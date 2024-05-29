РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5438 посетителей онлайн
Новости
6 134 77
НАТО (8637) США (24834) членство в НАТО (1437)

Приглашение Украины к членству в НАТО не будет рассматриваться на саммите в Вашингтоне, - посол США Смит

нато,україна

На саммите лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО. О приглашении речь пока не идет.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Посол Смит сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал относительно приближения Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине. Исходя из ее заявления, принципиальное решение об этом уже есть и по нему построен консенсус.

"В решении саммита будут новые формулировки относительно Украины относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе)", - заявила представитель США.

Смит отметила, что окончательная формулировка еще не согласована: "Еще нужны переговоры по этому поводу, но уже сейчас от союзников звучат интересные идеи".

Читайте также: Зеленского попросили не давить на НАТО относительно приглашения Украины к членству в этом году, - The Telegraph

Впрочем, посол США подчеркнула, что Киев не должен рассчитывать, что эта дискуссия выйдет на наиболее желаемый вариант политического приглашения к членству. "Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться на этот раз, это малореально. Вместо этого мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству", - пояснила она.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Та хіба тільки при Зеленському? Вони нас вже десятиліттями за носа водять. Хтіли б взяти вже б давно все дали, щоб з мордором покінчити.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:31
+12
Звісно,що при зеленському нас до НАТО не запросять
показать весь комментарий
29.05.2024 18:30
+11
повторюю:щоби НАТО запрацювало краще,потрібен на посаді Генерального Секретаря НАТО Порошенко!
показать весь комментарий
29.05.2024 18:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повторюю:щоби НАТО запрацювало краще,потрібен на посаді Генерального Секретаря НАТО Порошенко!
показать весь комментарий
29.05.2024 18:26 Ответить
Звісно,що при зеленському нас до НАТО не запросять
показать весь комментарий
29.05.2024 18:30 Ответить
Та хіба тільки при Зеленському? Вони нас вже десятиліттями за носа водять. Хтіли б взяти вже б давно все дали, щоб з мордором покінчити.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:31 Ответить
Такой устав НАТО. И под отдельно взятую Украину его никто переделывать не будет.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:49 Ответить
То й погано...
показать весь комментарий
29.05.2024 18:52 Ответить
Согласен. Но их помощь все-таки идет и это плюс.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:54 Ответить
А під яким уставом брали балтійські країни, а зараз шведів та фінів? Чому їм сроки в десятиріччя не ставили. Просто Україну так і не бачать повноправною країною, бо на неї претендує ,,вєлікій і ужасний Пу,, Якби ми разом з балтійцями подали заявки то нас тоді так само б взяли як і їх. Зараз змінилася політична ситуація. Цивілізований світ обісрався по повному. Західна цивілізація ще сподівається, що східна орда їх пробачить у разі відмови Україні у членстві в своїх уніях. Не пробачить. Просто захват Європи трохи відтермінується.
показать весь комментарий
29.05.2024 19:13 Ответить
то не світ обі****ся,а українські виборці,обравши в 2019 д**ня до влади.Ти,ізя,маєш звинувачувати в проблемах лише себе
показать весь комментарий
29.05.2024 19:20 Ответить
Такой устав НАТО. И под отдельно взятую Украину его никто переделывать не будет.

Почитай, умеешь. Страны с нерешенными территриальными пртензиями не принимаются.
Для тебя лично поясню: если у тебя нет денег, то на кассе тебе ничего не продадут. Так понятно? Голосуй дальше за зеленого клована.
показать весь комментарий
29.05.2024 19:26 Ответить
Тобто, ти вибрав мені Зеленського, а звинувачувати я маю виключно себе. Цікаво. Це мабуть тому, що я тебе ще маленьким не забанив? Тут ветерани форумчани топили в багнюці Порошенка 18-19 роках, а зараз вони ж, вибравши Слуг тоді, вже хвацько в нових лаптях паплюжать бувшого свого зеленого кумира.
показать весь комментарий
29.05.2024 19:32 Ответить
Я був за Порошенка в 2019,але відповідалоьності з себе не знімаю.Так,і я винен,що не зміг переконати76%
показать весь комментарий
29.05.2024 19:53 Ответить
Проснісь дарагой ! Какой 2019 ???? В 1991 році вумні йшли до Європської Унії , а не за Кравчуками
показать весь комментарий
29.05.2024 20:46 Ответить
А тоді ж у нас ригіАНАЛи у верховній зраді правили бал з кульками і ХВашізм нє прайдьйот творили
показать весь комментарий
29.05.2024 19:58 Ответить
Ти їх у 2019 обрав,ригів-слугнароду
показать весь комментарий
29.05.2024 20:24 Ответить
Я за них не голосував
показать весь комментарий
30.05.2024 09:54 Ответить
я теж не голосував.Але 76%їх обрали
показать весь комментарий
31.05.2024 11:51 Ответить
Якщо бути точним то 73
показать весь комментарий
31.05.2024 20:11 Ответить
Літва,Латвія,Естонія вступили в НАТО у 2004р,заявку подавали 1994-95рр.При чьому перед вступом там відбулися референдуми.Одна з основних вимог-верховенство права(закону) і прав людини.Україна зараз відповідає цьому???.Подумайте перед тим як задавати питання.
показать весь комментарий
29.05.2024 22:22 Ответить
переробляли, коли треба було.
показать весь комментарий
29.05.2024 21:50 Ответить
то ми не хотіли в НАТО до 2019року
показать весь комментарий
29.05.2024 19:22 Ответить
нас туди не запросять Просто..Один раз пропонували Кравчуку в 91-му, то він застяв.., бо гебня пригрозила..
показать весь комментарий
29.05.2024 18:46 Ответить
Ну за гріхи молодості треба платити. Вікно можливостей було тоді, коли РФ була слабка. А тепер вписатися в усе це, коли РФ не тільки нормально себе почуває, а ще й отримала в союзники КНР - ну так собі ідея. Завжди було так, що слабші країни виривалися від сильніших, коли в тих сильніших були проблеми. Польща, Фінляндія, Прибалтика вирвалися, коли розпадалася Російська імперія. Східний блок розбігся, коли розпадався СРСР. А в нас все навпаки - так і результат відповідний.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:32 Ответить
ага.., і коли це вона була Слаба??
показать весь комментарий
29.05.2024 18:47 Ответить
Идеально правильно. И вообще после этих 2 лет войны и темы НАТО для нас, стоит смело заявить что вопрос этот мы откладываем. Именно так. Ведь тема тянется с Бухареста 2007г. Уже 17 лет полных. Нам нужна только собственные гарантии---тактическое ЯО! А пока единственный гарант на сегодня это наши ВСУ. Мне не надоело печатать известную фразу. Одно киевлянки что родилась на Бессарабке в 1898 кажись году. ,,У Израиля нет ЯО---но если очень сильно надо будет, мы его применим,,. Голда Меир. Кстати Иран эти слова усвоил с первого раза, не сомневались приступая. Ну так работает всё. Остальное словесная шелуха. Дешёвая демагогия.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:59 Ответить
У Украины никогда не будет ЯО. Разве что Россия разместит на оккупированных территориях. Так что все это чушь.
показать весь комментарий
29.05.2024 19:01 Ответить
А зачем кацапам там его размещать? В Белоруссии поставили. Мне с учётом возраста и жизни в одном очень большом и технократичном городе другое пугает от вашего,,никогда слова. Уже почти некому, старые очень все или уехали, мозги ценятся в других странах. Не у нас. А вот с чего---так есть. Но конечно верю---хоть и с трудом.
показать весь комментарий
29.05.2024 19:18 Ответить
никогда не говори никогда.
Я б взагалі замінував західну АЕС і поставив заходу пару умов. По іншому покидьки не зрозуміють.
показать весь комментарий
29.05.2024 21:53 Ответить
Умовна "червона кнопка" знаходиться у презідента.Презіден обирається прямим голосуванням.Ви довіряєте зараз презіденту?Висновок зробіть самі.
показать весь комментарий
29.05.2024 22:27 Ответить
Ні, в НАТО треба старатися пролізти. Тільки ніхто нічого не робить просто так, треба підловити ситуацію, коли ми будемо потрібні НАТО, а не тільки вони нам. Але є різні часи і різні можливості. Зараз все це не те що складно, ситуація до третьої світової йде взагалі. Якщо НАТО побачить, що вигідніше домовлятися з РФ, значить вони домовляться, от і все. Якщо побачать, що відступати нікуди, то вже може й візьмуть. Але то все розумні дядьки прораховують, це тільки в нас прийнято одною звивиною думати по принципу "світлі ельфи проти темних орків".
показать весь комментарий
29.05.2024 23:53 Ответить
Те що не приймуть це ясно, поки ця грьобана війна не закінчиться, але запрошення могли би і озвучити!!!
показать весь комментарий
29.05.2024 18:32 Ответить
думками багатіти дуже приємно
показать весь комментарий
29.05.2024 20:48 Ответить
У перекладі з дипломатичної означає - приберіть гівно з Банкової.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:33 Ответить
не допоможе.., по потуги-зайві.., чи забули нашу Декларацію 1990-го??
показать весь комментарий
29.05.2024 18:48 Ответить
Проспися.
показать весь комментарий
29.05.2024 22:49 Ответить
100%
показать весь комментарий
29.05.2024 20:40 Ответить
Авжеж бо ескалація, *уйло нападе.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:33 Ответить
Навіть і нє мєчтайтє ! Поки ще живий орбан, та й фіцо ще не сконав, ніяке ЄС і НАТО нам не світить ! Розслабтесь...
показать весь комментарий
29.05.2024 18:36 Ответить
а ніхто і сумніву не мав, дурили..дурили..
показать весь комментарий
29.05.2024 18:50 Ответить
а куди їм поспішати? головне, щоб війна не перейшла на жодну з країн НАТО, бо доведеться воювати з росією, а у неї ядерна зброя, ******** фюрер при владі і купа zіганутутого бидла, а ще арава китайців, що їх підтримують. Кому таке треба? От хай українці і вигрібають на своїй землі.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:41 Ответить
Там аесь мордор й**нутий.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:54 Ответить
Хіба Нато прийняло когось до себе під час війни?
показать весь комментарий
29.05.2024 18:42 Ответить
а до війни теж ніхто б нас туди не взяв, це і дебіло зрозуміло
показать весь комментарий
29.05.2024 18:52 Ответить
Ну,до війни більшість суспільства жила думками кремлівських,православних пропагандонів.
показать весь комментарий
29.05.2024 18:54 Ответить
А ми до війни хіба просилися до НАТО,коли "мудрий нарід"-"риглоїдів" обирав,які кульки вішали у ВР -"НАТО-НЄТ"?
показать весь комментарий
29.05.2024 19:13 Ответить
Не дивно, що нас в НАТО із промоскальською ZE-владою ніхто не чекає. Бо "найвеличніший просрочєний" мало того що сам "ментальний совок", який зливав кацапам спецоперації української розвідки, які розроблялися роками ще за часів Порошенка, із залученням країн НАТО (операція по затримці вагнерівців, операція по нелегальному постачанню в Україну клістронів та іншої комплектації з території рф для військової техніки радянських зразків), тьак він ще й зібрав довкола себе москальську агентуру та напризначав власними указами агентів фсб на керівні посади - Кулініч, Наумов, керівник комітету по розвідці Демченко і т.д. А тепер ще й перший помічник Зеленського, Сергій Нахманович Шефір, виявився громадянином рашки https://t.me/mosiychuk72/34025
показать весь комментарий
29.05.2024 18:45 Ответить
тобто, угорці в НАТО--і нічого, "сайдьот"?..25 років вже.. З НАТОЮ все і так зрозуміло..Їм начхати: Зе в нас, не Зе..Не смішіть хоч..
показать весь комментарий
29.05.2024 18:54 Ответить
у нас ситуація гірша,ніж в Угорщині
показать весь комментарий
29.05.2024 19:21 Ответить
Просто ім потрібна сіра зона, між нато і ******!
показать весь комментарий
29.05.2024 18:51 Ответить
тобто, ми це розуміємо, а влада-ні??Не вірю..Тягне на "сценарій" все більше і більше..
показать весь комментарий
29.05.2024 18:55 Ответить
А що Фіни, Естонці та Латиші не в нато? Вони на кордоні з парашою. Та їх виходить треба вигнати з альянау,щоб була сіра зона?
показать весь комментарий
29.05.2024 19:19 Ответить
А що були сумніви?
показать весь комментарий
29.05.2024 19:08 Ответить
Нам потрібен нейтралітет
показать весь комментарий
29.05.2024 19:12 Ответить
Вже був.
показать весь комментарий
29.05.2024 19:14 Ответить
ксенаома -- кремлівська свиня!
показать весь комментарий
29.05.2024 19:30 Ответить
Та вже можна не гавкати про це! Набагато цікавіше буде подивитись, як нато буде ,,збиратися в похід", коли кацапи влупять по Балтам чи країнам Вааршавського договіру"!
показать весь комментарий
29.05.2024 19:16 Ответить
варшавського договору вже 35 років як не має.
показать весь комментарий
29.05.2024 20:16 Ответить
трамписты такие негодяи, что свои щупальцы в белый дом пустили. уже байдена котролируют.
показать весь комментарий
29.05.2024 19:24 Ответить
Україна для країн НАТО треба як буферна зона, де на її території проводити можливі військові дії проти рф.
Раніше так існував Варшавський Договір для СРСР, а зараз Європа
та США перейма цю стратегію.
Для США Україна ніщо, відсутність б/припасів , голодна артилерія,
мізерне ПО , відсутність літаків- головний добуток.
Там основне виборчі компаніі та особисті інтереси, а все інше
потім. А скільки громадян США знють що таке Україна і де вона
існує?
показать весь комментарий
29.05.2024 19:35 Ответить
Стільки громадян США,скільком ми про Україну повідомили
показать весь комментарий
29.05.2024 19:54 Ответить
Цікаво, а як це наші "найкращі" реформатори примудрилися приховати від народу, що в НАТО будемо тільки після закінчення війни, коли впихали такий шлях до Конституції?
показать весь комментарий
29.05.2024 19:53 Ответить
Дуже просто,замість реформаторів прийшли *єр*маки
показать весь комментарий
29.05.2024 20:22 Ответить
Тебе тут дуже багато. На зарплаті чи ідейний?
показать весь комментарий
29.05.2024 20:32 Ответить
Так ти радій,я тебе розуму навчу
показать весь комментарий
29.05.2024 21:34 Ответить
нєхєр наркоману на Байдена було *******
показать весь комментарий
29.05.2024 20:15 Ответить
а накуя для України НАТО,коли філіал рашистського фсб в Україні під керівництвом "козирного" , рашистську куйню світові засунув "формулу рашистсько- зеленої куйні(глобальної" ))"для подальшого знищення України і геноциду українців.позаяк ця "куйня" не надає ніяких безпекових гарантій українському народові???
показать весь комментарий
29.05.2024 20:48 Ответить
Сигналят черти. Из-за забора. Про важливі зміни формулювань щодо перспективи, побудований консенсус, нові формулювання i бажаний варіант. Але ще потрібні переговори.
показать весь комментарий
29.05.2024 20:57 Ответить
якби у 55му нато було б таким же дристливим, то фрн не вступило б досі
показать весь комментарий
30.05.2024 09:17 Ответить
Потрібно відосики увечері запилити володі на цю тему. Відповідь чому ні завжди знайдеться.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:13 Ответить
Це якось не по християнськи, це я як язичник кажу. Смерть і карма заходу не загорами.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:17 Ответить
Та зрозуміло, що при цій владі нам ніщо не світить. Ну хоч економіку зробіть як в поляків чи німців. Скасуйте ці дебільні податки, чи нормальні умови для бізнесу як в Америці чи Канаді.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:30 Ответить
Питання НАТО вирішується тільки сильною економікою, але в ній ця влада геть не розуміється. Поки не перестанемо їздити на полуницю у Польщу, а зрощувати свій малий бізнес, який у Франції майже половину економіки займає, тоді щось і буде.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:38 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 10:51 Ответить
 
 