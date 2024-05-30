Метою Кремля є не Харків чи інше місто, а зміна кордонів і безпекової архітектури Європи, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Росія має на меті не захоплення Харкова чи якогось іншого міста, а зміну кордонів та докорінну зміну безпекової архітектури Європи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Так, наприкінці цього тижня у Празі відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО, метою якої є підготовка рішень Вашингтонського саміту Альянсу.
"Ми маємо надіслати чіткий сигнал Росії, що не буде повернення до тієї безпекової архітектури, яка була до 1997 року (до розширення Альянсу у Європі. – Ред.). Адже насправді саме це було однією з вимог Росії, коли вона розпочала агресію 2022 року проти України", – заявив Ліпавський.
Як зазначається, на думку міністра, саме така зміна, разом зі зміною кордонів, є ключовою метою військової агресії Росії, і Альянс має зрозуміти, що окремі тактичні дії є лише інструментом досягнення цієї мети.
"Мета Путіна – не захоплення Харкова чи якогось міста на Сході (України). Мета – змінити кордони та докорінно змінити безпекову архітектуру Європи ", – заявив він.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи щодо додаткових поставок військової амуніції, надійдуть в Україну в червні.
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