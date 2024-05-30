НАТО має напрацювати цілісну стратегію стримування Росії, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що підтримка України буде частиною стримування Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Ліпавський вважає, що потрібно напрацювати системні підходи, зокрема нарівні ЄС, а також виробити у НАТО цілісну стратегію стримування Росії.

"Я б привітав будь-який захід, який означає, що ми можемо стримувати Росію. Частиною стримування Росії є також логічна і безумовна підтримка права України на захист від російської агресії", - сказав міністр.

Сьогодні у Празі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Ми маємо різні думки в НАТО щодо підтримки України", - сказав Ліпавський, додавши, що шукає "спільний знаменник".

Читайте: Росія намагалась зірвати підтримку Заходу, але це призвело до зворотнього, - посол США при НАТО Сміт