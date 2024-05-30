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НАТО (6210) допомога (7877) росія (63594) США (21024)

Росія намагалась зірвати підтримку Заходу, але це призвело до зворотного, - посол США при НАТО Сміт

Джуліан Сміт про допомогу Україні

Усі спроби Росії підірвати допомоги Україні, виявилися провальними. Більш того підтримка з боку Заходу лише посилюється.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила  постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт.

"Я думаю, що росіяни намагаються зробити все можливе, щоб уповільнити або зірвати надходження допомоги в Україну, аби поставити під сумнів підтримку Заходу, політичну підтримку, допомогу у сфері безпеки народу України. Я можу запевнити вас, що ця тактика не приносить успіху", - наголосила Сміт.

Ба більше, за її словами, впродовж останніх тижнів серед союзників подвоїлися зусилля щодо забезпечення додаткової підтримки України.

Нагадаємо,  напередодні Сміт заявила, що на саміті у Вашингтоні запрошення України до членства в НАТО не буде розглядатися.

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Та багато чого їм вдалось.Загальмувати на півроку американський пакет,а тому було втрачено Авдіївку,і вони вирвались на оперативний простір.І те що не дозволяють бити по росії західною зброєю,фінансувати армію західними грошима це теж кацапи погрозами і шантажем добились.А менше б слухали їх і просто ігнорили б,то було б краще
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30.05.2024 10:14 Відповісти
спроба куйла - неприйняття України в НАТО -УСПІШНА.
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30.05.2024 11:11 Відповісти
 
 