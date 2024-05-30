РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10590 посетителей онлайн
Новости
1 128 7
кремль (713) Чехия (1659) Липавский Ян (74)

Целью Кремля является не Харьков или другой город, а смена границ и архитектуры безопасности Европы, - глава МИД Чехии Липавский

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Россия имеет целью не захват Харькова или какого-то другого города, а изменение границ и коренное изменение архитектуры безопасности Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Так, в конце этой недели в Праге проходит встреча министров иностранных дел НАТО, целью которой является подготовка решений Вашингтонского саммита Альянса.

"Мы должны послать четкий сигнал России, что не будет возвращения к той архитектуре безопасности, которая была до 1997 года (до расширения Альянса в Европе. - Ред.). Ведь на самом деле именно это было одним из требований России, когда она начала агрессию 2022 года против Украины", - заявил Липавский.

Читайте: НАТО должно наработать целостную стратегию сдерживания России, - глава МИД Чехии Липавский

Как отмечается, по мнению министра, именно такое изменение, вместе с изменением границ, является ключевой целью военной агрессии России, и Альянс должен понять, что отдельные тактические действия являются лишь инструментом достижения этой цели.

"Цель Путина - не захват Харькова или какого-то города на Востоке (Украины). Цель - изменить границы и в корне изменить архитектуру безопасности Европы", - заявил он.

Читайте: Первые снаряды, закупленные в рамках инициативы Чехии, поступят в Украину в июне, - глава МИД Липавский

Ранее сообщалось, что глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что первые снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы по дополнительным поставкам военной амуниции, поступят в Украину в июне.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не тільки Європи,а й,по можливості, й світу
показать весь комментарий
30.05.2024 15:28 Ответить
Якщо б лідери Європи не сцяли б за свої рейтинги та гроші, які не доотримують від війни, а були б рішучими та патріотичними, все б завершилося ще рік тому, а оточення фюрера позбавилося б його ще рік тому.... А так лише невпенені бла-бла-бла....
показать весь комментарий
30.05.2024 15:35 Ответить
)(уйло хоче щоб цивілізований Захід, насамперед США, В.Британія, як і у ІІСвітову війну, підписала б з ним нову "ялту 2.0" за якою б поділила б Європу і світ !!! це б послужило відродженню одразу 2-х імперій: совіцької кацапо-совкової, комуно-нацистької імперії зла, тюрми народів (срср, сев, варшавській договір) і царської (1721-1917 рр), тому шукав та буде шукає приводи для нападу на Україну, Казахстан, Молдову, країни Балтії чи гібридної анексії на кшталт білорусі, Грузії, Угорщини !!! нажаль зе-влада в період з літа 2019 по лютий 2022 рр. зробила усе можливе щоб )(уйло ввело свою армію в Україну 24.02.2024 року !!!

показать весь комментарий
30.05.2024 16:00 Ответить
Якщо таким ,, чітким сигналом,, ***** є заява Чехії про неможливість відправки чеських воєнних інструкторів до України то що це, курва, за сигнали?
показать весь комментарий
30.05.2024 16:22 Ответить
"Метою є зміна кордонів і безпекової архітектури Європи", - сказав МЗС Чехії Ліпавський ...
Якби ж цю тезу висловив Блінкен, чи Бербок,, чи Лекорню, чи лорд Камерон...
А ще краще - всі разом...
показать весь комментарий
30.05.2024 17:38 Ответить
У хуьля на столі стоїть портрет Рузвельта, дуже ним шанованого. Рузвельт подарував Сталіну пів Європи, а хуьлу ніхто нічого дарувати не став...
показать весь комментарий
30.05.2024 19:33 Ответить
Вчитайтесь повторно в фразу этого чеха в очках на босу ногу. ,,...мы должны четко послать сигнал....,, Ну вот что делать с такими сигнальщиками? С мачты сбросить? Так жалко дурачка. А сам не слезет. Дальше будет сигналы запускать---четко.
показать весь комментарий
30.05.2024 21:40 Ответить
 
 