Приглашение Украины к членству в НАТО не будет рассматриваться на саммите в Вашингтоне, - посол США Смит
На саммите лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО. О приглашении речь пока не идет.
Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Посол Смит сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал относительно приближения Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине. Исходя из ее заявления, принципиальное решение об этом уже есть и по нему построен консенсус.
"В решении саммита будут новые формулировки относительно Украины относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе)", - заявила представитель США.
Смит отметила, что окончательная формулировка еще не согласована: "Еще нужны переговоры по этому поводу, но уже сейчас от союзников звучат интересные идеи".
Впрочем, посол США подчеркнула, что Киев не должен рассчитывать, что эта дискуссия выйдет на наиболее желаемый вариант политического приглашения к членству. "Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться на этот раз, это малореально. Вместо этого мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству", - пояснила она.
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Почитай, умеешь. Страны с нерешенными территриальными пртензиями не принимаются.
Для тебя лично поясню: если у тебя нет денег, то на кассе тебе ничего не продадут. Так понятно? Голосуй дальше за зеленого клована.
Я б взагалі замінував західну АЕС і поставив заходу пару умов. По іншому покидьки не зрозуміють.
Раніше так існував Варшавський Договір для СРСР, а зараз Європа
та США перейма цю стратегію.
Для США Україна ніщо, відсутність б/припасів , голодна артилерія,
мізерне ПО , відсутність літаків- головний добуток.
Там основне виборчі компаніі та особисті інтереси, а все інше
потім. А скільки громадян США знють що таке Україна і де вона
існує?