Росія намагалась зірвати підтримку Заходу, але це призвело до зворотного, - посол США при НАТО Сміт

Усі спроби Росії підірвати допомоги Україні, виявилися провальними. Більш того підтримка з боку Заходу лише посилюється.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт.

"Я думаю, що росіяни намагаються зробити все можливе, щоб уповільнити або зірвати надходження допомоги в Україну, аби поставити під сумнів підтримку Заходу, політичну підтримку, допомогу у сфері безпеки народу України. Я можу запевнити вас, що ця тактика не приносить успіху", - наголосила Сміт.

Ба більше, за її словами, впродовж останніх тижнів серед союзників подвоїлися зусилля щодо забезпечення додаткової підтримки України.

Нагадаємо, напередодні Сміт заявила, що на саміті у Вашингтоні запрошення України до членства в НАТО не буде розглядатися.

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