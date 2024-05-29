Зеленского попросили не давить на НАТО относительно приглашения Украины к членству в этом году, - The Telegraph
Владимира Зеленского попросили избегать давления на отдельных союзников относительно членства в НАТО, чтобы они снова поддержали четкий график вступления Украины.
Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, лидеры НАТО в знак демонстрации поддержки предложат Украине то, что описывается как "мост" или "путь" к вступлению.
Пакет поддержки, который сейчас обсуждается, подчеркнет "способность Украины выбирать собственное будущее" и продемонстрирует, что "путь к членству становится короче", заявили двое дипломатов. Пакет будет сосредоточен на укреплении вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить готовность Украины немедленно присоединиться к НАТО, когда лидеры альянса согласятся, что настало подходящее время.
Во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО Германия и США активно предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки.
"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году", - сообщил The Telegraph источник, знакомый с мнением администрации Байдена. По словам собеседника издания, Соединенные Штаты не так обеспокоены, как Германия, однако существует беспокойство относительно угрозы России для остального альянса.
Ожидается, что это решение разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого коллеги предупредили не требовать от альянса "невозможного".
Согласно источникам в Альянсе, чиновники НАТО осуществили "управление ожиданиями" после того как было решено, что члены, которые поддерживают вступление Украины, включая Великобританию, создали слишком большое давление вокруг этого решения.
Пожалуйста, подождите...
Ещё такой момент, никого ведь никто не останавливал заключить дополнительный договор между членами НАТО, что в случае агрессии объявляется война агрессору, проводится мобилизация и тд. Именно война и мобилизация, а не " помогут как посчитают нужным" ,то есть могут и бочку вазелина прислать.
Славетна п'ята стаття статуту НАТО навіть "стурбованості" не гарантує.
Чи буде тоді НАТО? Невідомо.
Так хто куди буде вступати?!
кажуть те що вигідно, та будуть дивитись
наприклад коли діяв лендліз
латиніна розказувала, що він не потрібен
так як і арестович
коли він закінчився
зустрілись на каналі, то латиніна вже почала казати
що зброї мало, може краще було лендліз, проте я філолог нічого в цьому не розумію
рік тому розуміла - що лендліз не потрібен
арестович як "бойовий військовий" теж щось начав мямлити, що було б краще
а до цього було "навіщо лендліз, халяви достатньо"
Вони он страху тіпа від "незаохочування" радника Білого Дому не можуть перебороти та не пальнути відповіддю за Харків та не тільки!
Заходу краще додивитися цю історію України з таким лідОром ,а потім вирішувати про НАТО
А Ви кажете де НАТО . Безугла , котра рятувала Єрмака ще від вагнергейту, вбиває вже другий ешелон генералітету ЗСУ . Ні , вона не чокнута . Зате, що представник нетряпкиякоїсь у ВР сказав її вигнати з комітету по обороні ,вигнали його з посади ..Вона - це продюсерування Єрмака!
А Ви кажете де НАТО? А нетряпкаякась каже- Путін аплодує, якщо ДЖО н пожме руку Єрмаку на форумі миру?
Якщо це не на млин перемоги Трампа - то тоді вибачайте , у Вас щось з логікою не так ...
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
Наблюдая в монокли за изнасилованием, они спорят меж собой: а имеет ли жертва право бить коленом по яйцам насильника?
Не является ли это новой, неведомой формой харрасмента?
Не утратит ли озверевший маньяк репродуктивной функции?
Президентов чрезвычайно беспокоит целостность яиц, их форма и цвет, которые могут поменяться в результате удара.
Премьеры рассматривают поганые тестикулы и переживают: а вдруг яйца маньяка опухнут и лопнут, забрызгав планету гнилой спермой?
Может быть, можно как-то "обойтись без колена?"
Составлена подробная карта яиц. Отмечены все их бородавки и болевые точки.
От этих дебатов офигевает и сам насильник.
Макрон, вслед за шведами, чехами, балтами, сегодня тоже создал яичный атлас, разметил нулевой меридиан, но все же признал право жертвы "врезать коленкой".
Невзоров
- розповідало про "мір", отримали широкомасштабну криваву війну,
- розповідало про ріст економіки, отримали жахливе падіння економіки ще ДО широкомасштабного вторгнення, а зараз економіка взагалі зруйнована та животіє виключно завдяки ЄС та США
- розповідало про те що поляки шукатимуть роботу в Україні, отримали 8 мільйонів наших біженців в ЄС та інших країнах
- розповідало про боротьбу з кумівством та корупцією, отримали найкорумпованішу владу за всі 33 роки Незалежності та кумів-друзів дитинства-знайомих Зеленського на найвищих посадах...
- розповідало про демократію, отримали утиски свободи слова, переслідування та стеженя за журналістами, вбитий парламентаризм, систематичні порушення Конституції та тепер вже щузурпацію влади та бажання сидіти на Банковій вічно...
Вован, твої 5 років знущання над Україною вже спливли! Вже час відповідати за скоєне!!!
Як кажуть-"за що боролись"...
Але він мільйон дронів вже " збудував"...
В своїй "уяві"...і ніякої стратегії він не має...
хоч би одну залізну дорогу побудував за европейськими стандартами з західа в Україну, шо б без перегрузилова найважливішої на сьогодні допомоги і шо би швидше все це до України - ні, воно дороги на сході будує....
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Перекладаю (без гуглоперекладача! ) з дипломатичної мови на розмовну. Боневтікові сказали: другий раз не бикуй, бо гірше буде.
Нам потрібна з б р о я, а не НАТО.
Особливо з пропутінськими діячами на кшталт Орбана.
Орбан заборонить підходити до гармат ближче ніж на 10 метрів,
не те що стріляти в бік Росії.
Тупо це не розуміти.
Можна поцікавитись чи не ви пишете тексти нашому хрипатому опаришу?
то ли трусы надеть, то ли крестик снять
Ну іншого від найвеличнішого ..ідера ********** очікувати іншого неможливо
Зеленський тисне на НАТО??
Зеленський
тисне
на НАТО