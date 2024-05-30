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НАТО должна выработать целостную стратегию сдерживания России, - глава МИД Чехии Липавский

Ліпавський розповів, як стримуватимуть Росію

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что поддержка Украины будет частью сдерживания России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Липавский считает, что нужно наработать системные подходы, в частности на уровне ЕС, а также выработать в НАТО целостную стратегию сдерживания России.

"Я бы приветствовал любую меру, которая означает, что мы можем сдерживать Россию. Частью сдерживания России является также логическая и безусловная поддержка права Украины на защиту от российской агрессии", - сказал министр.

Сегодня в Праге состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы имеем разные мнения в НАТО относительно поддержки Украины", - сказал Липавский, добавив, что ищет "общий знаменатель".

Также читайте: Каждый шаг НАТО по поддержке Украины поможет сдерживать Россию, - глава МИД Чехии Липавский
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вже напрацювало грошенят на ********** для України.котрих до сьогодні немає і невідомо чи будуть як **********, так і грошенята...
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30.05.2024 11:09 Ответить
Єдина стратегія стримування @уйлостану - повноправне членство України в НАТО та розміщення в Україні членами альянсу носіїв атомної зброї
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30.05.2024 11:29 Ответить
саме головне, що дуже своєчасно.
створений у 1949 році, військовий блок для стримування, у 2024 почав напрацьовувати план для стримування.

а, як що кацапія розвалиться, то і нато не потрібне. тому нато буде все робити, що б кацапія існувала якомога довше.
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30.05.2024 11:31 Ответить
Як ви там довго всі думаєте,закликаєте,стурбовуєтесь,напрацьовуєте,і т.д.Якби ми так реагували,то вже б кацапи Схід Європи окупували! Війна це ж проста математика,більше снарядів,ракет,солдатів,літаків,танків,грошей,дають шанс на перемогу.А якщо воювати закликами і флешмобами,то зрозуміло що програєш
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30.05.2024 11:31 Ответить
 
 