країна з населенням 10 мільйонів. Тобто, ми робимо й так багато", - додав Ліпавський.

Раніше ЗМІ повідомили, що Франція наступного тижня оголосить про відправку інструкторів до України.

Також читайте: Метою Кремля є не Харків чи інше місто, а зміна кордонів і безпекової архітектури Європи, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Автор: 

Чехія (1612) Ліпавський Ян (104)


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Може якась краіна і рішиться - а то Украіна як билинка на вітру
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30.05.2024 16:09 Відповісти
Інструктори? Ну таке.
Краще нашим ухилянтам дайте підсрачника та поверніть в Україну.
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30.05.2024 16:11 Відповісти
і які інструкції українським воїнам можуть дати чеські інструктори ?
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30.05.2024 19:27 Відповісти
 
 