НАТО должна выработать целостную стратегию сдерживания России, - глава МИД Чехии Липавский

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что поддержка Украины будет частью сдерживания России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Липавский считает, что нужно наработать системные подходы, в частности на уровне ЕС, а также выработать в НАТО целостную стратегию сдерживания России.

"Я бы приветствовал любую меру, которая означает, что мы можем сдерживать Россию. Частью сдерживания России является также логическая и безусловная поддержка права Украины на защиту от российской агрессии", - сказал министр.

Сегодня в Праге состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы имеем разные мнения в НАТО относительно поддержки Украины", - сказал Липавский, добавив, что ищет "общий знаменатель".

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