Метою Кремля є не Харків чи інше місто, а зміна кордонів і безпекової архітектури Європи, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Росія має на меті не захоплення Харкова чи якогось іншого міста, а зміну кордонів та докорінну зміну безпекової архітектури Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Так, наприкінці цього тижня у Празі відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО, метою якої є підготовка рішень Вашингтонського саміту Альянсу.

"Ми маємо надіслати чіткий сигнал Росії, що не буде повернення до тієї безпекової архітектури, яка була до 1997 року (до розширення Альянсу у Європі. – Ред.). Адже насправді саме це було однією з вимог Росії, коли вона розпочала агресію 2022 року проти України", – заявив Ліпавський.

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Як зазначається, на думку міністра, саме така зміна, разом зі зміною кордонів, є ключовою метою військової агресії Росії, і Альянс має зрозуміти, що окремі тактичні дії є лише інструментом досягнення цієї мети.

"Мета Путіна – не захоплення Харкова чи якогось міста на Сході (України). Мета – змінити кордони та докорінно змінити безпекову архітектуру Європи ", – заявив він.

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Раніше повідомлялося, що глава МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи щодо додаткових поставок військової амуніції, надійдуть в Україну в червні.