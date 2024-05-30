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НАТО має напрацювати цілісну стратегію стримування Росії, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ліпавський розповів, як стримуватимуть Росію

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що підтримка України буде частиною стримування Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Ліпавський вважає, що потрібно напрацювати системні підходи, зокрема нарівні ЄС, а також виробити у НАТО цілісну стратегію стримування Росії.

"Я б привітав будь-який захід, який означає, що ми можемо стримувати Росію. Частиною стримування Росії є також логічна і безумовна підтримка права України на захист від російської агресії", - сказав міністр.

Сьогодні у Празі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО

"Ми маємо різні думки в НАТО щодо підтримки України", - сказав Ліпавський, додавши, що шукає "спільний знаменник".

Читайте: Росія намагалась зірвати підтримку Заходу, але це призвело до зворотнього, - посол США при НАТО Сміт

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вже напрацювало грошенят на ********** для України.котрих до сьогодні немає і невідомо чи будуть як **********, так і грошенята...
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30.05.2024 11:09 Відповісти
Єдина стратегія стримування @уйлостану - повноправне членство України в НАТО та розміщення в Україні членами альянсу носіїв атомної зброї
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30.05.2024 11:29 Відповісти
саме головне, що дуже своєчасно.
створений у 1949 році, військовий блок для стримування, у 2024 почав напрацьовувати план для стримування.

а, як що кацапія розвалиться, то і нато не потрібне. тому нато буде все робити, що б кацапія існувала якомога довше.
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30.05.2024 11:31 Відповісти
Як ви там довго всі думаєте,закликаєте,стурбовуєтесь,напрацьовуєте,і т.д.Якби ми так реагували,то вже б кацапи Схід Європи окупували! Війна це ж проста математика,більше снарядів,ракет,солдатів,літаків,танків,грошей,дають шанс на перемогу.А якщо воювати закликами і флешмобами,то зрозуміло що програєш
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30.05.2024 11:31 Відповісти
 
 