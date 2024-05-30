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Метою Кремля є не Харків чи інше місто, а зміна кордонів і безпекової архітектури Європи, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Росія має на меті не захоплення Харкова чи якогось іншого міста, а зміну кордонів та докорінну зміну безпекової архітектури Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Так, наприкінці цього тижня у Празі відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО, метою якої є підготовка рішень Вашингтонського саміту Альянсу.

"Ми маємо надіслати чіткий сигнал Росії, що не буде повернення до тієї безпекової архітектури, яка була до 1997 року (до розширення Альянсу у Європі. – Ред.). Адже насправді саме це було однією з вимог Росії, коли вона розпочала агресію 2022 року проти України", – заявив Ліпавський.

Читайте: НАТО має напрацювати цілісну стратегію стримування Росії, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Як зазначається, на думку міністра, саме така зміна, разом зі зміною кордонів, є ключовою метою військової агресії Росії, і Альянс має зрозуміти, що окремі тактичні дії є лише інструментом досягнення цієї мети.

"Мета Путіна – не захоплення Харкова чи якогось міста на Сході (України). Мета – змінити кордони та докорінно змінити безпекову архітектуру Європи ", – заявив він.

Читайте: Перші снаряди, закуплені в межах ініціативи Чехії, надійдуть в Україну в червні, - глава МЗС Ліпавський

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи щодо додаткових поставок військової амуніції, надійдуть в Україну в червні.

Автор: 

кремль (522) Чехія (1612) Ліпавський Ян (104)


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Не тільки Європи,а й,по можливості, й світу
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30.05.2024 15:28 Відповісти
Якщо б лідери Європи не сцяли б за свої рейтинги та гроші, які не доотримують від війни, а були б рішучими та патріотичними, все б завершилося ще рік тому, а оточення фюрера позбавилося б його ще рік тому.... А так лише невпенені бла-бла-бла....
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30.05.2024 15:35 Відповісти
)(уйло хоче щоб цивілізований Захід, насамперед США, В.Британія, як і у ІІСвітову війну, підписала б з ним нову "ялту 2.0" за якою б поділила б Європу і світ !!! це б послужило відродженню одразу 2-х імперій: совіцької кацапо-совкової, комуно-нацистької імперії зла, тюрми народів (срср, сев, варшавській договір) і царської (1721-1917 рр), тому шукав та буде шукає приводи для нападу на Україну, Казахстан, Молдову, країни Балтії чи гібридної анексії на кшталт білорусі, Грузії, Угорщини !!! нажаль зе-влада в період з літа 2019 по лютий 2022 рр. зробила усе можливе щоб )(уйло ввело свою армію в Україну 24.02.2024 року !!!

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30.05.2024 16:00 Відповісти
Якщо таким ,, чітким сигналом,, ***** є заява Чехії про неможливість відправки чеських воєнних інструкторів до України то що це, курва, за сигнали?
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30.05.2024 16:22 Відповісти
"Метою є зміна кордонів і безпекової архітектури Європи", - сказав МЗС Чехії Ліпавський ...
Якби ж цю тезу висловив Блінкен, чи Бербок,, чи Лекорню, чи лорд Камерон...
А ще краще - всі разом...
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30.05.2024 17:38 Відповісти
У хуьля на столі стоїть портрет Рузвельта, дуже ним шанованого. Рузвельт подарував Сталіну пів Європи, а хуьлу ніхто нічого дарувати не став...
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30.05.2024 19:33 Відповісти
Вчитайтесь повторно в фразу этого чеха в очках на босу ногу. ,,...мы должны четко послать сигнал....,, Ну вот что делать с такими сигнальщиками? С мачты сбросить? Так жалко дурачка. А сам не слезет. Дальше будет сигналы запускать---четко.
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30.05.2024 21:40 Відповісти
 
 