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НАТО (6210) США (21024) членство в НАТО (1646)

Запрошення України до членства в НАТО не буде розглядатися на саміті у Вашингтоні, - посол США Сміт

нато,україна

На саміті лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО. Про запрошення мова наразі не йде.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, повідоммляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Посол Сміт повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні. Виходячи з її заяви, принципове рішення про це вже є і щодо нього побудований консенсус. 

"У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік (на саміті у Вільнюсі)", – заявила представниця США.

Сміт зауважила, що остаточне формулювання ще не узгоджене: "Ще потрібні переговори щодо цього, але вже зараз від союзників звучать цікаві ідеї".

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Утім, посол США наголосила, що Київ не має розраховувати, що ця дискусія вийде на найбільш бажаний варіант політичного запрошення до членства. "Запрошення України до членства не буде розглядатися цього разу, це малореально. Натомість ми сфокусуємося на наданні пакета підтримки, який дозволить прокласти міст до членства", – пояснила вона.

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Та хіба тільки при Зеленському? Вони нас вже десятиліттями за носа водять. Хтіли б взяти вже б давно все дали, щоб з мордором покінчити.
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29.05.2024 18:31
+12
Звісно,що при зеленському нас до НАТО не запросять
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29.05.2024 18:30
+11
повторюю:щоби НАТО запрацювало краще,потрібен на посаді Генерального Секретаря НАТО Порошенко!
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29.05.2024 18:26
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повторюю:щоби НАТО запрацювало краще,потрібен на посаді Генерального Секретаря НАТО Порошенко!
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29.05.2024 18:26 Відповісти
Звісно,що при зеленському нас до НАТО не запросять
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29.05.2024 18:30 Відповісти
Та хіба тільки при Зеленському? Вони нас вже десятиліттями за носа водять. Хтіли б взяти вже б давно все дали, щоб з мордором покінчити.
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29.05.2024 18:31 Відповісти
Такой устав НАТО. И под отдельно взятую Украину его никто переделывать не будет.
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29.05.2024 18:49 Відповісти
То й погано...
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29.05.2024 18:52 Відповісти
Согласен. Но их помощь все-таки идет и это плюс.
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29.05.2024 18:54 Відповісти
А під яким уставом брали балтійські країни, а зараз шведів та фінів? Чому їм сроки в десятиріччя не ставили. Просто Україну так і не бачать повноправною країною, бо на неї претендує ,,вєлікій і ужасний Пу,, Якби ми разом з балтійцями подали заявки то нас тоді так само б взяли як і їх. Зараз змінилася політична ситуація. Цивілізований світ обісрався по повному. Західна цивілізація ще сподівається, що східна орда їх пробачить у разі відмови Україні у членстві в своїх уніях. Не пробачить. Просто захват Європи трохи відтермінується.
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29.05.2024 19:13 Відповісти
то не світ обі****ся,а українські виборці,обравши в 2019 д**ня до влади.Ти,ізя,маєш звинувачувати в проблемах лише себе
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29.05.2024 19:20 Відповісти
Такой устав НАТО. И под отдельно взятую Украину его никто переделывать не будет.

Почитай, умеешь. Страны с нерешенными территриальными пртензиями не принимаются.
Для тебя лично поясню: если у тебя нет денег, то на кассе тебе ничего не продадут. Так понятно? Голосуй дальше за зеленого клована.
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29.05.2024 19:26 Відповісти
Тобто, ти вибрав мені Зеленського, а звинувачувати я маю виключно себе. Цікаво. Це мабуть тому, що я тебе ще маленьким не забанив? Тут ветерани форумчани топили в багнюці Порошенка 18-19 роках, а зараз вони ж, вибравши Слуг тоді, вже хвацько в нових лаптях паплюжать бувшого свого зеленого кумира.
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29.05.2024 19:32 Відповісти
Я був за Порошенка в 2019,але відповідалоьності з себе не знімаю.Так,і я винен,що не зміг переконати76%
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29.05.2024 19:53 Відповісти
Проснісь дарагой ! Какой 2019 ???? В 1991 році вумні йшли до Європської Унії , а не за Кравчуками
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29.05.2024 20:46 Відповісти
А тоді ж у нас ригіАНАЛи у верховній зраді правили бал з кульками і ХВашізм нє прайдьйот творили
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29.05.2024 19:58 Відповісти
Ти їх у 2019 обрав,ригів-слугнароду
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29.05.2024 20:24 Відповісти
Я за них не голосував
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30.05.2024 09:54 Відповісти
я теж не голосував.Але 76%їх обрали
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31.05.2024 11:51 Відповісти
Якщо бути точним то 73
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31.05.2024 20:11 Відповісти
Літва,Латвія,Естонія вступили в НАТО у 2004р,заявку подавали 1994-95рр.При чьому перед вступом там відбулися референдуми.Одна з основних вимог-верховенство права(закону) і прав людини.Україна зараз відповідає цьому???.Подумайте перед тим як задавати питання.
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29.05.2024 22:22 Відповісти
переробляли, коли треба було.
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29.05.2024 21:50 Відповісти
то ми не хотіли в НАТО до 2019року
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29.05.2024 19:22 Відповісти
нас туди не запросять Просто..Один раз пропонували Кравчуку в 91-му, то він застяв.., бо гебня пригрозила..
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29.05.2024 18:46 Відповісти
Ну за гріхи молодості треба платити. Вікно можливостей було тоді, коли РФ була слабка. А тепер вписатися в усе це, коли РФ не тільки нормально себе почуває, а ще й отримала в союзники КНР - ну так собі ідея. Завжди було так, що слабші країни виривалися від сильніших, коли в тих сильніших були проблеми. Польща, Фінляндія, Прибалтика вирвалися, коли розпадалася Російська імперія. Східний блок розбігся, коли розпадався СРСР. А в нас все навпаки - так і результат відповідний.
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29.05.2024 18:32 Відповісти
ага.., і коли це вона була Слаба??
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29.05.2024 18:47 Відповісти
Идеально правильно. И вообще после этих 2 лет войны и темы НАТО для нас, стоит смело заявить что вопрос этот мы откладываем. Именно так. Ведь тема тянется с Бухареста 2007г. Уже 17 лет полных. Нам нужна только собственные гарантии---тактическое ЯО! А пока единственный гарант на сегодня это наши ВСУ. Мне не надоело печатать известную фразу. Одно киевлянки что родилась на Бессарабке в 1898 кажись году. ,,У Израиля нет ЯО---но если очень сильно надо будет, мы его применим,,. Голда Меир. Кстати Иран эти слова усвоил с первого раза, не сомневались приступая. Ну так работает всё. Остальное словесная шелуха. Дешёвая демагогия.
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29.05.2024 18:59 Відповісти
У Украины никогда не будет ЯО. Разве что Россия разместит на оккупированных территориях. Так что все это чушь.
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29.05.2024 19:01 Відповісти
А зачем кацапам там его размещать? В Белоруссии поставили. Мне с учётом возраста и жизни в одном очень большом и технократичном городе другое пугает от вашего,,никогда слова. Уже почти некому, старые очень все или уехали, мозги ценятся в других странах. Не у нас. А вот с чего---так есть. Но конечно верю---хоть и с трудом.
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29.05.2024 19:18 Відповісти
никогда не говори никогда.
Я б взагалі замінував західну АЕС і поставив заходу пару умов. По іншому покидьки не зрозуміють.
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29.05.2024 21:53 Відповісти
Умовна "червона кнопка" знаходиться у презідента.Презіден обирається прямим голосуванням.Ви довіряєте зараз презіденту?Висновок зробіть самі.
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29.05.2024 22:27 Відповісти
Ні, в НАТО треба старатися пролізти. Тільки ніхто нічого не робить просто так, треба підловити ситуацію, коли ми будемо потрібні НАТО, а не тільки вони нам. Але є різні часи і різні можливості. Зараз все це не те що складно, ситуація до третьої світової йде взагалі. Якщо НАТО побачить, що вигідніше домовлятися з РФ, значить вони домовляться, от і все. Якщо побачать, що відступати нікуди, то вже може й візьмуть. Але то все розумні дядьки прораховують, це тільки в нас прийнято одною звивиною думати по принципу "світлі ельфи проти темних орків".
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29.05.2024 23:53 Відповісти
Те що не приймуть це ясно, поки ця грьобана війна не закінчиться, але запрошення могли би і озвучити!!!
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29.05.2024 18:32 Відповісти
думками багатіти дуже приємно
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29.05.2024 20:48 Відповісти
У перекладі з дипломатичної означає - приберіть гівно з Банкової.
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29.05.2024 18:33 Відповісти
не допоможе.., по потуги-зайві.., чи забули нашу Декларацію 1990-го??
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29.05.2024 18:48 Відповісти
Проспися.
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29.05.2024 22:49 Відповісти
100%
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29.05.2024 20:40 Відповісти
Авжеж бо ескалація, *уйло нападе.
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29.05.2024 18:33 Відповісти
Навіть і нє мєчтайтє ! Поки ще живий орбан, та й фіцо ще не сконав, ніяке ЄС і НАТО нам не світить ! Розслабтесь...
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29.05.2024 18:36 Відповісти
а ніхто і сумніву не мав, дурили..дурили..
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29.05.2024 18:50 Відповісти
а куди їм поспішати? головне, щоб війна не перейшла на жодну з країн НАТО, бо доведеться воювати з росією, а у неї ядерна зброя, ******** фюрер при владі і купа zіганутутого бидла, а ще арава китайців, що їх підтримують. Кому таке треба? От хай українці і вигрібають на своїй землі.
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29.05.2024 18:41 Відповісти
Там аесь мордор й**нутий.
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29.05.2024 18:54 Відповісти
Хіба Нато прийняло когось до себе під час війни?
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29.05.2024 18:42 Відповісти
а до війни теж ніхто б нас туди не взяв, це і дебіло зрозуміло
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29.05.2024 18:52 Відповісти
Ну,до війни більшість суспільства жила думками кремлівських,православних пропагандонів.
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29.05.2024 18:54 Відповісти
А ми до війни хіба просилися до НАТО,коли "мудрий нарід"-"риглоїдів" обирав,які кульки вішали у ВР -"НАТО-НЄТ"?
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29.05.2024 19:13 Відповісти
Не дивно, що нас в НАТО із промоскальською ZE-владою ніхто не чекає. Бо "найвеличніший просрочєний" мало того що сам "ментальний совок", який зливав кацапам спецоперації української розвідки, які розроблялися роками ще за часів Порошенка, із залученням країн НАТО (операція по затримці вагнерівців, операція по нелегальному постачанню в Україну клістронів та іншої комплектації з території рф для військової техніки радянських зразків), тьак він ще й зібрав довкола себе москальську агентуру та напризначав власними указами агентів фсб на керівні посади - Кулініч, Наумов, керівник комітету по розвідці Демченко і т.д. А тепер ще й перший помічник Зеленського, Сергій Нахманович Шефір, виявився громадянином рашки https://t.me/mosiychuk72/34025
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29.05.2024 18:45 Відповісти
тобто, угорці в НАТО--і нічого, "сайдьот"?..25 років вже.. З НАТОЮ все і так зрозуміло..Їм начхати: Зе в нас, не Зе..Не смішіть хоч..
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29.05.2024 18:54 Відповісти
у нас ситуація гірша,ніж в Угорщині
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29.05.2024 19:21 Відповісти
Просто ім потрібна сіра зона, між нато і ******!
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29.05.2024 18:51 Відповісти
тобто, ми це розуміємо, а влада-ні??Не вірю..Тягне на "сценарій" все більше і більше..
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29.05.2024 18:55 Відповісти
А що Фіни, Естонці та Латиші не в нато? Вони на кордоні з парашою. Та їх виходить треба вигнати з альянау,щоб була сіра зона?
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29.05.2024 19:19 Відповісти
А що були сумніви?
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29.05.2024 19:08 Відповісти
Нам потрібен нейтралітет
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29.05.2024 19:12 Відповісти
Вже був.
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29.05.2024 19:14 Відповісти
ксенаома -- кремлівська свиня!
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29.05.2024 19:30 Відповісти
Та вже можна не гавкати про це! Набагато цікавіше буде подивитись, як нато буде ,,збиратися в похід", коли кацапи влупять по Балтам чи країнам Вааршавського договіру"!
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29.05.2024 19:16 Відповісти
варшавського договору вже 35 років як не має.
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29.05.2024 20:16 Відповісти
трамписты такие негодяи, что свои щупальцы в белый дом пустили. уже байдена котролируют.
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29.05.2024 19:24 Відповісти
Україна для країн НАТО треба як буферна зона, де на її території проводити можливі військові дії проти рф.
Раніше так існував Варшавський Договір для СРСР, а зараз Європа
та США перейма цю стратегію.
Для США Україна ніщо, відсутність б/припасів , голодна артилерія,
мізерне ПО , відсутність літаків- головний добуток.
Там основне виборчі компаніі та особисті інтереси, а все інше
потім. А скільки громадян США знють що таке Україна і де вона
існує?
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29.05.2024 19:35 Відповісти
Стільки громадян США,скільком ми про Україну повідомили
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29.05.2024 19:54 Відповісти
Цікаво, а як це наші "найкращі" реформатори примудрилися приховати від народу, що в НАТО будемо тільки після закінчення війни, коли впихали такий шлях до Конституції?
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29.05.2024 19:53 Відповісти
Дуже просто,замість реформаторів прийшли *єр*маки
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29.05.2024 20:22 Відповісти
Тебе тут дуже багато. На зарплаті чи ідейний?
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29.05.2024 20:32 Відповісти
Так ти радій,я тебе розуму навчу
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29.05.2024 21:34 Відповісти
нєхєр наркоману на Байдена було *******
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29.05.2024 20:15 Відповісти
а накуя для України НАТО,коли філіал рашистського фсб в Україні під керівництвом "козирного" , рашистську куйню світові засунув "формулу рашистсько- зеленої куйні(глобальної" ))"для подальшого знищення України і геноциду українців.позаяк ця "куйня" не надає ніяких безпекових гарантій українському народові???
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29.05.2024 20:48 Відповісти
Сигналят черти. Из-за забора. Про важливі зміни формулювань щодо перспективи, побудований консенсус, нові формулювання i бажаний варіант. Але ще потрібні переговори.
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29.05.2024 20:57 Відповісти
якби у 55му нато було б таким же дристливим, то фрн не вступило б досі
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30.05.2024 09:17 Відповісти
Потрібно відосики увечері запилити володі на цю тему. Відповідь чому ні завжди знайдеться.
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30.05.2024 10:13 Відповісти
Це якось не по християнськи, це я як язичник кажу. Смерть і карма заходу не загорами.
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30.05.2024 10:17 Відповісти
Та зрозуміло, що при цій владі нам ніщо не світить. Ну хоч економіку зробіть як в поляків чи німців. Скасуйте ці дебільні податки, чи нормальні умови для бізнесу як в Америці чи Канаді.
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30.05.2024 10:30 Відповісти
Питання НАТО вирішується тільки сильною економікою, але в ній ця влада геть не розуміється. Поки не перестанемо їздити на полуницю у Польщу, а зрощувати свій малий бізнес, який у Франції майже половину економіки займає, тоді щось і буде.
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30.05.2024 10:38 Відповісти
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30.05.2024 10:51 Відповісти
 
 