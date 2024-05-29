Запрошення України до членства в НАТО не буде розглядатися на саміті у Вашингтоні, - посол США Сміт
На саміті лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО. Про запрошення мова наразі не йде.
Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, повідоммляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Посол Сміт повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні. Виходячи з її заяви, принципове рішення про це вже є і щодо нього побудований консенсус.
"У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік (на саміті у Вільнюсі)", – заявила представниця США.
Сміт зауважила, що остаточне формулювання ще не узгоджене: "Ще потрібні переговори щодо цього, але вже зараз від союзників звучать цікаві ідеї".
Утім, посол США наголосила, що Київ не має розраховувати, що ця дискусія вийде на найбільш бажаний варіант політичного запрошення до членства. "Запрошення України до членства не буде розглядатися цього разу, це малореально. Натомість ми сфокусуємося на наданні пакета підтримки, який дозволить прокласти міст до членства", – пояснила вона.
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Почитай, умеешь. Страны с нерешенными территриальными пртензиями не принимаются.
Для тебя лично поясню: если у тебя нет денег, то на кассе тебе ничего не продадут. Так понятно? Голосуй дальше за зеленого клована.
Я б взагалі замінував західну АЕС і поставив заходу пару умов. По іншому покидьки не зрозуміють.
Раніше так існував Варшавський Договір для СРСР, а зараз Європа
та США перейма цю стратегію.
Для США Україна ніщо, відсутність б/припасів , голодна артилерія,
мізерне ПО , відсутність літаків- головний добуток.
Там основне виборчі компаніі та особисті інтереси, а все інше
потім. А скільки громадян США знють що таке Україна і де вона
існує?