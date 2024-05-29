РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5786 посетителей онлайн
Новости
6 616 91
Зеленский (19042) НАТО (8637) членство в НАТО (1437)

Зеленского попросили не давить на НАТО относительно приглашения Украины к членству в этом году, - The Telegraph

Зеленський

Владимира Зеленского попросили избегать давления на отдельных союзников относительно членства в НАТО, чтобы они снова поддержали четкий график вступления Украины.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, лидеры НАТО в знак демонстрации поддержки предложат Украине то, что описывается как "мост" или "путь" к вступлению.

Пакет поддержки, который сейчас обсуждается, подчеркнет "способность Украины выбирать собственное будущее" и продемонстрирует, что "путь к членству становится короче", заявили двое дипломатов. Пакет будет сосредоточен на укреплении вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить готовность Украины немедленно присоединиться к НАТО, когда лидеры альянса согласятся, что настало подходящее время.

Во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО Германия и США активно предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки.

"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году", - сообщил The Telegraph источник, знакомый с мнением администрации Байдена. По словам собеседника издания, Соединенные Штаты не так обеспокоены, как Германия, однако существует беспокойство относительно угрозы России для остального альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне, - Зеленский

Ожидается, что это решение разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого коллеги предупредили не требовать от альянса "невозможного".

Согласно источникам в Альянсе, чиновники НАТО осуществили "управление ожиданиями" после того как было решено, что члены, которые поддерживают вступление Украины, включая Великобританию, создали слишком большое давление вокруг этого решения.

Также читайте: Украина будет в НАТО только после победы, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:19
+17
Поясніть мені, як це все складається. Залужного з 17 генералами з"їли за те, що не видавав усі таємні домовленості з партнерами з НАТО . А після цього цій команді Безуглої- Єрмак -Татров стали більше довіряти ? Свої таємниці пряміком на Єрмака?
показать весь комментарий
29.05.2024 00:16
+14
Телемарафон,узурпація влади,переслідування журналістів,мародерство 5-ти "найефективніших" на крові,знищення парламентаризму,повний контроль над судочинством... Байден,чому ми ще не в НАТО,ми вже все виконали,залишилось тільки остаточно знищити місцеве самоврядування?
показать весь комментарий
29.05.2024 00:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо би США захотіли,то Україна би була в НАТО.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:11 Ответить
Поясніть мені, як це все складається. Залужного з 17 генералами з"їли за те, що не видавав усі таємні домовленості з партнерами з НАТО . А після цього цій команді Безуглої- Єрмак -Татров стали більше довіряти ? Свої таємниці пряміком на Єрмака?
показать весь комментарий
29.05.2024 00:16 Ответить
Може й ні , не видані ще теж, якщо Марʼяна взялася за Cирського й ого генералів... Головне те , що їй рота ніхто не заткнув! А Єрмака на арені сьогодні немає! А нетряпкаякась починає знову дипломатію розпальцовок імені ларьочника Єрмака .
показать весь комментарий
29.05.2024 00:53 Ответить
рабочие роты лещенко масейчук-каломойская безуглая-безмозглая для того и придуманы в опе чтобы работать ротом а еще у них главный рабочий рот подоляк . он умеет ротом фсе
показать весь комментарий
29.05.2024 06:34 Ответить
В Залужного все добре.Залужний нічим не був кращим від Сірського.
показать весь комментарий
29.05.2024 01:07 Ответить
І які таємниці? Може ви про них знаєте?
показать весь комментарий
29.05.2024 01:08 Ответить
Звідки вона може знати? Вона просто видає те, що написано у методичці
показать весь комментарий
29.05.2024 07:08 Ответить
ой дураааак безмозглий -мені 100 років я вмію думати й писати сама
показать весь комментарий
29.05.2024 14:24 Ответить
Писати - так, а думати - схоже ні
показать весь комментарий
30.05.2024 06:29 Ответить
Буш хотел взять после грузинской войны, Меркель не захотела. А вообще не стоит особо переживать, это НАТО хорошо пока не отвесили кому то хороших люлей. Потом выяснится что никто ни за кого есть кровавую окрошку с зубами не хочет, гореть в ядерном пламени не хочет, и тд, и тп. Никого никто не убедит что они должны мерять большим пальцем ядерный гриб у себя во дворе для того чтобы Польша оставалась польской.

Ещё такой момент, никого ведь никто не останавливал заключить дополнительный договор между членами НАТО, что в случае агрессии объявляется война агрессору, проводится мобилизация и тд. Именно война и мобилизация, а не " помогут как посчитают нужным" ,то есть могут и бочку вазелина прислать.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:25 Ответить
"могут и бочку вазелина прислать..."
Славетна п'ята стаття статуту НАТО навіть "стурбованості" не гарантує.
показать весь комментарий
29.05.2024 01:05 Ответить
зараз прийде ваш опонент з іншої гілки і розкаже як туреччина відправе своє військо воювати за фінляндію
показать весь комментарий
29.05.2024 01:11 Ответить
Фінляндія це таке, а ось за Швецію, проти вступу якої вона була
показать весь комментарий
29.05.2024 07:11 Ответить
Чи за Грецію 😁
показать весь комментарий
29.05.2024 10:51 Ответить
Щось пан Rino Rino не поспішає. Мабуть відшукує у Статуті НАТО статтю про безумовні та безвідкличні зобов'язання сторін щодо захисту одна одної.
показать весь комментарий
29.05.2024 11:08 Ответить
Чимось повинні допомогти, але чим й що найважливіше, коли, це невідомо і рішення індивідуальне. Цілком вірогідно (?) що Україна вже отримала вдесятеро більше допомоги ніж отримав би член НАТО у її місці
показать весь комментарий
29.05.2024 07:53 Ответить
Якби США хотіли,то все би було.Москалі також не хочуть горіти в ядерному вогні.
показать весь комментарий
29.05.2024 01:10 Ответить
З цією владою і не мрійте...в НАТО вже є така Угорщина...
показать весь комментарий
29.05.2024 01:19 Ответить
Не у владі причина.А Угорщина діє виключно для себе.
показать весь комментарий
29.05.2024 02:19 Ответить
А чому не прийняли при гарній ввладі протягом 2014-2019?
показать весь комментарий
29.05.2024 07:13 Ответить
Безвіз дали, щоб роздивитися східних варварів Європи зблизька))) А, якщо серйозно, то саме в ці роки Україна законодавчо ухвалила інтеграцію в ЄС і НАТО і , нарешті, розпочала робити перші кроки в цьому напрямку. За що і велика подяка попередній владі. Без іронії.
показать весь комментарий
29.05.2024 08:37 Ответить
Після перемоги України вона буде одним із лідеров. Найбільша армія у Европи з бойовим досвідом.

Чи буде тоді НАТО? Невідомо.

Так хто куди буде вступати?!
показать весь комментарий
29.05.2024 01:35 Ответить
Концепцію перемоги назвіть.Бо кожен день,москалі по шматочку,відгризають територію України собі.
показать весь комментарий
29.05.2024 02:21 Ответить
Подивіться портнікова з латиненою. Там є багато цікавого.
показать весь комментарий
29.05.2024 07:08 Ответить
Тобто, крім бла-бла-бла по суті немє чого відповісти
показать весь комментарий
29.05.2024 07:20 Ответить
Відповідь проста: є країни з обрізаною територією. Німеччина, Польща, Фінляндія і т.п. Вони в НАТО і ми просимо у них допомоги. Є країни з окупованою територією, типу, Кіпр. І вони в ЄС. Перемогою буде не вихід на кордони 1991 року, а інтеграція в усі євроатлантичні структури. А вона (інтеграція ) триває. І пох мені, скільки ще рабочіх пасьолков на Сході ми можемо втратити. А ви і далі міряйте, скільки ще території ( де говорять кацапською і ненавидять Україну) ми втратили за тиждень) Суб'єктивно.
показать весь комментарий
29.05.2024 08:44 Ответить
Вони на ютубі гроші заробляють
кажуть те що вигідно, та будуть дивитись

наприклад коли діяв лендліз
латиніна розказувала, що він не потрібен
так як і арестович

коли він закінчився
зустрілись на каналі, то латиніна вже почала казати
що зброї мало, може краще було лендліз, проте я філолог нічого в цьому не розумію
рік тому розуміла - що лендліз не потрібен
арестович як "бойовий військовий" теж щось начав мямлити, що було б краще
а до цього було "навіщо лендліз, халяви достатньо"
показать весь комментарий
29.05.2024 09:32 Ответить
Щодо наййбільшої армії в Європі у Країни з найбільшими демографічними втратами населення - це махрова маніловщина!
показать весь комментарий
29.05.2024 09:15 Ответить
З командою Кремля младорегіоналів нетряпкиякоїсь звичайно ніхто не буде розмовляти.
Вони он страху тіпа від "незаохочування" радника Білого Дому не можуть перебороти та не пальнути відповіддю за Харків та не тільки!
Заходу краще додивитися цю історію України з таким лідОром ,а потім вирішувати про НАТО
показать весь комментарий
29.05.2024 00:13 Ответить
НАТО такий самий імпотент, як і ООН. Безпорадні організації, які бояться пітерського недопалка. Їм навіть не вистачає колективного розуму, щоб зрозуміти, що війна одразу закінчиться, як тільки ми станемо членами альянсу.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:17 Ответить
з ким при владі - парочки Кремлівських?
показать весь комментарий
29.05.2024 00:23 Ответить
Парочка кремлівських - це трамп та грін.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:26 Ответить
ЗЕ - це грін? а Трамп - це контактний друг Єрмака (контакт через Джулінаі та Манафорта , вони знайомі з часів Віті Шапкокрада )
показать весь комментарий
29.05.2024 00:32 Ответить
Зроузміло ж що Блінкен забрезгував висупити перед владою від ЗЕ - пішов до студентів розказувати, який втик зробив владі мародерів( ну дипломатично з натяком) . А насправді те, що зараз літає як оглашенний по світу не Єрмак - цьому підтвердження... Але ось саміт буде й знову там Єрмак?
А Ви кажете де НАТО . Безугла , котра рятувала Єрмака ще від вагнергейту, вбиває вже другий ешелон генералітету ЗСУ . Ні , вона не чокнута . Зате, що представник нетряпкиякоїсь у ВР сказав її вигнати з комітету по обороні ,вигнали його з посади ..Вона - це продюсерування Єрмака!
А Ви кажете де НАТО? А нетряпкаякась каже- Путін аплодує, якщо ДЖО н пожме руку Єрмаку на форумі миру?
показать весь комментарий
29.05.2024 00:30 Ответить
Заспокойтесь, та краще думайте, що буде, коли до влади прийде трамп та грін.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:36 Ответить
так вова вас проведе до цього
показать весь комментарий
29.05.2024 00:44 Ответить
"Я вважаю, що президент потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його - цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи", заявив Зеленський Джерело:

Якщо це не на млин перемоги Трампа - то тоді вибачайте , у Вас щось з логікою не так ...
показать весь комментарий
29.05.2024 00:48 Ответить
А у вас з нервами щось не так.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:54 Ответить
помітили - це так я тряпка каже що вона неряпка , сама тему зачепила й сама з неї зквиздила - комплекси...
показать весь комментарий
29.05.2024 02:24 Ответить
Я не спілкуюсь з п'яними, чи неадекватними дописувачами.
показать весь комментарий
29.05.2024 10:03 Ответить
ага покрутіть себе нєрвную вверх
показать весь комментарий
29.05.2024 14:26 Ответить
Вже проспались та почали?
показать весь комментарий
29.05.2024 15:46 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:19 Ответить
Блиск..!)
показать весь комментарий
29.05.2024 01:21 Ответить
Ще поки просять. Незабаром ***** посилатимуть.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:19 Ответить
Главы Европейских стран обсуждают интереснейший вопрос.

Наблюдая в монокли за изнасилованием, они спорят меж собой: а имеет ли жертва право бить коленом по яйцам насильника?
Не является ли это новой, неведомой формой харрасмента?
Не утратит ли озверевший маньяк репродуктивной функции?
Президентов чрезвычайно беспокоит целостность яиц, их форма и цвет, которые могут поменяться в результате удара.
Премьеры рассматривают поганые тестикулы и переживают: а вдруг яйца маньяка опухнут и лопнут, забрызгав планету гнилой спермой?
Может быть, можно как-то "обойтись без колена?"
Составлена подробная карта яиц. Отмечены все их бородавки и болевые точки.
От этих дебатов офигевает и сам насильник.
Макрон, вслед за шведами, чехами, балтами, сегодня тоже создал яичный атлас, разметил нулевой меридиан, но все же признал право жертвы "врезать коленкой".

Невзоров
показать весь комментарий
29.05.2024 00:20 Ответить
нєвзоров - путінський члє**сос. Я би його не цитував
показать весь комментарий
29.05.2024 09:58 Ответить
Чіткий графік вступу це не слова Шольца путіну, що Україна якщо і буде в НАТО, то не раніше ніж через 30 років?
показать весь комментарий
29.05.2024 00:21 Ответить
саме так
показать весь комментарий
29.05.2024 01:14 Ответить
Рилом ще не вийшла Україна до НАТО. Серйозно. Я - 128 ОГШБр.
показать весь комментарий
29.05.2024 08:47 Ответить
Телемарафон,узурпація влади,переслідування журналістів,мародерство 5-ти "найефективніших" на крові,знищення парламентаризму,повний контроль над судочинством... Байден,чому ми ще не в НАТО,ми вже все виконали,залишилось тільки остаточно знищити місцеве самоврядування?
показать весь комментарий
29.05.2024 00:24 Ответить
Все за що береться ЗЕлупа, все накривається мідним тазом, або обертається проти України.
- розповідало про "мір", отримали широкомасштабну криваву війну,
- розповідало про ріст економіки, отримали жахливе падіння економіки ще ДО широкомасштабного вторгнення, а зараз економіка взагалі зруйнована та животіє виключно завдяки ЄС та США
- розповідало про те що поляки шукатимуть роботу в Україні, отримали 8 мільйонів наших біженців в ЄС та інших країнах
- розповідало про боротьбу з кумівством та корупцією, отримали найкорумпованішу владу за всі 33 роки Незалежності та кумів-друзів дитинства-знайомих Зеленського на найвищих посадах...
- розповідало про демократію, отримали утиски свободи слова, переслідування та стеженя за журналістами, вбитий парламентаризм, систематичні порушення Конституції та тепер вже щузурпацію влади та бажання сидіти на Банковій вічно...
Вован, твої 5 років знущання над Україною вже спливли! Вже час відповідати за скоєне!!!
показать весь комментарий
29.05.2024 00:37 Ответить
імітатор , причому без мізків , читайло текстів- обіцянок з поганю імітацію їх виконавця ...рівень текстів гей-гей в лосінах та про зірок порнухи ... Та в нього добре виходить
показать весь комментарий
29.05.2024 02:28 Ответить
це бритва Хенлона а не зрада
показать весь комментарий
29.05.2024 05:24 Ответить
Поки не буде потужної власної зброї, кінця цій війні не буде.
показать весь комментарий
29.05.2024 00:48 Ответить
в т.ч. ядерної
показать весь комментарий
29.05.2024 01:15 Ответить
Всі-гандони та покидьки. Світ-лайно.
показать весь комментарий
29.05.2024 01:11 Ответить
Не дивно що людство стрімко наближається до свого кінця...
Як кажуть-"за що боролись"...
показать весь комментарий
29.05.2024 01:24 Ответить
Краще б Вова потужно надав можливість Укроборонпрому виготовляти свою зброю для атак на територію расєї...
Але він мільйон дронів вже " збудував"...
В своїй "уяві"...і ніякої стратегії він не має...
показать весь комментарий
29.05.2024 01:23 Ответить
не тисніть українці на США Німеччину і НАТО, ЩОБ КУЙЛО БЕЗПЕРЕШКОДНО УКРАЇНЦІВ МІГ ВБИВАТИ...С..УКИ
показать весь комментарий
29.05.2024 02:43 Ответить
Тобто у всьому цьому треші винні США, Німеччина і НАТО? хм(
показать весь комментарий
29.05.2024 08:52 Ответить
та ні...українці у всьому винні. Вони , хоронячи сотнями тисяч своїх громадян винні в тому, що їм взамін за українське ЯО ,ці світові аферисти нав'язали пустопорожню лицемірну брехню, про якісь гарантії недоторканності і ненападу , які закінчилися коли ще не висохли чорнила, зразу,як тільки були підписані ,на папірцях підписаних цими аферистами...
показать весь комментарий
29.05.2024 10:30 Ответить
не заважайте ідіоту будувати на сході дороги та на заході вимагати.
хоч би одну залізну дорогу побудував за европейськими стандартами з західа в Україну, шо б без перегрузилова найважливішої на сьогодні допомоги і шо би швидше все це до України - ні, воно дороги на сході будує....
показать весь комментарий
29.05.2024 03:35 Ответить
Володимира Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників щодо членства в НАТО, щоб вони знову підтримали чіткий графік вступу України. Джерело:
________________________
Перекладаю (без гуглоперекладача! ) з дипломатичної мови на розмовну. Боневтікові сказали: другий раз не бикуй, бо гірше буде.
показать весь комментарий
29.05.2024 04:42 Ответить
Набіса нам НАТО з Угорщиною ?
Нам потрібна з б р о я, а не НАТО.
показать весь комментарий
29.05.2024 04:58 Ответить
найтупіше, що я чув за багато вже часу...
показать весь комментарий
29.05.2024 05:01 Ответить
Нам потрібно ВОЮВАТИ, а не узгоджувати і досягати консенсусів
Особливо з пропутінськими діячами на кшталт Орбана.
Орбан заборонить підходити до гармат ближче ніж на 10 метрів,
не те що стріляти в бік Росії.
Тупо це не розуміти.
показать весь комментарий
29.05.2024 07:17 Ответить
вам би до президента, чи як воно там зараз, з цім дописом...
показать весь комментарий
29.05.2024 07:25 Ответить
хороший шлях!)
Можна поцікавитись чи не ви пишете тексти нашому хрипатому опаришу?
показать весь комментарий
29.05.2024 08:55 Ответить
я вот дуже "вражений" такою думкою. Хтось думає, шо щ АК-47 можна перемогти ядерну державу. Ця загрроза з боку росії - вона езистенційна (тобто вічна), людей у них тупо більше, бабла - завалісь, і тому нам просто необхідне НАТО, бо ми не маємо ядерної зброї
показать весь комментарий
29.05.2024 09:57 Ответить
Если бы он также потужно тис на воров-коррупционеров внутри страны... а так...
то ли трусы надеть, то ли крестик снять
показать весь комментарий
29.05.2024 05:54 Ответить
Доки ішак буде займати місце президента - ніяких практичних кроків, а тим більше результатів в питанні членства в НАТО та ЄС звісно ж не буде. Це обкурене чмо є гальмом у всьому.
показать весь комментарий
29.05.2024 06:48 Ответить
Просроченного вежливо послали в пешее эротическое путешествие.
показать весь комментарий
29.05.2024 06:49 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2024 08:17 Ответить
Гнилі сцикливі підери.
показать весь комментарий
29.05.2024 07:02 Ответить
змістовно
показать весь комментарий
29.05.2024 08:56 Ответить
А зеленський це взагалі хто такий ???
показать весь комментарий
29.05.2024 08:15 Ответить
Блазень обдовбаний.
показать весь комментарий
29.05.2024 08:24 Ответить
Якщо коротко, то хрипатого членограя культурно послали на три веселі буквочки....
Ну іншого від найвеличнішого ..ідера ********** очікувати іншого неможливо
показать весь комментарий
29.05.2024 08:57 Ответить
Зеленський тисне на НАТО
Зеленський тисне на НАТО??
Зеленський
тисне
на НАТО
показать весь комментарий
29.05.2024 09:09 Ответить
Після переклад з дипломатичної: Харе звиздіти! Виконай умови для вступу. Хай Україна буде готовою використати свій шанс при першій нагоді. Шапітолій не проканає.
показать весь комментарий
29.05.2024 10:18 Ответить
зелю попросили не играть на рояле так громко...
показать весь комментарий
29.05.2024 10:31 Ответить
Гундоса тільки може тиснути анусом на пляшку ерьмака.
показать весь комментарий
29.05.2024 12:12 Ответить
 
 